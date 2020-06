Bofsheim. (F) Großer Unmut herrscht derzeit in Bofsheim: Die Bürger beobachten einen erhöhten Durchgangsverkehr und haben mit starken Lärmbelästigungen zu kämpfen. Zudem kommt es zu brenzligen Situationen mit Fußgängern und Radfahrern, da schwere Lkw auch den Gehweg befahren. Diese Situation wollten die Anwohner nicht mehr hinnehmen und haben eine Unterschriftenaktion gestartet, an der sich 113 Personen beteiligten. Die Liste übergab Initiatorin Ingrid Frey bei einer Verkehrsschau an Harald Steinbach vom Fachdienst Straßen des Landratsamtes mit der Forderung, durch den Ort eine "30er-Zone" einzurichten.

Beim Vor-Ort-Termin an der Hauptstraße begrüßte Ortsvorsteher Werner Geiger die Vertreter des Landratsamtes, Vertreter der Polizei, Bürgermeister Jürgen Galm sowie Ingrid Frey von der Bürgerinitiative. Geiger betonte, dass Bofsheim nach wie vor, insbesondere die Bewohner der Hauptstraße, vom starken Durchgangsverkehr schwer belastet seien, denn derzeit fahren rund 5000 Fahrzeuge, davon viele Lkw, teils auch mit erhöhter Geschwindigkeit durch den Ort.

Der Ortschaftsrat hat sich bereits in der Vergangenheit mit dem Thema einer Tempo-30-Zone befasst und den Klagen der betroffenen Anlieger angenommen. "Hier muss etwas getan werden", ist auch seine Forderung. Der Ortsvorsteher verwies darauf, dass die zahlreichen Fahrzeuge einschließlich der Lkw täglich zum Teil nur in zwei Metern Abstand an den Haustüren vorbeirauschten. "Festzustellen ist dabei auch", so der Ortsvorsteher, "dass vielfach zu schnell durch den Ort gefahren wird, obwohl derzeit Geschwindigkeitsanzeigen an den Ortseingängen angebracht sind." Eine der Initiatoren der Unterschriftenaktion war Ingrid Frey, die von der Problematik als Anwohnerin betroffen ist. Sie brachte das Anliegen der Anwohner hervor.

Die Situation sei für die Anwohner unerträglich. Sie klagten nicht nur über den Lärm, sondern auch über Erschütterungen, die überwiegend durch die Lkw verursacht würden, so Frey. "In manchen Häusern an der Straße sind schon größere Risse in der Fassade festzustellen und in der Stube klirren die Gläser." In den letzten Jahren hätten die Anwohner kräftig in ihre Häuser investiert, um auch die alte Bausubstanz zu erhalten. Alle Anwohner hätten ihr bestätigt, dass diese Situation nicht mehr tragbar sei. Der Verkehr und der Lärm beeinträchtigten die Wohnqualität extrem.

Frey bat Harald Steinbach, eine Lösung zu finden, um vor Ort wieder eine annehmbare Situation zu schaffen. Sie übergab mehrere Listen der Unterschriftenaktion an Steinbach, der zusagte, dieses Problem zu überprüfen, wobei er bereits Bedenken bezüglich der Lärmbelästigung äußerte, die grundsätzlich nach den bestehenden Vorgaben des Landes gerechnet werde, nach der man von täglich 8200 durchfahrenden Fahrzeugen ausgehe, was hier in Bofsheim nachweislich nicht der Fall sei. Der Weg von der Autobahn in Richtung Buchen/Walldürn führt über die Umgehung Osterburken durch den Eckenbergtunnel. "Hier ist aber das Problem, dass sich die Fahrer durch das eingebaute Navigationssystem den kürzesten Weg zum Ziel heraussuchen, da nützen auch die größten Wegweiser nichts", sagte Steinbach.

Bürgermeister Jürgen Galm erklärte, dass man versuchen sollte, den Verkehr über die neue Umgehungsstraße zu leiten und nicht durch Osterburken, denn in der Bofsheimer Straße habe man schließlich das gleiche Problem. Man könne, wenn man hier an der Straße stehe, erleben, wie man sich durch den dauernden Lärm gestört fühlt. "Zudem ist der bereits erwähnte Gefahrenpunkt von großer Wichtigkeit, denn die Lkw müssen teilweise auf den Gehweg ausweichen, was für die dortigen Fußgänger eine sehr gefährliche Situation darstellt", sagte Galm. Das habe er selbst schon miterleben müssen. Und man habe durch den starken Verkehr und die Erschütterungen einen schlechten Fahrbahnbelag.

Ingrid Frey habe schon recht damit, so Galm, dass in Bofsheim eine dringende Abhilfe geschaffen werden müsse. Harald Steinbach zeigte noch eine weitere, kurzfristig realisierbare Lösungsmöglichkeit auf. So könnte man zwischen Fahrbahn und Gehweg rot markierte Begrenzungspfähle aufstellen, damit die Fahrzeuge nicht mehr auf den Gehweg ausweichen können und so eine Reduzierung der Geschwindigkeit erfolgt.

Steinbach sagte zu, verdeckte Geschwindigkeitsmessungen und Zählungen der Fahrzeuge zu veranlassen. "Aufgrund dieser Datenlage kann dann über das weitere Vorgehen entschieden werden", sagte Steinbach. Ob aber die Forderung der Bürger, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde durch Bofsheim, realisiert werden könne, ließ Steinbach vorerst offen.