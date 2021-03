Buchen. (mb) Die beiden Kreisverbände von "Bündnis 90/Die Grünen" (Grüne) von Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis haben am Samstag Charlotte Schneidewind-Hartnagel als Direktkandidatin für die Bundestagswahl nominiert. 55 Delegierte in der Stadthalle gaben ihr 38 und dem Gegenkandidaten Horst Berger 17 Stimmen.

"Der Thron wackelt", stellte Amelie Pfeiffer, Vorsitzende des Grünen-Kreisverbands Neckar-Odenwald, in ihrer Begrüßung fest und freute sich über das gute Wahlergebnis ihrer Partei bei den Landtagswahlen. Jetzt gehe es darum, im September in Berlin die Regierung zu übernehmen. Mit 55 Grünen-Mitgliedern waren so viele wie lange nicht zu einer Nominierungsveranstaltung des Bundestag-Wahlkreises Odenwald-Tauber der Partei gekommen. Pfeiffer und ihr Vorstandskollege Andreas Klaffke führten dies darauf zurück, dass mit Horst Berger aus Buchen ein Gegenkandidat antrat.

"Ich bin überzeugt davon, dass es mir gelingen kann, CDU-Wähler zum Umdenken zu bewegen", sagte Horst Berger in seiner Vorstellungsrede. Der 49-jährige Kirchenmusiker ist Vater von drei Kindern, bezieht seit fast 20 Jahren Ökostrom von "Naturstrom", heizt mit einer Solaranlage und selbst gemachtem Borkenkäferholz und fährt, soweit möglich, zu seinen Terminen mit dem Fahrrad. Er leitet den Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Oswald in Buchen sowie drei Kinderchorgruppen und einen Jugendchor. Im Winter 2015/16 setzte der Buchener sich für Flüchtlinge in Buchen ein. Berger ist vor vier Jahren der Partei beigetreten, weil er damals einen "weltweiten Rechtsruck" wahrnahm. Im Herbst 2017 organisierte er mit der Initiative "Herz statt Hetze" ein Bühnenprogramm parallel zum "Bürgerforum" der AfD mit Alexander Gauland in der Stadthalle.

Horst Berger erhielt 17 Stimmen. Foto: Martin Bernhard

"Ich bin sehr verwurzelt im christlich-konservativen Bürgertum", betonte er. Zu christlichen Werten zählt er unter anderem die Bewahrung der Schöpfung und den Einsatz für Schwache und Ausgegrenzte. Er versprach, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Er forderte einen "radikalen CO2-neutralen Umbau von Mittelstand, Industrie, Handel und Gesellschaft". Berger sprach sich gegen eine globalisierte industrielle Landwirtschaft und für regionale ökologische Wirtschaftskreisläufe aus. Er stellte in Aussicht, sich während der Sommerferien und anschließend während eines Sonderurlaubs bis zur Bundestagswahl im Wahlkampf einsetzen zu können.

Charlotte Schneidewind-Hartnagel ist im November 2019 als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag nachgerückt. Im Gegensatz zu ihrem Mitbewerber ist die 67-Jährige schon seit mehr als 20 Jahren politisch aktiv. Vom Jahr 2011 bis 2016 vertrat sie den Wahlkreis Sinsheim im Landtag. Derzeit ist sie Mitglied im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Die Grünen-Fraktion ernannte die Eberbacherin zu ihrer "Sprecherin für Zeitpolitik”. Sie unterhält in Mosbach und Bad Mergentheim Wahlkreisbüros.

"Wir wollen eine sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft", bezeichnete Schneidewind-Hartnagel das Hauptziel ihrer Partei. "Klimakrise, Artensterben und Plastikvermüllung sind globale Katastrophen." Sie beklagte zunehmenden Rechtsextremismus und Nationalismus und verwies auf Stürme, Dürren und Brandkatastrophen, die unsere Wälder heimsuchten. "Corona zeigt uns, zu welchen Anstrengungen wir alle fähig sind", sagte sie. "Wir müssen das Klima jetzt schützen, nicht erst in zehn oder 20 Jahren." Man müsse die Wirtschaft dekarbonisieren. Sie forderte eine "Mobilitätswende", eine ökologische Neuausrichtung der Agrarpolitik, ein Ende der industriellen Massentierhaltung und ein "Umkrempeln der gesamten Güterproduktion raus aus der Wegwerfgesellschaft – hinein in eine echte Kreislaufwirtschaft". Ihr Ziel ist es, dazu beizutragen, dass die Grünen nach der Bundestagswahl die Regierung stellen können. "Ich will für euch und für ein gutes Wahlergebnis kämpfen", sagte sie.

Nach ihrer Nominierung zur Direktkandidatin bedankte sich Charlotte Schneidewind-Hartnagel bei Horst Berger. "Ich hege keine Ressentiments dir gegenüber", betonte sie. Demokratie bedeute Wettbewerb um Stimmen. Ihren Parteifreunden versprach sie anschließend: "Ich mache Wahlkampf für eine vielleicht grün geführte Regierung!"