Buchen. (tra) "Wer freitags zum PCR-Test kommt, muss nun keine 72 Stunden mehr auf das Ergebnis warten", berichtet DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath am Montagmorgen bei der Vorstellung der neuen PCR-Teststation, die das DRK Buchen in der Henry-Dunant-Straße eingerichtet hat. PCR-Abstriche, die draußen im Hof gemacht werden, können somit ab sofort direkt vor Ort ausgewertet werden. "Das Testergebnis liegt nach vier bis sechs Stunden vor", erläutert Horvath. Zudem kann mit der Testmaschine sogar die Viruslast bestimmt werden. Bislang gibt es im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis keine zweite Maschine dieser Art.

Das DRK Buchen hat sich aufgrund des stark angestiegenen Bedarfs nach PCR-Tests dazu entschieden, die Maschine anzuschaffen, das Labor einzurichten und dafür 20.000 Euro in die Hand zu nehmen. "Aktuell werden bei uns täglich 70 bis 80 PCR-Tests gemacht, und unsere Abstrichstelle ist an sieben Tagen die Woche sowie an allen Feiertagen geöffnet. Der Bedarf ist also da", berichtet Kreisgeschäftsführer Horvath.

Mit der Testmaschine, die von geschulten DRK-Mitarbeitern bedient wird, können pro Stunde 32 Einzeltests ausgewertet werden. "Das Ergebnis bekommen die Getesteten dann per E-Mail. Wer keine Mailadresse hat, wird angerufen", sagt Horvath.

Es handelt sich um ein sogenanntes PoC-NAT-Testverfahren, das für eine patientennahe und kurzfristige Testauswertung vor Ort steht und ohne einen Laborarzt durchgeführt werden kann. Das Testverfahren basiert – ebenso wie der Standardlabortest – auf der Nukleinsäureamplifikationstechnik. Das Bundesministerium für Gesundheit hat am 11. Januar die Testverordnung entsprechend angepasst und den Weg für die PCR-Testauswertung vor Ort frei gemacht.

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Das Testverfahren kann nur dann angewendet werden, wenn die getestete Person keine Krankheitssymptome hat. Bei Symptomen muss der PCR-Test wie bisher in einem externen Labor ausgewertet werden.

Vom neuen Testverfahren vor Ort profitieren diejenigen, die nach einem positiven Antigen-Schnelltest oder positivem Pool-Test einen PCR-Bestätigungstest brauchen oder sich vor einer ambulanten OP bzw. einem Klinik- oder Reha-Aufenthalt testen lassen müssen. Vor der Dialyse kann das Verfahren ebenfalls angewendet werden. Auf die PCR-Testauswertung vor Ort wird auch nach dem Auftreten von Infektionen in Einrichtungen (Pflegeheimen) zurückgegriffen. Auch die Tests von Kontaktpersonen oder von Personen, deren Corona-Warn-App auf Rot steht, werden vor Ort ausgewertet. Auch die Freitestung von Personen in häuslicher Quarantäne ist möglich, wobei hierzu in Baden-Württemberg ein Antigen-Schnelltest ausreicht.

Wer sich testen lässt, soll zudem 30 Minuten vor dem Test, der per Rachenabstrich gemacht wird, weder essen noch trinken und auch nicht rauchen.

Bürgermeister Roland Burger freut sich auch als Präsident des DRK-Kreisverbands Buchen über die Möglichkeit, PCR-Tests nun vor Ort auszuwerten. "Es geht nun schneller und das ist ein Gewinn für die Menschen", so Roland Burger, der Steffen Horvath dafür dankte, dass das DRK Buchen diese Dienstleistung in hoher Qualität anbietet.

Im Zusammenhang mit der neuen Testauswertung unterstreicht Burger deutlich, dass das Verfahren nicht genutzt werden könne, um PCR-Pool-Tests an Schulen durchzuführen, es ist vielmehr auf die Auswertung von Einzeltests ausgelegt.

Zum Hintergrund: Die PCR-Pooltests, die an Schulen geplant waren, wurden erst auf Mitte März verschoben und kommen nun gar nicht. Der Betreiber Probatix ist aus dem Vertrag mit der Stadt ausgestiegen: Da immer mehr Schüler geimpft sind und nicht mehr getestet werden, wäre die Zahl der Tests so stark gesunken, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben sei.

Info: PCR-Tests können unter www.drk-buchen.de gebucht werden.