Buchen. (rüb) "Es ist eine große Chance – nutzen wir sie!" "Das Tor zur Zukunft ist aufgestoßen: Jetzt sollten möglichst viele durchgehen!" Bürgermeister Roland Burger und Landrat Achim Brötel verdeutlichten am Donnerstag bei der Eröffnung des Toni-Infoshops im Foyer der Stadtwerke Buchen, welch große Hoffnungen sie mit dem Glasfaserprojekt der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) für die Entwicklung des Landkreises verbinden. BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek gab außerdem bekannt, dass sein Unternehmen das bisher von den von Stadtwerken betriebene Glasfasernetz anmieten und spätestens ab 2021 die "BCHNet"-Kunden mit schnellem Internet versorgen wird.

Die Stadtwerke und die BBV arbeiten künftig gemeinsam noch enger am beschleunigten flächendeckenden Glasfaserausbau und der Vermarktung der Toni-Produkte für Haushalte und Unternehmen im Raum Buchen zusammen. Hierfür mietet der Netzbetreiber bereits vorhandene und bisher von den Stadtwerken betriebene Glasfasernetzinfrastrukturen an und integriert diese in den flächendeckenden Ausbau der Stadt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Donnerstag unterzeichnet.

Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein bezeichnete die Kooperation als "große Chance für die Region, für Buchen und für die Stadtwerke". Er freute sich, dass die Stadtwerke ihr Netz, in das viereinhalb Millionen Euro investiert wurden, nun an die BBV vermieten kann. Dadurch könnten die Kunden in Buchen mit die ersten im Kreis sein, die in den Genuss der neuen Technik kommen. Ein weiteres Beispiel für die gute Kooperation sei der Anschluss der ersten Haushalte im Neubaugebiet "Hühnerberg" an die Glasfaser der BBV kommendes Jahr.

Über die Kooperation und den zweiten Toni-Infoshop in Buchen freute sich auch Bürgermeister Buchen: "Das ist ein Beleg, dass die BBV hier mit großen Schritten vorangeht." Und weiter: "Schnelle Kommunikationsnetze sind Lebensadern einer modernen und smarten Stadt sowie ein wichtiger Standortfaktor. Die Kooperation der Stadtwerke Buchen mit der BBV stärkt die von uns vorangetriebene Digitalisierung weiter."

"Die Zukunft liegt näher, als wir denken – jetzt liegt es an uns", sagte Dr. Achim Brötel. Die Kooperation mit den Stadtwerken bringe zusätzlichen Schwung für dieses ambitionierte Ziel und sei ein wichtiges Zeichen der Gemeinsamkeit und Geschlossenheit. Der Landrat zeigte sich dankbar für die Initiative der BBV, ohne die das Ziel – Glasfaseranschlüsse direkt ins Haus – noch immer in weiter Ferne läge. Stattdessen sehe es derzeit so aus, als ob die ersten Kunden – in Aglasterhausen und in Buchen – noch in diesem Jahr ans Glasfasernetz angeschlossen werden könnten.

"Wir haben die Hürde aber noch nicht gerissen", mahnte Brötel und verwies darauf, dass 14.000 Verträge abgeschlossen werden müssen, damit der angestrebte Glasfaserausbau im kompletten Landkreis Wirklichkeit wird. "Wer aber beim falschen unterschriebt, bekommt diese Technik nicht", meinte der Landrat mit Blick auf die umstrittenen Haustürgeschäfte der Telekom in mehreren Gemeinden des Kreises.

"Mit den Stadtwerken haben wir von Beginn an sehr offen und kooperativ über die Möglichkeiten einer engen Kooperation gesprochen und einen Partner gewonnen, der nicht nur über große Erfahrungen als Versorger verfügt, sondern auch seit fast einem Jahrzehnt konsequent auf den Aufbau von Glasfasernetzinfrastrukturen bis ins Haus setzt", erklärte Sascha Bender, Leiter Vertrieb der BBV Deutschland.

So versorgen die Stadtwerke seit 2012 unter der Servicemarke "BCHNet" Firmenkunden und Behörden in Buchen, Hainstadt und Hettingen mit schnellen symmetrischen Glasfaserdiensten. Aktuell kommen diese Infrastrukturen auf eine Gesamtlänge von 50 Kilometern.

Info: Der Toni-Shop bei den Stadtwerken hat von Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 und von 13 bis 16.45 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.