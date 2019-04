Buchen. (sb) Musikfans werden bei der Jazz-Night am 4. Mai während des Goldenen Mai in der Innenstadt auf ihre Kosten kommen. Abends laden die Buchener Gastronomie und sieben Bands quer durch die Vielfalt der Jazz-, Latin-, Soul- und Funk-Musikrichtungen zum Musik- und Kneipenfestival ein.

Das Jazzfestival ist aus der Kulturszene nicht mehr wegzudenken. "Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands", so lässt sich die Jazz-Night umschreiben. Neben den Musikdarbietungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste das Live-Musikerlebnis so richtig genießen können. Das Programm beginnt ab 20 Uhr und kann sich sehen lassen. Geboten wird Live-Musik von sieben hochkarätigen Bands. Sie spielen jazzige Rhythmen für jeden Musikgeschmack.

Im "Schwanen" spielt das "Goweddl Dixie Osombl". Die Band gehört seit über 20 Jahren zur Buchener Musikszene. Ihr vielseitiges Repertoire reicht vom klassischen New Orleans Jazz über Blues bis hin zu den originalen Dixie-Sounds.

Im "Reichsadler" tritt das Duo "André Carswell - singing for your soul" auf. Eine kleine Besetzung - alles handgemacht und doch ein kompletter Sound. Klein ist hier nur die Anzahl der Musiker. Auf der Bühne findet großes Kino statt. André Carswell singt vom Soulklassiker bis zum Rockoldie alles, was ihm Spaß macht, den beiden in den Sinn kommt und in die Herzen ihrer Zuhörer trifft.

Im "Brunnegugger" spielt das Duo "Rusty Move" Songs aus den letzten vier Jahrzehnten. Es ist Musik, die zum Tanzen, Mitgrooven oder einfach zum Zuhören einlädt. Die Songauswahl reicht von Klassikern aus Pop und Rock bis zu aktuellen deutschen und englischen Titeln sowie Eigenkompositionen.

Im "Alten Milchhäusle" werden die "Pioneros Latinos" einheizen. Die Band ist bekannt dafür, ihr Publikum mit dem Latin-Virus zu infizieren. Auf einem Konzert der "Pioneros" kommen sowohl bekennende Salsa- und Cha-Cha-ChaFans als auch genießende Latin-Jazz-Liebhaber auf ihre Kosten.

Im "Prinz Carl" wird das Quartett "Alternative Facts" zu hören sein. Dieses Quartett bedient sich auch bei kubanischen und brasilianischen Rhythmen.

Für gute Unterhaltung im "Bistro Waldeck" sorgt ab 21 Uhr die Band "Deja vu & the horn connection". Sie präsentieren einen kraftvollen Mix aus Pop, Rock, Jazz und Funk mit ausgefeilten Arrangements und knackigen Bläsersätzen. Die Band aus dem Großraum Stuttgart bietet einen Querschnitt durch 30 Jahre Pop- und Rockgeschichte.

In der Cocktailbar "bar-hamas" wird das Ensemble "NeoMore+" ab 21 Uhr für Stimmung sorgen. Die Ausnahmemusiker Neofytos Stefanou und Daniel Gallimore bewegen sich musikalisch mit schlafwandlerischer Sicherheit zwischen Funk, Latin, Pop, Rock und Jazz und zaubern mit einer ganz eigenen Mischung sommerliche Klänge aus allen Elementen ihres Repertoires. Regelmäßig nehmen sie Gäste zu ihren Konzerten mit, am 4. Mai sind das Gesa Marie-Schulze sowie Patrick Lemm.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Info oder auch am Abend erhältlich. Die Jazz-Night wird vom Fachdienst Stadtmarketing und Touristik mit der Gastronomie veranstaltet.