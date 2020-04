Damals war die Welt noch in Ordnung: In der Buchener Hallesitzung am Fastnachtssamstag hatten die „Wacheradsänger“ einen rundum gelungenen Auftritt. Drei Tage später war es verschwunden – bis es am Mittwoch im Carport von Bürgermeister Burger wieder auftauchte. Foto: rüb

Buchen. (joc/rüb) Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, und die Fastnacht könnte streng genommen schon wieder starten, denn das über Wochen verschollene original Buchener "Wacherad" ist am gestrigen Mittwoch vollkommen überraschend wieder aufgetaucht. Ausgerechnet am 1. April. Entgegen der Gepflogenheiten an diesem Tag ist diese Nachricht allerdings kein Aprilscherz, sondern Realität. Oder um es in einem fastnachtlichen Reim wiederzugeben: "Hurra, hurra, das Wacherad ist wieder da!"

In den Morgenstunden des Mittwoch wurde es wieder gesichtet, abgestellt sinnigerweise im Carport von Bürgermeister Roland Burger am Lohplatz. Einige Passanten und Kenner der Buchener Szene bemerkten das "Wacherad" sofort, und schnell verbreitete sich in der Stadt die Nachricht vom Wiederauffinden des verlorenen fastnachtlichen Wegbegleiters.

Schnell wurde das Wagenrad gesichert und abtransportiert: Entsprechend erleichtert zeigte sich der Chef der beliebten Traditionsgruppe, Hubert Alois Kieser: "Es ist zum Glück unversehrt und in tadellosem Zustand!"

Seit Aschermittwoch mussten Kieser und seine Mitstreiter um ihr weithin bekanntes Erkennungszeichen bangen. Verschwunden war es am späten Fastnachtsdienstag oder in der folgenden Nacht. Am Ende ihres Streifzugs durch die Buchener Wirtschaften hatten die Sänger ihr "Wacherad" am Fastnachtsdienstag im Hotel "Prinz Carl" deponiert – am nächsten Morgen war es nicht mehr da.

Bis gestern. Ein mehrzeiliger Reim war am "Wacherad" angebracht. Darin hieß es: "Kerl pass druff uff – es is dei heiligs Glück – sunsch is es fort – unser allerbestes Stück – tra la la."

Wer sich diesen Scherz mit den "Wacheradsängern" erlaubt hat? War es der anonyme Briefschreiber, der kurz nach dem Verschwinden der RNZ anonym einen mehrseitigen Reim auf das "Wacherad" und seine Sänger hat zukommen lassen? Die Antwort bleibt im Dunkeln. Für Hubert Alois Kieser ist diese Frage auch nicht entscheidend: "Wichtig für uns ist, dass wir jetzt am 11.11. wieder loslegen können. Für uns ist die Geschichte damit vergessen."

Ganz vergessen dürfte sie aber nicht sein: Man darf gespannt sein, ob sich die einfallsreiche Truppe in der neuen Kampagne einen Reim auf den kuriosen Vorfall machen wird ...