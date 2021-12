Von Rüdiger Busch

Mosbach/Buchen. Es sind 30 Minuten, die unter die Haut gehen, die einen fassungslos zurücklassen: In einer Videovernehmung schilderte das 64-jährige Opfer unter Tränen das Martyrium, durch das der damals 18-jährige Koray K. sie am frühen Abend des 27. November 2020 in der Karl-Trunzer-Schule in Buchen geschickt hatte. Der junge Mann bedrohte die Putzfrau mit einer Schere, wollte sie vergewaltigen und stieß sein flüchtendes Opfer eine Treppe hinab, wobei sie sich den Arm brach.

Neben den körperlichen Beeinträchtigungen, die sie bis heute begleiten, ist die Frau auch ein Jahr danach noch seelisch von der Tat gezeichnet. Dies wurde am Donnerstag in der Verhandlung vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mosbach unter Vorsitz von Richter Michael Haas deutlich. Das Urteil: fünf Jahre Jugendstrafe wegen eines besonders schweren sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung.

Was sich aus Sicht der Anklage am Tatabend, einem Freitagabend im November 2020, gegen 18 Uhr in dem Schulgebäude zugetragen hat, fasste Staatsanwältin Jana Wolf-Mittmann zusammen: Demnach soll K. über die Cafeteria in die Schule eingedrungen sein. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt fast menschenleer – bis auf das Obergeschoss. Dort ging die 64-jährige Reinigungskraft gerade ihrer Arbeit nach, als sie von dem jungen Mann überrascht und mit einer Schere bedroht wurde. "Ausziehen, ausziehen!", habe der Täter gerufen. Er habe von ihr verlangt, sich zu entkleiden, um sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr zu zwingen.

Um Hilfe rufend, sei die Frau geflohen. Der 18-Jährige habe sie verfolgt und sie auf der Treppe in der Aula von hinten gestoßen, sodass sie stürzte und sich den Unterarm brach. Noch immer habe der Angeklagte nicht von ihr abgelassen, obwohl die 64-Jährige um Gnade gefleht habe: Er habe versucht, dem verletzten Opfer die Hose runterzuziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin habe der Mann seinen Penis aus der Hose geholt und damit begonnen, sich selbst zu stimulieren. Dies habe sein Opfer zur Flucht genutzt. Während die Frau zu einem Nachbarhaus eilte und dort Hilfe fand, gelang dem Täter die Flucht.

Koray K. räumte die Tat ein, wies aber eine sexuelle Motivation von sich: Er sei in seine alte Schule eingebrochen, um Geld zu stehlen, damit er Drogenschulden begleichen könne. Seit seinem 14. Lebensjahr konsumiere er regelmäßig Cannabis. Zudem habe er 2020 "Spice" genommen, ein synthetisches Cannabinoid, und zwar bis zu zehn Gramm am Tag. Bei einem Drogenhändler im Internet habe er zu diesem Zeitpunkt 5000 Euro Schulden gehabt. Diese wollte er teilweise mit der Beute aus dem Einbruch tilgen.

Als er in der Schule den Putzwagen sah, habe er die Tat abbrechen wollen, doch der Dealer, mit dem er über den Messenger-Dienst Telegram in Kontakt stand, habe ihn angewiesen, die Frau zu vergewaltigen und das Ganze zu filmen. Mit dem Video habe der Dealer Geld im Darknet verdienen wollen. Ihm selbst wäre dann die Hälfte der Schulden erlassen worden. Daraufhin habe er sich eine Schere gegriffen und die Frau bedroht. Von der Vergewaltigung habe er dann aber abgelassen, da er beim Gedanken an seine Mutter Gewissensbisse bekommen habe. Nur komisch, dass sich der Dealer später nicht mehr bei ihm gemeldet habe, wie K. auf Nachfrage einräumte.

Wie sehr sich die Darstellungen eines Tatablaufs in ihrer Intensität und ihrer Dramatik voneinander unterscheiden können, belegte die anschließend gezeigte Videovernehmung des Opfers: In bewegenden Worten schilderte sie die versuchte Vergewaltigung – ein bedrückendes Dokument. Glaubhaft berichtete sie, wie der Täter in der leeren Schule plötzlich vor ihr gestanden haben – mit Maske und Kapuze sowie mit einer Schere bewaffnet, und zwar mit einer großen und nicht mit einer harmlosen Kinderschere, wie die Verteidigung die Kammer glauben machen wollte.

Schwer auszuhalten für den Zuhörer war auch ihre Schilderung der Tatfolgen: Mehr als sieben Monate sei sie krankgeschrieben gewesen. In dieser Zeit habe sie sich wegen ihres gebrochenen Arms auch nicht um ihren pflegebedürftigen Mann kümmern können, so dass jeden Tag ein Pflegedienst habe kommen müssen. Noch heute habe sie Schmerzen, und sie könne nichts Schweres tragen. Da sie auch psychisch noch immer sehr unter der Tat leidet, ersparte ihr das Gericht eine erneute Aussage in der Verhandlung.

