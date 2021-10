Der DRK-Kreisverband Buchen schließt ab Montag vier Teststationen – auch die in der Marktstraße in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) 125.000 Coronatests haben Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Buchen in den letzten elf Monaten durchgeführt und damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet. Seit der Einführung der kostenlosen Bürgertests im März hat das DRK seine Testkapazitäten deutlich ausgeweitet. Zwischenzeitlich wurden acht Teststationen betrieben – von Mudau bis Adelsheim. Ab Montag sind die Schnelltests aber nicht mehr kostenlos, von bestimmten Ausnahmen abgesehen. Wie das DRK darauf reagiert und wie es trotzdem weiter einen guten Service für die Bürger leisten möchte, darüber hat Geschäftsführer Steffen Horvath mit der RNZ gesprochen.

Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath. Foto: Rüdiger Busch

Seit November 2020 bietet der DRK-Kreisverband Coronatests an. Was als Service für Firmen begann, die regelmäßig ihre Mitarbeiter testen ließen, um mögliche Ausbrüche im Unternehmen zu verhindern, entwickelte sich Zug um Zug weiter. Ab Anfang Februar kamen Schulen und Kindergärten hinzu. In über 90 Einrichtungen im Mittelbereich Buchen – von Limbach bis Gottersdorf – wurden Lehrkräfte und Erzieherinnen getestet.

Als dann im März die kostenlosen Bürgertests starteten, war das DRK bereits bestens vorbereitet: In der Henry-Dunant-Straße in Buchen wurde eine der ersten Schnellteststationen in ganz Baden-Württemberg eingerichtet. Schnell folgten weitere in der Marktstraße in Buchen, in Walldürn, in Osterburken, Adelsheim und Mudau sowie in der Sanus-Apotheke in Buchen und – für die Sommersaison – am Freibad in Buchen. Der logistische Aufwand, diese Teststationen über Monate zu betreiben, war immens. 50 Mitarbeiter waren insgesamt im Einsatz, darunter geringfügig Beschäftigte, Schüler und Studenten. Dankbar hebt Horvath auch die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen der DRK-Ortsvereine Walldürn und Adelsheim, durch den TSV Mudau und die Sanus-Apotheke hervor.

Hintergrund > Schnelltestzentrum Buchen (DRK-Kreisverband, Henry-Dunant-Straße 1): Montag bis Donnerstag 7 bis 19 Uhr; Freitag und Samstag 7 bis 21 Uhr; Sonntag 9 bis 13 Uhr. [+] Lesen Sie mehr > Schnelltestzentrum Buchen (DRK-Kreisverband, Henry-Dunant-Straße 1): Montag bis Donnerstag 7 bis 19 Uhr; Freitag und Samstag 7 bis 21 Uhr; Sonntag 9 bis 13 Uhr. > RIO-Schnelltestzentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag 10 bis 13 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Freitag 7 bis 9 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 13 Uhr. > Schnelltestzentrum Walldürn (Haus der offenen Tür, Schachleiterstraße 27): Montag und Mittwoch 7 bis 9 Uhr, Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 13 Uhr. rüb

Mit steigender Impfquote hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass die Nachfrage nach den Schnelltests im Sommer nachlassen würde – doch das Gegenteil war der Fall. Ab Mitte August sei die Nachfrage wieder deutlich gestiegen, berichtet Horvath, vor allem durch Reiserückkehrer, wegen anstehender Urlaubsreisen und anschließend durch die 3G-Regel.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht bekanntlich seit Ende August für den Restaurantbesuch oder Veranstaltungen in Innenräumen einen negativen Test. Aber – und hier gibt es die nächste Überraschung – es lassen sich nicht nur Ungeimpfte testen: "Die meisten Menschen, die sich an unseren Teststationen momentan testen lassen, sind geimpft", erklärt Horvath. Sie wollten durch den Test ein Stück Sicherheit erlangen – etwa, wenn sie sich schlapp fühlten oder vor einer Familienfeier, um nicht Gefahr zu laufen, dass sie trotz Impfung andere anstecken.

Deshalb hat der DRK-Geschäftsführer auch eine klare Meinung zum Aus für die Bürgertests: "Ich finde es bedauerlich, dass die kostenlosen Tests abgeschafft werden." Ob die Bürger für ein Mehr an Sicherheit zahlen werden? Oder nur für einen Test, den sie im Rahmen der 3G-Regel benötigen?

Die Teststelle beim DRK-Kreisverband in Buchen in der Henry-Dunant-Straße bleibt als eine von drei Stationen bestehen. Foto: Rüdiger Busch

Klar ist: Das DRK wird auch in Zukunft Schnelltests anbieten – als Bürgerservice und im Dienste der Pandemie-Eindämmung. Statt sieben Stationen wird es künftig nur noch drei geben – in Buchen, Osterburken und Walldürn (Zeiten: siehe Kasten). Was die Öffnungszeiten angeht, hat das DRK vor allem die Gastronomie im Blick. Deshalb sind die Wochenenden großzügig bedacht.

