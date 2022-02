Von Lea Kirchgeßner

Buchen. Eine einladende Atmosphäre, generationsübergreifende Angebote und eine Öffnung des Hauses sind einige der Wünsche für das Wimpinahaus, die aus den Rückmeldungen zur Umgestaltung des traditionsreichen Hauses hervorgingen. Die Umgestaltungsplanungen werden von der Steuerungsgruppe "Wimpinahaus", einem Ausschuss des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Buchen, vorbereitet und koordiniert.

Bis Juli 2022 möchte der Ausschuss dem Pfarrgemeinderat einen Vorschlag für ein zukunftsorientiertes Raumkonzept unterbreiten. Hierfür wurde unter anderem eine Umfrage konzipiert, bei der alle Buchener und Gläubige ihre Ideen und Wünsche für die Umgestaltungen des Gemeindehauses der Seelsorgeeinheit mitteilen konnten. Nun wurden die Umfrageergebnisse grafisch aufbereitet, der Öffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. Circa 30 Personen nahmen an der Videokonferenz teil, darunter Mitglieder der Steuerungsgruppe, Mitglieder von Vereinen und Gruppen, die das Wimpinahaus nutzen, Bürgermeister Roland Burger und Interessierte.

Moderiert wurde das Onlineformat von zwei Mitgliedern der Steuerungsgruppe, Prozessbegleiter Dr. Martin Kempen und Prozesskoordinator Christian Richter, der als Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Buchen auch die Kirchenentwicklung 2030 im Blick hat.

"Der Saal füllt sich immer mehr - im Gegensatz zum Wimpinahaus haben wir hier keine Probleme mit dem Brandschutz", kommentierte Martin Kempen humorvoll die steigende Teilnehmerzahl in der Onlinekonferenz. Damit benannte er auch den Hauptgrund für die notwendigen Umbaupläne des Wimpinahauses: das in die Jahre gekommene Brandschutzkonzept. Um den Brandschutz für das Gemeindehaus der Katholischen Kirchengemeinde Buchen zu gewährleisten, sind Renovierungen und teilweise Erneuerungen dringend notwendig. In diesem Zuge soll das Wimpinahaus auch für die Zukunft gut aufgestellt werden.

Magdalena Urban präsentierte die aufbereiteten Ergebnisse der Umfrage, die den Nutzungsbedarf für ein öffentliches Gebäude in Buchen ebenso wie konkrete Ideen zur Umgestaltung des Gemeindehauses abfragte. 125 Personen hätten via Einzelinterviews, Ideenworkshops, Online-Umfragen oder Stellwänden Rückmeldungen zum künftigen Wimpinahaus gegeben, teilte Magdalena Urban mit. Sie freute sich, auch kirchenfremde Menschen und Menschen aus sämtlichen Altersgruppen mit der Umfrage erreicht zu haben.

Die Befragten gaben an, dass sie das künftige Wimpinahaus als Ort des christlichen Glaubens durch ein herzliches Miteinander und eine inklusive Gemeinschaft spüren würden. Auch eine ansprechende Gestaltung der Räumlichkeiten und ein Bezug zum christlichen Glauben würde diese Wahrnehmung unterstützen, erläuterte Magdalena Urban die Ergebnisse. Gefordert wurde in der Umfrage auch immer wieder, dass das Wimpinahaus "offen für alle" sei, so Urban weiter.

Aus den Ergebnissen kristallisierte sich heraus, dass sich die Menschen vom neuen Wimpinahaus einen Ort der Begegnung für alle Alters- und Herkunftsgruppen erhoffen. Es sollte ein gerne genutzter Ort sein, an dem man Freude habe und der beispielsweise durch Veranstaltungen an Attraktivität gewinne, so die Wünsche der Befragten.

Konkret ging aus der Umfrage hervor, dass sich die Mehrheit Angebote wünscht – sei es in der Gestalt von Familien-, Senioren- oder Jugendangeboten. Neben dem Erhalt der bestehenden Angebote durch den Weltladen, die Medienstelle und den Jugendraum wurden von den Befragten auch die Ideen eines Cafés und die preiswerte Vermietung der Räumlichkeiten eingebracht, zeigte Urban in der Präsentation auf.

Für die Raumgestaltung wünschten sich die Menschen eine ansprechende Gestaltung der Räumlichkeiten, mehr Flexibilität durch abtrennbare und multifunktionale Räume, aber auch ein großer Saal mit Bühne war unter den Forderungen, erklärte Magdalena Urban. Bei der Atmosphäre des künftigen Gemeindehauses waren die Befragten überwiegend einer Meinung: Das Haus solle "offen für alle und generationsübergreifend" sein, aber auch Gemeinschaft und eine einladende Atmosphäre ausstrahlen, wusste Urban zu berichten. Abriss und ökologischer Neubau bis hin zum Bewahren von Altem und separaten Zugängen zeigten die Bandbreite an Ideen für das weitere Vorgehen, die Magdalena Urban präsentierte.

Um den Input durch die Umfrageergebnisse aufzuarbeiten und miteinander digital ins Gespräch zu kommen, teilten sich die Konferenzteilnehmer anschließend in Kleingruppen auf, um die Ergebnisse als Denkanstoß zu nutzen. Anschließend wurden die Erkenntnisse aus dem Austausch in den Kleingruppen im Plenum diskutiert. Dabei wurden die Chancen der Neugestaltung des Hauses mit seiner vorteilhaften Lage ebenso beleuchtet wie die Herausforderungen, die mit einer Öffnung des Hauses für alle einhergehen.

So merkte Sandra Röckel, Vorsitzende der Kolpingfamilie Buchen, an, dass ein Plan für Hygiene und Reinigung erforderlich sei. Auch Roland Burger berichtete aus dem virtuellen Austausch. Er stellte fest, dass es auch Unzufriedenheit angesichts der seit zwei Jahren andauernden Schließung des Gebäudes gebe. Eine schnelle, machbare Lösung sei auf jeden Fall besser als unbestimmte Wartezeit, betonte das Stadtoberhaupt. Jung und Alt sollten künftig im Wimpinahaus zusammenkommen, da sich durch den dort beheimateten Kindergarten eine generationenübergreifende Nutzung anbiete, so schilderte Elisabeth Hell aus der Steuerungsgruppe den Tenor des Gesprächs in den Kleingruppen.

Um einem Konzept für das künftige Wimpinahaus näherzukommen, beabsichtigt die Steuerungsgruppe Anfang April ein "Ideenfestival" zu veranstalten. Dort sollen die bisherigen Ideen für die konkrete Umsetzung fruchtbar gemacht werden, gab Christof Kieser bekannt. Er stellte klar: "Luftschlösser wollen wir keine bauen" und hob hervor, dass die Steuerungsgruppe auch andere Gemeindekonzeptionen betrachte, um eine Lösung zu finden.

Bis zum Sommer müsse die Steuerungsgruppe noch viele Entscheidungen treffen, erklärte Christian Richter. Auch inwiefern die knappe Bürosituation der Seelsorgeeinheit in den Planungen aufgegriffen werde, sei ein Thema. Doch die Prioritäten hierfür setze der Pfarrgemeinderat, machte der Pastoralreferent deutlich.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass sich die Befragten ein vielfältiges Konzept für das künftige Wimpinahaus wünschen. Die zentralen Komponenten lassen sich mit "4G" abkürzen: Gemeinschaft, Generationen, Gemütlichkeit und geöffnet.