Die Zeugen, darunter die Nachbarin, bei der das Opfer Hilfe fand, eine Lehrerin der Nachbarschule sowie mehrere Polizeibeamte bestätigten den Tatablauf. Gleichzeitig wurde deutlich, wie die Ermittler den heute 19-Jährigen ein gutes halbes Jahr nach der Tat überführten: durch eine DNA-Spur am Hosenbund des Opfers, durch eine Funkzellenabfrage und durch eine aufmerksame Beamtin des Reviers in Buchen, die bei der Täterbeschreibung K.’s Namen ins Spiel brachte. Der junge Mann, der zwischen 2018 und 2021 wegen Drogendelikten mehrfach auffällig wurde, stellte sich dann selbst und sitzt seither in der JVA in Adelsheim.

Einblick in die problematische Jugend des Angeklagten gab Katrin Thor von der Jugendgerichtshilfe. Dass er als Kind ein Jahr lang bei den Eltern seines Vaters in der Türkei verbrachte, habe seiner Schullaufbahn geschadet. So gelang es ihm weder an der Karl-Trunzer-Schule noch an der Werkrealschule Walldürn oder an der Buchener Zentralgewerbeschule, den Hauptschulabschluss zu machen. Auch seine Zeit in einem Weiterbildungszentrum in Buchen führte nicht zum Erfolg.

Der Sachverständige, Dr. Matthias Michel (Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Weinsberg), bescheinigte dem 19-Jährigen eine Cannabis-Abhängigkeit. Bei der Tat habe er aber nicht unter Drogeneinfluss gestanden, und es gebe keine Hinweise auf eine verminderte Steuerungsfähigkeit. Zudem habe die Haarprobe große Zweifel am angeblichen "Spice"-Konsum des Angeklagten aufkommen lassen.

Dass sie die Aussagen des Opfers für "absolut glaubwürdig" halte und gleichzeitig erhebliche Zweifel an denen des Angeklagten habe, betonte Staatsanwältin Jana Wolf-Mittmann in ihrem Plädoyer. Der Angeklagte habe nicht nur ein Drogenproblem, sondern auch ein Sexualproblem. Sie plädierte für eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Dem widersprach Rechtsanwalt Werner Meisenbach: Sein Mandant sei zuvor nie wegen eines Sexualdelikts aufgefallen. Aufgrund seines Drogenentzugs habe er sich in einer "psychotischen Phase" befunden: "Er stand bei der Tat neben sich!" Zu berücksichtigen sei, dass er die Vergewaltigung hätte vollziehen können, wenn er nicht selbst davon abgelassen hätte – schließlich sei er dem Opfer körperlich überlegen gewesen. Er forderte eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren.

"Ich bereue die Tat sehr und hoffe, dass das Opfer nun damit abschließen kann", sagte Koray K. in seinem Schlusswort. Das letzte Wort hatte allerdings der Vorsitzende Richter Michael Haas: Er bezeichnete die von K. geschilderten Hintergründe der Tat als "Räuberpistole". Für den angeblichen Chat mit dem Dealer gebe es keine Beweise. Stattdessen habe ihn die Haarprobe als Lügner überführt. Er habe die Frau in sexueller Absicht überfallen und sie schwer verletzt. Mit dem Strafmaß folgte er der Staatsanwaltschaft. Am Ende redete Haas ihm ins Gewissen: "Sie haben in Ihrem Leben nichts auf die Reihe bekommen. Schauen Sie, dass Sie in der Haft Ihren Schulabschluss und eine Ausbildung machen!"

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 16.59 Uhr

Putzfrau entging nur knapp einer Vergewaltigung

Ein 19-Jähriger muss sich nächste Woche vor Gericht verantworten.

Buchen/Mosbach. (RNZ) Wegen besonders schwerem sexuellen Übergriff in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung muss sich ein 19-Jähriger am Donnerstag, 16. Dezember, ab 9 Uhr vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mosbach verantworten. Der junge Mann soll vor gut einem Jahr in einer Buchener Schule versucht haben, eine Putzfrau zu vergewaltigen.

Wie das Landgericht dazu in einer Pressemitteilung schreibt, richtet sich die Anklage gegen einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Ihm wird zur Last gelegt, dass er am Abend des 27. November 2020 in einer Schule in Buchen eine dort anwesende Reinigungskraft mit einer Schere bedroht und von ihr verlangt habe, sich zu entkleiden. Durch die Bedrohung mit der Schere wollte er sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr zwingen.

Als die Geschädigte vor ihm geflohen sei, habe der Angeklagte sie verfolgt und sie auf einer Treppe gestoßen, wodurch die Geschädigte gestürzt sei und sich den Unterarm gebrochen habe. Der Frau sei die Flucht aus dem Gebäude gelungen, ohne dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei.

In der Verhandlung am kommenden Donnerstag in Mosbach sollen neun Zeugen und ein psychiatrischer Sachverständiger gehört werden. Der Angeklagte gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.