Buchen. (tra) Beim "Närrischen Frühschoppen", der am Fastnachtsdienstag traditionell für geladene Gäste im "Prinz Carl" stattfindet, wurde wieder ein bunter Querschnitt der Buchener Saal- und Straßenfaschenacht gezeigt. In der guten Stube des "PC" war kein Stuhl mehr frei, als die Stadtkapelle morgens um zehn den ersten "Kerl wach uff!" schmetterte und die Gäste mit einer Schunkelrunde auf närrische Betriebstemperatur brachte.

"Narrhalla"-Schriftführer und Elferrat Uwe Ristl führte locker und kurzweilig durch das rund dreistündige Programm und vertrat den kurzfristig erkrankten FG-Vorsitzenden Herbert Schwing. "Die Hallesitzung, das Narrennest und der Umzug waren toll. Bisher war die Kampagne super!", zog Ristl eine erste Bilanz der Faschenacht. Bürgermeister Roland Burger schloss sich dieser Bewertung an und dankte allen Aktiven, die sich mit viel Herzblut für die Fastnacht engagieren.

Und danach blutete den Fastnachtern das Herz: Die "Huddelkrach", die mit ihren "Gschichte vun de Buchemer Narre" ein Garant für tolle Stimmung ist und überall viel Freude verbreitet, wird am Dienstag wohl zum letzten Mal durch Buchen gezogen sein. "Es tut weh, aber für uns ist der Moment gekommen, um aufzuhören. Man sollte immer in guten Zeiten aufhören", sagte Fritz Bopp bevor sich die "Huddelkrach" mit ihrem Lied "Buche, Buche, du ellee" verabschiedete. Uwe Ristl bedankte sich bei der beliebten Krachkapelle und bat sie, das mit dem Aufhören noch einmal zu überdenken ...

Gerhard Wißmann hatte sein Markenzeichen im Gepäck: Die gesellschaftskritische Bütt. Unter dem Motto "Wie man’s macht, man macht’s verkehrt" hielt er der Gesellschaft den Spiegel vor und warb dafür, die Mitmenschen nicht vorschnell zu verurteilen. Auch in die große Politik machte er einen Abstecher.

Danach kam eine Abordnung des Frauenbunds vorbei. Die Damen befinden sich gerade auf "Weltreise" und machten kurz im "Prinz Carl" Halt, um das Reisen mit der Bahn zu besingen. Petra Reiß präsentierte noch ihre urkomische "Spirituosen"-Bütt. Die Frauen kamen sehr gut an. Ristl brachte es auf den Punkt: "Das war spitze!"

Danach folgte eine spontane Einlage der Meisterin des Kanon-Dirigierens: Pfarrerin Irmtraud Fischer ließ die Gäste "Froh zu sein bedarf es wenig, wer ,hinne houch’ singt, ist ein König" intonieren. Und man muss sagen, dass der Kanon durchaus stimmgewaltig über die Bühne ging!

Auf die Meisterin des Kanon-Dirigierens folgte die Meisterin der Büttenrede: "Ortsvorsteherin Hedwig" präsentierte ihr Wahlprogramm und wurde dafür beim Frühschoppen begeistert gefeiert. Hedwig Morschhäuser bedankte sich nach ihrer tollen Bütt bei Christof Kieser, der die Rede geschrieben hat.

Dann wurde ein allseits bekanntes Klavier in den "Prinz Carl" gerollt: Beim Frühschoppen dürfen natürlich die "Wartbergspatzen" nicht fehlen, die gesanglich und schauspielerisch brillant sowie mit feinem Humor einen Blick auf das lokale Geschehen und die große Politik warfen. Begleitet wurden die Männer von Michael Wüst, der am Flügel saß. "Tolle Texte und tolle Musik", fasste Uwe Ristl zusammen.

Gern gesehene Stammgäste beim Frühschoppen sind auch die Handball-Krachkapelle und das Buchener "Wagenrad", die zur Mittagszeit ihre Instrumente hervorholten und gewohnt gekonnt das Ortsgeschehen glossierten. Auch sie griffen einige Dauerbrenner auf, die sich quer durch die aktuelle Kampagne zogen und Buchen bewegten: die "Terrorbarbie" Mia Julia, den Buchener "Zaunkönig", das Madengewimmel in den Tonnen und natürlich auch den Biber im Hettinger Tal. Aber auch hier bahnt sich eine Lösung an: Ortsvorsteherin Hedwig, die bis Aschermittwoch im Amt ist, hat angeboten, den Streit zu schlichten, indem sie mit Biber und Bauer separate Gespräche führt. Und wer weiß: Vielleicht hat sie das am Fastnachtsdienstag ja noch getan ...