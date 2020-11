Buchen. (rüb/pm) Wie lässt sich den Menschen diese besondere Adventszeit, die von Einschränkungen und abgesagten Veranstaltungen geprägt ist, zumindest etwas versüßen? Indem man ihnen etwas Weihnachtsmarkt-Atmosphäre nach Hause bringt. Die Stadt Buchen hat dafür unter dem Motto "Buchemer Weihnachtsmärktle für deheem!" eine "BCH-Weihnachtskischde" ins Leben gerufen. Diese Kiste gibt es in drei verschiedenen Größen, und sie ist vollgepackt mit Spezialitäten und Produkten, die typisch sind für Buchen und die Region. Ergänzend gibt es weitere Aktionen für den Advent wie 14 festlich geschmückte Weihnachtsbäume in der Innenstadt und einen virtuellen Adventskalender mit reizvollen Gewinnen.

"Wir hatten lange gehofft, dass wir eine kleine Alternative zum Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen können", berichtet Sarah Wörz vom Buchener Stadtmarketing. Die steigenden Infektionszahlen machten ihr und ihrer Kollegin Teresa Dittrich aber einen Strich durch die Rechnung. Die beiden mussten umplanen und haben sich einige gute Ideen für den Advent einfallen lassen:

Hintergrund Die "BCH-Weihnachtskischde" enthält Produkte von: Aktivgemeinschaft Buchen, Pflegedienst "Hand in Hand", Bienenprodukte Bernhard Jakel, Buchhandlung Volk, DRK-Ortsverein Buchen, Eichhorn – Mode für alle, Eva Seniorendienste gGmbH, Lionsclub Buchen, Gasthaus "Zum Löwen", Inges Nähzimmer, Naturwerkstatt Klohe, Knappss Laden, Metzgerei Herkert, Hofladen Stich, Pamela Hollerbach, Pfadfinderbund Süd – Stamm Wildenburg, Rhein-Neckar-Zeitung, Schuhe und Sporthaus Haag, Stadt Buchen und Susanne Arndt.

"Normalerweise würde am Freitag der traditionelle Weihnachtsmarkt beginnen und in Buchen die Adventszeit einläuten", erklärt Teresa Dittrich. Nun soll die "Weihnachtskischde" zumindest für etwas weihnachtliche Vorfreude sorgen: Die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung nahmen Kontakt zu den Weihnachtsmarktbetreibern auf, ob sie Interesse hätten, sich mit ihren Produkten an einer solchen Box zu beteiligen. Hinter der Idee steckte auch das Ziel, die Marktbeschicker in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Die Resonanz war beeindruckend: 23 Händler sagten sofort zu.

Die verschiedenen Artikel sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung zuhause und versprühen mit gebrannten Mandeln, Plätzchen, Glühwein und Bratwurst typischen Weihnachtsmarktduft. Aber auch viele weitere Produkte wie Punsch, Eierlikör, Honig, Bonbons, ein Malblock mit Weihnachtsmotiven, Schal, etc. sind in den verschiedenen Kisten enthalten. Auch ein weihnachtlicher Mund-Nasen-Schutz darf nicht fehlen!

> "s‘Kleene" für 14,90 Euro: "ilovebuchen"-Tasse, Glühwein, Weihnachtshonig, gebrannte Mandeln, Weihnachtsdeckchen, Buch "Wanderbuchen".

> "Middleres" für 24,90 Euro: zwei " ilovebuchen"-Tassen, Glühwein, Punsch, Plätzchen, Eierlikör, Tee, Schneemannsuppe, Weihnachtshonig, Weihnachtsschokolade, Dosenwurst, gebrannte Mandeln, Buch "Wanderbuchen".

> "Mordsknüller" für 49,90 Euro: zwei "ilovebuchen"-Tassen, Punsch, Glühwein, Plätzchen, Bonbons, Bratwurst-Set, Kuschelsocken, Glühweingelee, Nudeln, Mundschutz, gebrannte Mandeln, Weihnachtsmalblock, Bildband "Buchen entdecken".

Die Kisten können ab dem morgigen Freitag über den Online-Shop www.ilovebuchen.de oder telefonisch unter 06281/31-111 vorbestellt werden. Die Bestellung kann jeweils einen Tag später bei Eichhorn-Mode in der Marktstraße 34 abgeholt und bezahlt werden. Die Stückzahl der "Kischde" ist limitiert – schnell sein lohnt sich!

Eine weitere Weihnachtsaktion ist der Adventskalender"Genieß‘ dei Buche". Durch die Aktion in den Sommerferien sei der Begriff "Genieß‘ dei Buche" mittlerweile nicht mehr wegzudenken, sagt Sarah Wörz, "deshalb wollen wir die Reihe weiterführen." In Kooperation mit den Einzelhändlern und Gastronomen ist ein virtueller Adventskalender entstanden, dessen Türchen ab dem 1. Dezember geöffnet werden können. Es gibt täglich Präsente, Gutscheine und Überraschungen zu gewinnen. Insgesamt sind Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro zusammengekommen. Das Türchen wird jeden Tag ab 6 Uhr auf Facebook, Instagram und auf der Homepage der Stadt Buchen gepostet. Bis 23.59 Uhr hat jeder die Möglichkeit, mittels eines Kommentares unter dem Post in den Lostopf zu hüpfen. Auf der Homepage funktioniert die Teilnahme per Mail an stadtmarkting@buchen.de. Aus allen Teilnehmern wird dann ein Gewinner gezogen.

Die Gewinnmöglichkeit ist das eine, den Initiatorinnen geht es aber auch darum, das Bewusstsein der Bürger zu wecken, dass sie wieder mehr in der eigenen Stadt einkaufen. "Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt: Es ist wichtiger denn je, die regionalen Händler zu unterstützen", so Teresa Dittrich. Wer aus Vorsicht nicht selbst in die Stadt zum Bummeln kommen möchte, der findet im Online-Shop www.ilovebuchen.de viele tolle Geschenkideen der örtlichen Händler.

14 Weihnachtsbäume in der Stadt

Ein besonderer Hingucker sind dieses Jahr die 14 Weihnachtsbäume in der Innenstadt. Die Kindergärten und die Wohneinheit "Zum Kleinen Roth" haben mit viel Eifer den Weihnachtsbaumschmuck dafür gebastelt. Auch der Weihnachtsbaum am Brunnen in der Innenstadt wurde – trotz Baustelle – installiert. Nicht nur die Buchener Innenstadt erhält hierdurch weihnachtliches Flair, sondern auch die Baustelle in der Marktstraße erfährt durch den Weihnachtsbaum einen weihnachtlichen Akzent.