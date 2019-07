Buchen. (joc) Schon seit zwei Jahrzehnten gibt es das Buchener Open-Air-Kino jetzt bereits. Aus kleinen Anfängen heraus hat sich die alljährliche Kulturreihe zum - mittlerweile in der ganzen Region - sehr beliebten größeren Event mit vielen hundert Besuchern bei jeder Veranstaltung gemausert. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass die hiesigen Kinofreunde schon seit Wochen dem Filmvergnügen unter freiem Himmel im Innenhof der Buchener Stadtwerke entgegenfiebern.

Los geht es in diesem Jahr am 9. August traditionell mit der Ladies Night, die von Anfang an von der Rhein-Neckar-Zeitung präsentiert wird. Und auch an den folgenden neun Tagen ist es den Veranstaltern gelungen, die Freigabe für viele attraktive Filme zu bekommen. Die Veranstalter sind alte Bekannte. Und da kann man durchaus sagen: Aller guten Dinge sind drei, denn die Löwen-Lichtspiele Walldürn, die Buchener Stadtwerke und die Videoproduktion Uwe Heck aus Buchen haben hiermit eine begehrte und wichtige kulturelle Veranstaltung für den ländlichen Raum geschaffen.

Entsprechend stolz sind die Veranstalter auch auf das 20-jährige Bestehen: Uwe Heck sagt: "Wir sind froh darüber, dass wir in einer Kleinstadt wie Buchen eine solche Veranstaltung etablieren konnten. Die Zusammenarbeit in unserem Dreier-Team ist hervorragend. Danken möchte ich an dieser Stelle auch unseren Sponsoren, die uns auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer die Treue gehalten haben - ohne sie würde es das Open-Air-Kino in Buchen so nicht mehr geben!"

Auch Gerd Herold von den Stadtwerken hebt den langen Zeitraum hervor: "Am Anfang hätten wir nie und nimmer gedacht, dass das Open-Air-Kino in Buchen mal in sein 20. Jahr gehen wird. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Aus Sicht der Stadtwerke ist unsere Beteiligung auch ein klares Bekenntnis zur Region und eine Identifikation mit ihr!"

Bei der Auswahl der Filme haben sich wieder die guten Kontakte von Nenad Tomasiniak von den Löwen-Lichtspielen Walldürn ausgezahlt. So konnten wieder zehn recht aktuelle Top-Filme gesichert werden, die derzeit oder erst kürzlich in den Lichtspielhäusern zu sehen waren. Das Anschauen auf Großleinwand und der tolle Sound der technisch ansprechenden Filmvorführungsanlage genügen auch den Ansprüchen von Hightechfreunden. Und die romantische Freiluft-Atmosphäre erhöht das Kinovergnügen noch zusätzlich.

Einlass ist bei jedem Filmabend ab 20 Uhr, der Filmstart erfolgt dann circa um 21.30 bis 22 Uhr (richtet sich nach den jeweiligen Lichtverhältnissen).

Am Freitag, 9. August, präsentiert die Rhein-Neckar-Zeitung zum Auftakt des diesjährigen Buchener Open-Air-Kinos wieder die beliebte "Ladies Night". Zur Auswahl stehen dabei wiederum drei Filme, die wir noch im Detail vorstellen werden. Und natürlich dürfen die RNZ-Leserinnen (und -Leser!) aus den drei angebotenen Filmen wieder ihren persönlichen Wunschfilm auswählen, der dann bei der "Ladies Night" gezeigt wird.

Unter allen Einsendern werden wieder Freikarten verlost. An der "Ladies Night" selbst gibt es wieder für jede Dame ab 16 einen Gratis-Secco am Stand der RNZ, eine Verlosung mit wertvollen Preisen und ein Rahmenprogramm (Details dazu werden wir in Kürze veröffentlichen).

Hier nun das weitere Programm des Buchener Open-Air-Kinos 2019: Samstag, 10. August: "Bohemian Rhapsody" (135 Minuten, Drama/Biografie ab sechs Jahren); Sonntag, 11. August: "Leberkäsjunkie" (93 Minuten, Krimi, Komödie); Montag, 12. August: "A Star is Born" (136 Minuten, Drama/Romanze ab zwölf Jahren); Dienstag, 13. August: "Der Vorname" (91 Minuten, Komödie ab sechs Jahren); Mittwoch, 14. August: "Green Book - Eine besondere Freundschaft" (70 Minuten, Drama/ Biografie ab sechs Jahren); Donnerstag, 15. August: "Monsieur Claude 2" (99 Minuten, Drama, Komödie ab sechs Jahren); Freitag, 16. August: ÜBERRASCHUNGSFILM; Samstag, 17. August: "Der Junge muss an die frische Luft" (100 Minuten, Biografie, Komödie, Drama, ab sechs Jahren); Sonntag, 18. August: "25 km/h" (96 Minuten, Drama, Komödie, ab sechs Jahren). Zu allen Filmen veröffentlichen wir noch detaillierte Informationen zu Besetzung und Handlung.

Auch für das leibliche Wohl ist an den Kinoabenden unter freiem Himmel mit Speisen und Getränken gesorgt: Für kühle alkoholische und nichtalkoholische Getränke sorgt wieder in bewährter Weise das Team der Videoproduktion Uwe Heck. Exotische Cocktails zaubert die Cocktailbar "bar-hamas" und für leckere Snacks sorgt wieder das Kiosk-Team vom Buchener Waldschwimmbad.