12 Euro kostet ein Schnelltest beim DRK – etwa so viel, wie der Bund den Teststationen bislang erstattet hat. Wer jetzt denkt, das Rote Kreuz habe sich mit den Tests in den letzten Monaten eine goldene Nase verdient, der sollte auch den nötigen Aufwand in den Blick nehmen. Fünf Fahrzeuge hat das DRK für die Teststationen angeschafft. Dazu kommen die Personalkosten und die Materialkosten – angefangen von den Tests selbst bis zu den Schutzanzügen, Handschuhen und Masken. Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter sind für Steffen Horvath und seine Mitstreiter ebenso selbstverständlich wie die hohe Qualität der verwendeten Tests. Ganz oben steht die Sicherheit – und nicht das Geldverdienen. Während zahlreiche private Anbieter, die schnell auf den Test-Zug aufgesprungen waren, ihre Angebote inzwischen wieder eingestellt haben, macht das DRK auch jetzt weiter, wo die Nachfrage zweifellos geringer wird.

Hintergrund Wer wird weiterhin gratis getestet? > Das seit März bestehende Angebot der kostenlosen Bürgertests für alle endet am Montag, 11. Oktober. Da inzwischen allen Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde, sei eine dauerhafte Übernahme der Testkosten durch die Steuerzahler nicht länger [+] Lesen Sie mehr Wer wird weiterhin gratis getestet? > Das seit März bestehende Angebot der kostenlosen Bürgertests für alle endet am Montag, 11. Oktober. Da inzwischen allen Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde, sei eine dauerhafte Übernahme der Testkosten durch die Steuerzahler nicht länger nötig, heißt es von Seiten des Bundes. > Generell gratis bleiben die Tests noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren. Zudem können Kinder von zwölf bis 17 Jahren und Schwangere noch bis zum 31. Dezember mindestens einen kostenlosen Test pro Woche machen. Grund ist, dass für sie erst seit kürzerer Zeit eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorliegt – daher soll noch länger Zeit für eine Impfung bleiben. Kostenlos bleibt der Test unter anderem auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen. > Um auch ab dem 11. Oktober kostenlose Schnelltests zu bekommen, muss man bei der Teststelle einen amtlichen Ausweis mit Foto vorlegen – bei Kindern ist so auch das Alter nachzuweisen. Extra Nachweise wie ein ärztliches Zeugnis sind nötig, wenn man sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann. Zum Nachweis einer Schwangerschaft kann der Mutterpass genutzt werden. rüb

"Es ist schwer einzuschätzen, wie es weitergeht", sagt Steffen Horvath. Er geht aber davon aus, dass das DRK das Angebot zumindest bis Jahresende aufrechterhalten wird. Etwa 20 bis 25 Mitarbeiter werden weiter für das Testen benötigt. "Wir müssen niemanden entlassen", betont Horvath. Da die Personalsituation zuvor sehr angespannt gewesen sei und einige Kräfte nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, komme die Reduzierung der Teststationen gerade recht.

Bislang hat der DRK-Kreisverband etwa 80.000 bis 90.000 Bürgertests, 25.000 Tests in Unternehmen und 10.000 in Schulen und Kindergärten durchgeführt. Hinzu kommen etwa 1000 PCR-Tests. Auch die werden weiterhin angeboten – und zwar wie bisher beim Kreisverband in Buchen. Bei den Firmen waren etwa 100 positive Tests dabei, bei den Bürgertests waren es rund 200. Auch wenn diese Quote auffallend gering ist, so ist doch klar, dass jede entdeckte Infektion einen möglichen größeren Ausbruch verhindert hat. Außerdem hat das DRK 500 Lehrkräfte aus dem gesamten Landkreis in Online-Veranstaltungen geschult. In Präsenzveranstaltungen wurde 125 weiteren Personen aufgezeigt, wie sie einen Test – etwa in Pflegeheimen – richtig durchführen.

Das Engagement des DRK rund um die Pandemie ist ebenso vielfältig wie beeindruckend. "Wir erfahren von den Menschen auch viel Dankbarkeit", berichtet Steffen Horvath. Nichtsdestotrotz hofft auch er natürlich auf ein baldiges Ende der Pandemie, auf eine Rückkehr zur Normalität. Die Arbeit und die Ideen werden dem Kreisverband ganz sicher nicht ausgehen: Neben den bewährten Angeboten baut das DRK seine Palette Zug um Zug aus, um seinem Anspruch gerecht zu werden: der Bevölkerung helfen!