Endlich wieder zusammensitzen: Simon Schäfer freute sich über viele Gäste in seinem Biergarten in der Kellereistraße. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. Die Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genesene scheint manchen Gast vom Restaurantbesuch abgehalten zu haben. Dennoch ziehen die Gastronomen überwiegend eine positive Bilanz über die bisherigen Öffnungstage nach dem vergangenen Lockdown.

Die Tage des Abholgeschäfts scheinen gezählt. Jens Jaegle vom „Prinz Carl“ und Simon Schäfer vom „Schwanen“ sind ihren Gästen für die Unterstützung sehr dankbar. Foto: Martin Bernhard

Ab dem Freitag entfällt zudem die Testpflicht für die Außengastronomie.

Das Gasthaus "Löwen" in Buchen hat fast seit dem ersten möglichen Öffnungstag geöffnet. Lukas Gauer ist mit dem Besuch sehr zufrieden. "Abends ist eigentlich immer jeder Tisch belegt", stellt er fest. Nur mittags bleibe es bisher sehr ruhig im Restaurant, vermutlich weil wegen der Kontaktbeschränkungen Arbeitskollegen nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen dürfen. In den ersten drei bis vier Öffnungstagen war Lukas Gauer "leicht gestresst", weil er prüfen musste, ob die Gäste genesen, geimpft oder getestet waren. "Das hat sich aber mit Beginn der zweiten Woche gelegt", sagt er. "Jetzt ist es Routine."

Christian Ulmer vom "Waldeck" hadert mit dem wechselhaften Wetter. "Die Leute wollen draußen sitzen", sagt er. Und auch, dass man anfangs schon um 21 Uhr schließen musste, habe Menschen vom Restaurantbesuch abgehalten. Auch die Testpflicht habe die Leute abgeschreckt. Jetzt darf Ulmer sein Restaurant bis 1 Uhr nachts öffnen. "Ich denke, jetzt wird es besser", äußert er sich zuversichtlich.

Cekdar Akin hat sein "Brunnen-Café" auf dem Oberen Marktplatz erst seit Sonntag eröffnet. Die Live-Musik habe an diesem Tag für einen großen Ansturm gesorgt. Im Gegensatz zu anderen Gastronomen bot Akin den Gästen an, sich vor Ort von seinen geschulten Mitarbeitern testen zu lassen. Auch wer vor den Augen des Personals einen Selbsttest machte, wurde – ein negatives Ergebnis vorausgesetzt – im Café bewirtet. "Die Tests sind nicht sehr beliebt bei den Gästen", stellt auch Akin fest.

Das Hotel "Prinz Carl" hat schon die zweite Woche komplett geöffnet. "Mit der Zeit kommen mehr Leute", sagt Lisa Jaegle. Der Zuspruch sei aber noch immer sehr verhalten. Das Abholgeschäft laufe weiterhin gut. Bei gutem Wetter sei die Terrasse voll besetzt, allerdings nur abends. "Die Nachmittage sind extrem ruhig", sagt Lisa Jaegle. Denn die Leute wollten sich nicht extra testen lassen, um eine Tasse Kaffee zu trinken.

Dass die Testpflicht schlecht fürs Geschäft ist, hat auch Ralf Vogt vom Gasthaus "Sonne" festgestellt. Deshalb machte er erst mal Urlaub. Er wird sein Restaurant am Donnerstag wieder öffnen und hofft darauf, dass der Besuch dann besser sein wird.

Simon Schäfer vom Gasthaus "Schwanen" öffnete seinen Biergarten das erste Mal am 2. Juni, also einen Tag vor Fronleichnam. "Es war wunderbar!", schwärmt er. Es seien im Laufe der folgenden Tage viele Gäste in seinen Biergarten in der Kellereistraße gekommen. "Man hat gemerkt, wie sich die Leute darüber freuten, wieder zusammensitzen zu können", sagt er. Wegen der Testpflicht sei es allerdings nicht möglich gewesen, spontan einzukehren. Dank vieler Testzentren habe sich der Besuch allerdings mit der Zeit gebessert.

Simon Schäfer und Jens Jaegle ist es –wie vermutlich anderen Gastronomen – ein Anliegen, sich bei ihren Gästen für ihre Unterstützung während der Zwangsschließung zu bedanken.

Viele Menschen hätten durch das regelmäßige Abholen von Speisen ihre Solidarität mit ihren Wirten in dieser schwierigen Zeit gezeigt. "Ihr lieben Gäste habt uns gezeigt, wie wichtig ihr für uns und wir für euch sind", formulierte Karin Jaegle in einem kurzen Dankesschreiben. "Wir haben diese Zeit nur wegen euch überstanden."