Rinschheim/Götzingen. (rüb) "Alles wird gut" oder "Viel Glück!" lauten die Botschaften, bunte Regenbogen und strahlende Sonnen sind die beliebtesten Motive: Innerhalb weniger Tage haben Kinder und Erwachsene bemalte Steine zu einer langen Steinkette aneinandergereiht. So ist am Fahrradweg zwischen Rinschheim in Richtung Götzingen, kurz nach dem Ortsausgang von Rinschheim, eine farbenfrohe Spur der Hoffnung entstanden, die den hier in großer Zahl vorbeikommenden Radfahrern und Spaziergängern Mut und Zuversicht spendet.

Steinkette Rinschheim - Die Fotogalerie

















Johanna (10 Jahre alt) und Laura Stauch (7) aus Rinschheim hatten die Idee. Als ihr Vater Thorsten von einer Arbeitskollegin auf eine ähnliche Aktion in Bayern aufmerksam gemacht wurde, waren seine Töchter sofort Feuer und Flamme.

Seit Montag hängt ein Hinweisschild mit einem Mitmachaufruf am Radweg: "Hier soll die längste Steinkette im Neckar-Odenwald-Kreis entstehen." In kürzester Zeit haben sich zahlreiche Kinder und Erwachsene von der wunderschönen Idee inspirieren lassen und ihre steinernen Kunstwerke hier abgelegt.

"Viele Spaziergänger aus den verschiedensten Ortschaften pilgern inzwischen mit Steinen nach Rinschheim", sagt Thorsten Stauch. "Gestern waren es schon 129 Steine", erklärt Laura stolz. Doch inzwischen sind es schon wieder mehr geworden. Ihre große Schwester Johanna zählt laut mit: "167, 168, 169 ...".