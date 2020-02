Buchen. Die Neugestaltung der Gebäude der Firma OKW-Gehäusesysteme GmbH in der Friedrich-List-Straße mit der Anlage von Gehwegen hat eine neue Konzeption auch in straßenrechtlicher Hinsicht erfordert. Ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats vom 22. Januar wurde jetzt umgesetzt: Die Friedrich-List-Straße ist ab sofort aus westlicher Richtung (von der Straße "In der vorderen Wanne") eine Einbahnstraße. Entsprechende Schilder sind bereits aufgestellt.