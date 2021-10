Buchen. (pm/tra) Der Uhrenschlag der evangelischen Christuskirche in Buchen, der bereits für kontroverse Diskussionen gesorgt hat, wird ab November weiter begrenzt.

Wie das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gegenüber der RNZ informierte, sah sich die Behörde aufgrund einer Beschwerde aus der Bevölkerung veranlasst, von der evangelischen Kirchengemeinde weitere Einschränkungen im Uhrenschlag einzufordern: Im Einvernehmen mit dem Landratsamt werden zur Verringerung der Lärmemissionen ab dem 1. November bis auf Weiteres die Viertelstunden nur noch in der Zeit von 7.15 bis 20 Uhr mit einem Ton angezeigt. Die Anzeige der Stunden entfällt.

Wie Kreissprecher Jan Egenberger auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte, habe aufgrund einer gerechtfertigten Beschwerde, die sich zunächst nur gegen den Zeitschlag während der Nachtzeit richtete, der evangelische Kirchengemeinderat bereits im Januar beschlossen, ab Ende Januar auf die Viertelstundenschläge und die Zeitansage während der Nachtzeit, das heißt zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens, komplett zu verzichten.

Aufgrund einer erneuten Beschwerde über den Uhrenschlag tagsüber, die durch eine vom Beschwerdeführer beauftragte, gutachterliche Messung untermauert wurde, hat das Landratsamt nun eine entsprechende Anordnung erlassen.

Diese wird von der evangelischen Kirchengemeinde Buchen wie folgt umgesetzt: Während der Tagzeit erfolgen im Zeitraum von 7 bis 20 Uhr ab 1. November nur die Viertelstundenschläge, auf die Zeitansage wird verzichtet. Der erste Viertelstundenschlag erfolgt morgens um 7.15 Uhr, der letzte abends um 20 Uhr.

Mit dieser organisatorischen Maßnahme können, so Pressesprecher Jan Egenberger, die höchstzulässigen Immissionsrichtwerte, die während des Tages gelten, eingehalten werden.

Das kirchliche Läuten ist jedoch nicht betroffen: Nach der Rechtsprechung ist das liturgische Glockengeläut im herkömmlichen Rahmen keine Belästigung. Dies wird auch von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, die Grundsätze zu Geräuschen durch Kirchturmglocken verfasst hat, so bestätigt.

Das Glockenläuten bleibt

Nach dem Aus für den Uhrschlag hält die Evangelische Kirchengemeinde am Kirchenklang fest.

Buchen. (rüb) Das Thema polarisiert: Während die einen für ihre ungestörte Nachtruhe kämpfen, empfinden andere das Abschalten des nächtlichen Stundenschlags als Anfang vom Ende des christlichen Abendlands. Die Ankündigung der Evangelischen Kirchengemeinde, aufgrund entsprechender Beschwerden zwischen 22 und 6 Uhr auf den viertelstündlichen Uhrschlag zu verzichten (die RNZ berichtete), hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Wir haben beim Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Jens Schwingel, und bei seinem Stellvertreter Dr. Klaus Hahnfeldt nachgefragt. Ihre Botschaft ist eindeutig: Während die Kirchengemeinde in Sachen Stundenschlag aufgrund des Überschreitens der Grenzwerte dem Wunsch der Beschwerdeführer folgt, lässt sie am liturgischen Läuten nicht rütteln: "Da bleiben wir hart", versichern die beiden.

Seit 1955, als die Glocken der Christuskirche geweiht wurden, wird die Uhrzeit viertelstündlich mit kleinen Hammerschlägen verkündet. Daran hat sich all die Jahre niemand gestört oder niemand so massiv beschwert, dass der Stundenschlag auf den Prüfstand kam. Seit einem Jahr ist das anders. Seither beschäftigt sich der Kirchengemeinderat der 3161 Gemeindeglieder zählenden Christusgemeinde regelmäßig mit dem Thema, berichtet Jens Schwingel, der seit einem Jahr Vorsitzender des Gremiums ist und zuvor Stellvertreter war.

Für den Vorsitzenden Jens Schwingel (r.) und seinen Stellvertreter Dr. Klaus Hahnfeldt ist klar: Am liturgischen Glockenläuten soll sich nichts ändern.

"Es sind nur wenige, die sich beschweren", erklärt Hahnfeldt, und es sind – anders als man vermuten könnte – keine neu Zugezogenen, sondern Bürger, die schon länger in der Nähe der Kirche wohnen. Nun nehmen sie Anstoß an den zu lauten Glocken. Denn die Tatsache, dass der Uhrschlag zu laut ist, zweifeln die Verantwortlichen der Kirchengemeinde nicht an. Die Ergebnisse einer ersten Messung des Landratsamtes liegen deutlich über den Grenzwerten der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (kurz: TA Lärm). Auf ein Gegengutachten verzichteten die Kirchenvertreter mit Blick auf die Kosten. Um des Friedens Willen müsse man klein beigeben, formuliert es Klaus Hahnfeldt – ein Vorgehen, das innerhalb des Kirchengemeinderats nicht unumstritten gewesen sei.

Denn für viele Menschen gehört der viertelstündliche Uhrschlag einfach dazu. "Gerade ältere Menschen orientieren sich, wenn sie nachts wach liegen, an den Signalen", weiß Hahnfeldt. Entsprechende Rückmeldungen habe er bereits am Tag der Veröffentlichung in der RNZ erhalten, sagt Jens Schwingel. "Die große Mehrheit der Menschen toleriert die Glockenschläge oder schätzt sie sogar, nur die wenigsten stört es", fasst Hahnfeldt seine Einschätzung zusammen.

