Buchen. Bis Aschermittwoch wird sich in Buchen alles ums Feiern und Fröhlichsein drehen. Am Samstag, 22. Februar, spielen um 10.11 Uhr die "Morreschnorranten" in der Fußgängerzone auf. Um 19.31 Uhr steigt heute dann die große "Hallesitzung" unter dem Motto "Buche feiert Faschenacht". Einlass in die Stadthalle ist ab 18.31 Uhr. Ab 20.11 Uhr findet parallel zur Prunksitzung der "Narrhalla" das "Wertschaftstreibe" mit Programm im "Prinz Carl", im "Reichsadler", der "Sonne", im "Milchhäusle", im "Schwanen" sowie im "Löwen" statt.

Am Sonntag geht es um 10.31 Uhr mit dem Faschenachtsgottesdienst in St. Oswald weiter. Danach spielen um 11.31 Uhr die "Morreschnorranten" am Narrenbrunnen auf. Um 13.11 Uhr ziehen die Müller durch die Innenstadt, und um 14.11 Uhr startet der urige Gänschmarsch. Das Narrengericht wird um 24 Uhr vor dem Alten Rathaus abgehalten.

Am Rosenmontag schlängelt sich ab 14.11 Uhr der große Rosenmontagszug durch Buchen. Ab 15.01 Uhr ist das "Narrennest" geöffnet, abends legt Mallorca-DJ "Eisbär" auf.

Am Dienstag feiern vor allem auch die kleinen Narren Faschenacht: Um 14.11 Uhr beginnt der närrische Kinderumzug mit anschließendem Kindernachmittag in der Stadthalle. Dort werden die originellsten Kostüme prämiert und viele Tanzgruppen werden über die Bühne der Stadthalle wirbeln. Aufstellung zum Umzug ist in der Kellereistraße am Museumshof. Um 24 Uhr wird dann die Faschenacht vor dem Alten Rathaus verbrannt. Und dann ist alles vorbei ...