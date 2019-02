Buchen. (Wd) "Man muss auch mal etwas Neues wagen und ein Risiko eingehen", erklärt Manfred Schwing von der Firma "Blackout" Eventmanagement. Am Rosenmontag, 4. März, wird in Buchen nicht nur der traditionelle Narrenumzug durch die Straßen ziehen, sondern auf dem Musterplatz eine Faschenachts-Party mit Stars aus dem "Bierkönig" Mallorca für mächtig Stimmung sorgen. Bis zu 3 500 Besucher erwartet der Veranstalter. Der Musterplatz soll an diesem Tag eine einzige große Party-Meile werden. Bereits jetzt hat Manfred Schwing schon 1450 Gäste-Zusagen via Facebook erhalten.

Doch geht das überhaupt: Altehrwürdige Fastnachts-Tradition und mächtig Party-Stimmung a la Schinkenstraße auf Mallorca? "Das geht gut", ist Manfred Schwing überzeugt. Dabei gab es kurz nach der Bekanntgabe der Party-Veranstaltung auch Anfeindungen. Die entzündeten sich hauptsächlich an Sängerin Julia Brückner. Die Stimmungskönigin war vor ihrer steilen Karriere auf Mallorca als Party-Sängerin auch mal Pornodarstellerin. Mittlerweile sind nicht nur auf der spanischen Party-Meile die Menschen von ihren Liedern begeistert, Brückner singt nach Angaben von Manfred Schwing auch vor ausverkauften Hallen in Städten wie Frankfurt, Hamburg und Oberhausen.

Eventmanager Schwing ist seit 16 Jahren im Beruf und hat bei rund 10.000 Veranstaltungen in Deutschland und Europa genügend Erfahrungen gesammelt. "Warum sollen wir nicht diese Veranstaltung nach Buchen holen?", fragt er im Gespräch. Von Kindesbeinen an ist er übrigens mit der Tradition der Buchener Faschenacht eng vertraut, sein Vater Herbert ist Vorsitzender der FG "Narrhalla". Seit Jahren arbeitet Manfred Schwing ehrenamtlich mit den Mannen seiner Firma "Blackout" mit der "Narrhalla", beispielsweise beim Auf- und Abbau sowie Betrieb des "Narrenneschts" zusammen.

Von den Einnahmen des "Narrenneschts" im Erdgeschoss des Parkdecks Haagstraße finanziert die FG-Narrhalla hauptsächlich die Tradition der Buchener Faschenacht. Doch nach großen Publikums-Erfolgen in den Anfangsjahren gingen auch hier die Einnahmen in den letzten Jahren rapide zurück. "Letztes Jahr beispielsweise haben wir am Rosenmontag schon um 23.30 Uhr geschlossen", erinnert sich Manfred Schwing. Deshalb habe er sich etwas Neues überlegt, um die "Narrhalla" wieder wirtschaftlich zu stärken. "Selbstverständlich wollen wir die Tradition der Buchener Faschenacht nicht stören. Im Gegenteil: Wir wollen sie erhalten", beteuert Manfred Schwing. Um die Veranstaltung mit den Stars aus dem "Bierkönig" Mallorca auf der großen Bühne auf dem Musterplatz zu finanzieren, gibt es Getränke- und Essensstände sowie Sponsoren. Jeder Party-Besucher über zwölf Jahre muss einen Verzehrbon über sechs Euro kaufen. Dafür gibt es zwei Getränke.

Schon ausgearbeitet hat der Veranstalter ein umfangreiches Sicherheitskonzept, das mit der Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und dem Roten Kreuz abgesprochen wurde. Das Konzept sei von der Polizei ausdrücklich gelobt worden, so Schwing. Der Musterplatz wird mit einem Zaun für die Dauer der Veranstaltung komplett abgeriegelt. Ebenso wird die Haagstraße dafür gesperrt. Nach dem Rosenmontagsumzug haben die Wagengruppen dann die Möglichkeit, ihre Motivwägen in der Haagstraße zu parken. Eine Einlass- und Personenkontrolle erfolgt am vier Meter breiten Eingang gegenüber des Drogeriemarktes "dm". Jeder dürfe auf das Gelände, auch Kinder unter zwölf Jahren mit einer Aufsichtsperson.

"Für die Sicherheit der Besucher wird alles getan", erklärt Manfred Schwing. Dafür werde ein privater Sicherheitsdienst sorgen, mit dem man schon seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Ebenfalls werden Polizei, DRK und Feuerwehr vor Ort auf dem Gelände sein.

Das Programm auf dem Musterplatz startet um

> 16 Uhr mit Frenzy Blitz (Tanzshow mit Musik),

> 18 Uhr Sänger "Sabbotage" (Party-Hits)

> 19 Uhr Auftritt von Julia Brückner, der Party-Königin von Mallorca, anschließend Autogrammstunde im "Narrennescht"

> 20 Uhr Party-Schlager mit DJ Patrick Palma.

Um 21.30 Uhr Veranstaltungsende.