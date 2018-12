Ministerialdirektorin Grit Puchan überbrachte am Dienstag den Bewilligungsbescheid über rund 1,5 Millionen Euro für die Flurbereinigung-Wald in Bödigheim. Foto: M. Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen-Bödigheim. Ministerialdirektorin Grit Puchan erfreute Vertreter der Stadt Buchen und der Teilnehmergemeinschaft "Flurbereinigung - Wald" in Bödigheim am Mittwoch mit einem Geldgeschenk: Sie überbrachte den Bewilligungsbescheid über rund 1,15 Millionen Euro für die zweite Tranche der Wald-Flurbereinigung in Bödigheim.

Mit der Waldflurbereinigung in Bödigheim kann es weitergehen. Nach Auszahlung von 460.000 Euro Zuschuss für die erste Tranche im August erhält die Stadt nun rund 1,15 Millionen Euro. Wie Landrat Dr. Achim Brötel erläuterte, stamme das Geld aus dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz". Dieses werde vom Land und Bund getragen.

Ministerialdirektorin Grit Puchan trug sich ins Goldene Buch der Stadt Buchen ein. Foto: M. Bernhard

In den nächsten Monaten werde man mit dem Geld acht Asphaltwege und einen Schotterweg mit einer Gesamtlänge von 7,3 Kilometer modernisieren. Außerdem sei ein ganzes Bündel an landschaftspflegerischen Maßnahmen geplant, zum Beispiel die Entbuschung von 4,7 Hektar überwachsener Wacholderheide. Diese soll einem Schafbeweidungskonzept zugeführt werden.

Außerdem werde man 15 Ar an Hecken und Gehölzen, zwei Steinriegel, ein Wildbienenbankett und ein Wildbienenhotel, 1,3 Hektar an Magerrasen, 0,6 Hektar an Ackerrandstreifen und 0,8 Hektar an Wiesen für besonders geschützte Pflanzen anlegen. Der Landrat bedankte sich beim Land, bei der Stadt Buchen für ihren personellen und finanziellen Beitrag, bei den Mitgliedern der Teilnehmergemeinschaft und den Mitarbeitern des Landratsamts für ihren Einsatz.

Hintergrund > Fläche: 885 ha > Teilnehmer (Beteiligte): 221 > Flurstücke (Alter Bestand): 1.740 > Asphaltwege: 11,9 km > Schotterwege: 9,5 km > Erdwege: 4,3 km > Wacholderheide unter lichtem Wald: 4,7 ha > Gesamtkosten: rund 3,6 Mio. Euro. Davon Zuschüsse Land: 2,74 Mio. Euro Davon Zuschüsse Stadt: 660.000 Euro Davon Deckungsmittel der Bahn: 71.000 Euro > Eigenmittel der Verfahrensteilnehmer: 130.000 Euro > Vorauss. Abschluss im Jahr 2024

Auch Bürgermeister Roland Burger bedankte sich für den Zuschuss bei Ministerialdirektorin Grit Puchan sowie bei der Teilnehmergemeinschaft, Ortsvorsteher Hermann Fischer und den zuständigen Behörden und deren Mitarbeitern für ihre Unterstützung. Außerdem stellte er der Ministerialdirektorin in einem halbstündigen Vortrag seine Heimatstadt vor.

"Buchen ist eine glückliche Kleinstadt", stellte Grit Puchan fest. "Hier tut sich viel!" Sie betonte, dass Baden-Württemberg über viele Säulen der Strukturpolitik verfüge, die segensreich wirkten. Sie dankte der Stadt auch für ihren eigenen finanziellen Einsatz an der Flurbereinigung, den Teilnehmern der Flurbereinigung und dem Personal vom Landratsamt.

Sie wies außerdem darauf hin, dass das Zuschussprogramm insgesamt 15 Millionen Euro im Jahr umfasse und stark überzeichnet sei. Zehn Prozent dieses Geldes fließe dennoch nach Buchen. Anschließend trug sie sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Auch Robert Weidmann bedankte sich bei dem Gast aus Stuttgart. Er schlug Grit Puchan vor, im nächsten Jahr nach Bödigheim zu kommen, um sich ein Bild von der Maßnahme zu machen. Die Ministerialdirektorin sagte spontan zu.