Neben dem Stundenschlag gibt es auch noch das liturgische Glockenläuten. Um den Unterschied deutlich zu machen, führen Schwingel und Hahnfeldt den Besucher in den Glockenturm. Auf dem Weg präsentieren sie das imposante mechanische Uhrwerk, das inzwischen von einem elektronischen abgelöst wurde, und die komplexe Technik, die dafür sorgt, dass die kleinen Hämmer jede Viertelstunde die Zeit verkünden – wenn auch nur noch tagsüber. Der Ausblick und der Anblick beeindrucken – nur gut, dass die Glocken für die Zeit der Besichtigung abgestellt wurden. Denn beim liturgischen Läuten werden die vier Glocken in Schwingung versetzt.

Sie verkünden dabei die ersten Töne der Hoffnung und Trost spendenden Botschaft "Christ ist erstanden". Und die soll auch in Zukunft weithin zu hören sein, etwa eine halbe Stunde und zehn Minuten vor den Gottesdiensten, bei Beerdigungen oder beim Beten des Vaterunsers. "Wir haben die Befürchtung, dass den Anwohnern, die sich über das Glockenläuten beschwert haben, der Verzicht auf den Stundenschlag nicht reichen könnte", sagt Hahnfeldt – dass die Beschwerdeführer also auch das liturgische Glockenläuten gerne abstellen lassen würden. Während die Verantwortlichen mit dem Abstellen des Uhrschlags leben können – wenn auch schweren Herzens – wäre dies beim liturgischen Glockenläuten definitiv anders.

"Da bleiben wir hart", sagt Hahnfeldt und verweist auf entsprechende Gerichtsurteile. Das Bundesverwaltungsgericht hat vor Jahren entschieden, dass das liturgische Glockengeläut "im herkömmlichen Rahmen regelmäßig keine erhebliche Belästigung, sondern eine zumutbare, sozialadäquate Einwirkung darstellt". "Vor Gericht hätten wir gute Karten", ist sich Jens Schwingel sicher. Am liebsten wäre ihnen aber, wenn es so weit gar nicht kommen würde.

Nach 60 Jahren schweigen nachts die Glocken der Christuskirche

Nach Anwohnerbeschwerden wurde festgestellt, dass der Stundenschlag zu laut ist. Das liturgische Läuten findet jedoch weiterhin statt.

Buchen. (rüb) Für viele Menschen gehört er einfach dazu, und er gibt ihnen eine zeitliche Orientierung: der viertelstündliche Uhrschlag der Kirchenglocken. Vor allem nachts oder in den frühen Morgenstunden fühlt sich andererseits aber auch manch einer von den lauten Tönen gestört. Einen solchen Konflikt gibt es jetzt in Buchen. Die Evangelische Kirchengemeinde reagiert auf entsprechende Beschwerden und stellt den Uhrschlag zwischen 22 und 6 Uhr ab.

In einer Pressemitteilung erklärt die Kirchengemeinde: "Aus der Nachbarschaft der Christuskirche gibt es derzeit Beschwerden, dass die Viertelstunden- und Stundenschläge der Turmuhr zu laut seien. Eine erste Messung des dafür zuständigen Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises hat das bestätigt. Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen hat daraufhin schweren Herzens beschlossen, den Uhrschlag zwischen 22 und 6 Uhr in der Nacht abzuschalten. Das liturgische Glockenläuten zu Gottesdiensten, Trauerfällen etc. findet weiterhin wie gewohnt statt."

"Die Nachbarn sind im Recht", betont Jens Schwingel, Vorsitzender des Kirchengemeinderates der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen, im Gespräch mit der RNZ. Der nächtliche Uhrschlag liege über den Grenzwerten der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (kurz: TA Lärm) – und zwar deutlich, weshalb man auf eine weitere Messung verzichte.

Mehr als 60 Jahre lang gab es keine Beschwerden über das regelmäßige Signal aus dem Kirchturm. Oder zumindest keine, die – um im Bild zu bleiben – an die große Glocke gehängt wurden. Schließlich ertönt der Uhrschlag unverändert seit 1955, seit dem Bau der Christuskirche.

Nun schweigen die Glocken nachts, und daran wird sich auch nichts ändern: "Nach Abwägen aller Argumente bleibt es dabei", sagt Jens Schwingel, wenn auch schweren Herzens.

Buchen ist beileibe kein Einzelfall: Bundesweit häufen sich in den letzten Jahren Beschwerden von Anwohnern. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ihren Gemeinden schon vor längerer Zeit empfohlen, bei solchen Streitigkeiten nicht auf Konfrontation zu gehen: "Wo begründete Beschwerden vorliegen, sollte der Stundenschlag in der Nachtzeit ganz oder teilweise abgestellt werden. Es empfiehlt sich nicht, in dieser Frage zeitraubende Streitigkeiten auszutragen. Vielmehr sollte mit Vorrang das Ruhebedürfnis berücksichtigt werden", heißt es in einer Empfehlung.

Die Tradition des viertelstündlichen Uhrschlags stammt aus der Zeit des Mittelalters, als der Großteil der Bevölkerung keine Uhr hatte und von der Turmuhr der Kirche abhängig war. Das ist zwar heute nicht mehr der Fall, dennoch haben sich viele Menschen an den Stundenschlag gewöhnt. Sie werden ihn vermissen.

Das Zeitläuten einer Kirche fällt nicht unter den Schutz der freien Religionsausübung. Daher gelten für das Zeitläuten die Vorgaben der TA Lärm. Anders sieht es mit dem liturgische Läuten aus, wenn etwa zum Gottesdienst gerufen wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass das liturgische Glockengeläut "im herkömmlichen Rahmen regelmäßig keine erhebliche Belästigung, sondern eine zumutbare, sozialadäquate Einwirkung darstellt".