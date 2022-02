Steigende Energiekosten bereiten so manchem Kopfzerbrechen. Bei der Caritas kennt man die Problematik auch aus den Beratungen. Foto: Lea Kirchgeßner

Buchen. (lki) Die Schere zwischen Arm und Reich betrifft auch hier im Landkreis die Menschen. Am morgigen Sonntag, 20. Februar, ist der von den vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag der sozialen Gerechtigkeit. Diesen Welttag hat sich die RNZ zum Anlass genommen, um mit Peter Zimmermann, Bezirksstellenleiter der Caritas Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen, ein Gespräch über die Arbeit der Caritas und die soziale Gerechtigkeit in und um Buchen zu führen.

Soziale Gerechtigkeit wird häufig im Zusammenhang mit dem Ende der sozialen Ungleichheiten, Chancengleichheit und Teilhabe genannt. An dieser Stelle knüpft auch die Arbeit des Wohlfahrtsverbandes "Caritas für den Neckar-Odenwald-Kreis" an.

Die Tätigkeitsfelder im Landkreis sind unterschiedlichen Beratungsstellen zugeordnet. Beratung und Unterstützung wird z.B. zu Schwangerschafts-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung bis hin zu Migrationsdiensten angeboten. Auch die Altenhilfe ist eine wichtige Säule der Caritas-Arbeit.

Peter Zimmermann, Caritas-Bezirksstellenleiter in Buchen, und Migrationsberaterin Martina Breuer-Belz haben bei ihrer Arbeit täglich mit sozialer Ungleichheit zu tun. Foto: Lea Kirchgeßner

Zudem können Existenzsicherung von hilfsbedürftigen Personen und die Hilfe im Bedarfsfall Thema der vertraulichen Beratungen sein. Bei der Existenzsicherung ließen sich vor allem Personen aus dem Niedriglohnbereich beraten, erklärt Bezirksstellenleiter Zimmermann.

"Wir nehmen wahr, dass Menschen, die hierher kommen, Probleme auf dem Wohnungsmarkt haben", so der Sozialarbeiter weiter. Auch im ländlichen Raum sei der Zugang zum Wohnungsmarkt schwieriger geworden, berichtet Zimmermann. "Chancengleichheit ist abhängig vom Geldbeutel und der Kultur", bilanziert der Bezirksstellenleiter. Die Gründe hierfür seien der fehlende soziale Wohnungsbau, der Kampf auf dem freien Wohnungsmarkt und auch der Mietanstieg im ländlichen Raum. Vor allem für Menschen ohne Führerschein oder Auto seien wohnortnahe Infrastrukturanbindungen und ein günstiger Nahverkehr aber essenziell, um zur Arbeit zu kommen, hebt Zimmermann hervor.

Angesichts von steigenden Energiekosten, wegbrechenden Rücklagen oder schlecht gedämmten Altbauten sei zudem die Gefahr von Energieschulden gegenwärtig, so Zimmermann. Vor allem zum Jahresende, wenn die Nebenkostennachzahlungen anstehen, werde der Hilfsbedarf zunehmen, vermutet der Sozialarbeiter. Hilfe könne dann unbürokratisch durch Überbrückungshilfen für die Energiekosten, beispielsweise durch die RNZ-Weihnachtsaktion, geleistet werden, merkt Peter Zimmermann an.

Für Bedürftige und Menschen aus dem Niedriglohnbereich sei der bis auf Weiteres geschlossene Tafelladen natürlich Gold wert gewesen, schildert Peter Zimmermann. Doch der Gang in den Tafelladen wäre niemandem leicht gefallen und die Corona-Pandemie habe zu einem Personalmangel, auch durch den Wegfall von Ehrenamtlichen, geführt, erklärt der Bezirksstellenleiter.

Doch die Caritas-Beratung von Angesicht zu Angesicht wurde auch in Pandemiezeiten aufrecht erhalten, da es in den Räumen der Caritas genügend Abstandsmöglichkeiten gebe. Doch die Auswirkungen der Pandemie sind in den Beratungen spürbar: Schon geringe Ausgaben für Infektionsschutzmaßnahmen, beispielsweise FFP2-Masken, machen bei Geldproblemen einen Unterschied, und durch Kurzarbeit hätten viele Beschäftigte ihre Rücklagen aufgebraucht, berichtet Peter Zimmermann.

Seine subjektive Wahrnehmung sei, dass die Einkommensverteilung weiter auseinandergehe und sich die bereits bestehende Armut verfestige, gibt der seit über 30 Jahren tätige Sozialarbeiter preis. Auch alte Menschen seien an der Grenze zur Armutsschwelle und würden in verdeckter Altersarmut leben. "Nicht jeder, der es könnte, beantragt Hilfe", ist sich Zimmermann sicher.

In Deutschland als einem der reichsten Industrieländer müsse niemand verhungern, denn solange man eine Meldeadresse habe, könne man auch Sozialleistungen in Anspruch nehmen, bestätigt der Bezirksstellenleiter. Doch auch durch gesundheitliche Probleme und Erkrankungen, die Berufsunfähigkeit zur Folge haben, könne man Hilfe benötigen, erläutert Zimmermann.

Damit sei die soziale Gerechtigkeit nicht nur für die unteren Schichten, sondern auch für die sogenannte Mittelschicht relevant, betont Peter Zimmermann. Armut sei oft eine Frage des Wohnraums, merkt Peter Zimmermann an. Bei hohen Lebenshaltungskosten würden Privilegien wie Urlaub häufig wegfallen, Selbstverwirklichung sei dann ein Fremdwort, erklärt er.

Zudem stelle die Energiewende arme Leute vor neue Probleme, da EEG-Umlagen und hohe Benzin- und Strompreise dann stärker ins Gewicht fallen würden. "Wenn ich arm bin, kann ich nicht energiebewusst leben", macht Zimmermann deutlich. Menschen im Niedriglohnbereich ohne Steueraufkommen könnten auch nicht von Pendlerpauschalen profitieren, obwohl sie täglich bei geringem Stundenlohn teilweise 30 Kilometer zur Arbeit fahren, so Zimmermann weiter.

Zur sozialen Gerechtigkeit gehöre auch die Frage nach Chancengleichheit und die Teilhabe am kulturellen Leben, hebt Zimmermann hervor. Natürlich sei der Zugang zur Bildung zentral, denn ein guter Schulabschluss und eine gute Berufsausbildung fungieren als Schlüssel für ein Leben mit gutem Einkommen, erläutert Zimmermann. Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, Infrastruktur und Bildung seien schlussendlich ebenfalls relevant für junge Menschen, beispielsweise im Studium, so Zimmermann weiter. "Je mehr Einkommen jemand hat, desto mehr Chancen kann er seinen Kindern eröffnen", hält Zimmermann fest. Dies zeigt: Soziale Gerechtigkeit ist über den Welttag hinaus wichtig und wird noch künftige Generationen vor Herausforderungen stellen.