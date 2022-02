Buchen. (rüb) Der Ausbau des Glasfasernetzes im Neckar-Odenwald-Kreis hat nun auch den Mittelbereich Buchen erreicht: Mit einem symbolischen Spatenstich gaben BBV-Vertriebsleiter Sascha Bender, Buchens Bürgermeister Roland Burger, Beigeordneter Benjamin Laber sowie die Ortsvorsteher Jochen Kraus (Einbach) und Alexander Leix (Waldhausen) am Mittwochmittag am Sportplatz in Waldhausen den symbolischen Startschuss für den Ausbau des schnellen Internets im Raum Buchen.

Dass die Stadtteile Waldhausen und Einbach Buchens Vorreiter in Sachen Glasfaser sind, liegt an ihrer Lage: Sie liegen nämlich direkt an der strategisch wichtigen Nord-Süd-Verbindung, die den bereits eingerichteten Netzknotenpunkt Buchen quer durch den Kreis an die beiden Backbone-Zugänge in Aglasterhausen und Neckargerach anbinden wird.

Mit dem Ausbau von Waldhausen und Einbach hat die BBV den Generalunternehmer Glasfaser-Projekt GmbH (Duisburg) beauftragt. Die Arbeiten sollen – nach den notwendigen Vorarbeiten wie der Einrichtung der Baustellen – Anfang März beginnen. Der Ausbau der Straßen in den beiden Ortsteilen soll, wenn alles glatt verläuft, drei bis vier Monate dauern.

"Wir freuen uns, dass der Glasfaserausbau der ersten Ortsteile in Buchen beginnt", sagte Bürgermeister Roland Burger. Buchen spiele "für die Realisierung dieses wegweisenden Projekts eine zentrale Rolle", denn bereits Ende Oktober seien dort die ersten BBV-Kunden überhaupt im Landkreis im Netz freigeschaltet worden. Möglich wurde dies durch die Übernahme der früheren BCH-Net-Kunden durch die BBV.

Das Stadtoberhaupt erinnerte an die erfolgreiche Werbekampagne des Unternehmens. Gemeinsam mit den Partnern vor Ort wie den Stadtwerken oder den Unternehmen von Volker Egenberger und Katja Steimer sei es der BBV in kürzester Zeit gelungen, sehr viele Menschen von dem Projekt zu überzeugen. Umso wichtiger sei es, dass es nun auch an die Umsetzung geht: "Ich freue mich, dass der Ausbau jetzt zügig vorankommen soll", erklärte Burger.

Im Anschluss an Waldhausen und Einbach solle der Ausbau der Kernstadt und der anderen Ortsteile schrittweise erfolgen. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es noch nicht: Die Detailplanung sei aber abgeschlossen, und nun gehe es an die Ausschreibung und die Vergabe der Arbeiten, sagte BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs auf Nachfrage der RNZ.

"Der Glasfaserausbau ist für die Stadt Buchen und den ganzen Landkreis elementar", sagte Vertriebsleiter Sascha Bender. Der Ausbau werde in den kommenden Wochen und Monaten sichtbar an Fahrt aufnehmen: "Wenn die Nord-Süd-Achse steht, können wir alle Kommunen schrittweise ausbauen und unseren Kunden die Glasfaser bringen."

Auch Bender richtete den Blick auf die erfolgreiche Vorvermarktungsphase: Gestartet mit dem Ziel von 13.500 Verträgen seien es am Ende über 24.000 gewesen – "ein extrem gutes Ergebnis", betonte Bender, das auch den Partnern vor Ort zu verdanken sei.

Trotz einer leichten Verzögerung liege man aktuell gut im Zeitplan. Ein wichtiges Anliegen sei der BBV dabei eine offene Kommunikation: "Wir bleiben mit den beiden Ortsvorstehern Alexander Leix und Jochen Kraus im engen Kontakt und werden regelmäßig vorab über die geplanten Ausbaumaßnahmen in den jeweils vorgesehenen Straßenabschnitten informieren", versprach Bender.