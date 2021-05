Buchen. (rüb) Das Münchner Oktoberfest und die Miltenberger Michaelismesse wurden bereits abgesagt. Der Buchener Schützenmarkt soll dagegen vom 4. bis 11. September stattfinden – wenn auch mit einem veränderten Konzept, angelehnt an die letztjährige Aktion "Genieß dei Buche in der traditionellen Schützenmarktwoche", in der ein "Schützenmärktchen" auf die Beine gestellt wurde, das bei den Besuchern gut ankam.

"Der Schützenmarkt wird nicht abgesagt", hatte Bürgermeister Roland Burger bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung betont. Nun hat er den aktuellen Sachstand und die Pläne konkretisiert: "Der Markt soll, wenn das die Zahlen zulassen – und davon gehen wir vor dem Hintergrund deutlich sinkender Inzidenzwerte und aufgrund der bis September stetig steigenden Impfzahlen aus –, stattfinden." Der Schützenmarkt müsse jedoch anders organisiert werden, betonte Burger: "Anknüpfend an das Konzept vom vergangenen Jahr, das sehr gut angenommen wurde, feilen die Schützengesellschaft 1822 und die Stadt aktuell an einem den pandemischen Anforderungen gerecht werdenden, alternativen Marktkonzept – allerdings ohne Großfestzelt und Weinzelt."

Da derzeit noch nicht absehbar sei, wie der Rechtsrahmen im September aussehen werde, könnten nähere Festlegungen für das Marktkonzept und den Festablauf aber wohl erst im Juli getroffen werden, erklärte das Stadtoberhaupt.

Oberschützenmeister Achim Schubert freut sich, dass der Schützenmarkt stattfinden kann. Nach eineinhalb Jahren Corona sei dies für die Bürger eine gute Nachricht, dass eine so beliebte Veranstaltung in Aussicht ist. Aber auch für die treuen Schausteller, die zu den von der Pandemie am meisten getroffenen Branchen zählen, sei es ein wichtiges Signal. Die Schausteller hatten sich beim "Schützenmärktchen" im vergangenen Jahr erfreut und dankbar zugleich gezeigt, dass sie nach Monaten des Nichtstuns endlich wieder eine Gelegenheit hatten, ihre Waren und Dienstleistungen an den Mann bzw. die Frau zu bringen.

Natürlich wäre es auch Achim Schubert am liebsten, wenn es wie gewohnt ein großes Festzelt geben würde. Dafür gebe es aber zu viele Unwägbarkeiten. Die Gefahr, dass steigende Infektionszahlen und/oder veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen solche Pläne, die auch mit großem finanziellen Aufwand verbunden sind, am Ende doch noch umschmeißen könnten, ist den Verantwortlichen einfach zu groß.

Stattdessen möchten die Schützen und die Stadt unter Beweis stellen, dass auch eine etwas veränderte Ausgabe des Schützenmarktes Spaß machen kann: "Eines kann ich jetzt schon versprechen: Verhungern und verdursten wird niemand!" Und vor Langeweile wird ganz bestimmt auch keiner umkommen: Nach Monaten der Entbehrung wird jede Gelegenheit auf Abwechslung, auf ein nettes Gespräch mit Bekannten und auf einen unbeschwerten Bummel zweifellos gerne angenommen. Außerdem, verrät Schubert am Ende des Gesprächs, soll die diesjährige Auflage auf jeden Fall größer werden als das feine, aber kleine "Schützenmärktchen" im Vorjahr ...