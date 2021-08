Buchen. (pol/mün) Ein 37-jähriger Mann beschäftigte am Freitagabend die Polizei in Buchen. Gegen 18.30 Uhr fiel er in der Amtsstraße in Buchen dadurch auf, dass er Passanten anpöbelte. Da der stark Betrunkene nicht mehr in der Lage war, sich sicher als Fußgänger zu bewegen, wurde er in Gewahrsam genommen. Hier zeigte er gegenüber den einschreitenden Beamten ein aggressives Verhalten und wehrte sich, heißt es im Polizeibericht.

Im weiteren Verlauf wurden die Aggressionen des 37-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest ein Wert von über 3,5 Promille ergab, auf dem Polizeirevier in Buchen zunehmend stärker. Er habe Widerstand geleistet.

Verletzt wurde bei seinem Gewaltausbruch niemand, berichtet die Polizei. Er musste die Nacht in einer Zelle der Polizei verbringen.

Ein Richter ordnete auch die Entnahme einer Blutprobe an. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte.