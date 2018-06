Rainer Handwerk wies auf viele interessante Details in den Aufnahmen des Buchener Fotografen hin. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Mit Bildern des Buchener Fotografen Karl Weiß hat Rainer Handwerk vom Bezirksmuseum Buchen die Besucher am Sonntagnachmittag auf eine virtuelle Zeitreise mitgenommen. Unter dem Titel "Menschen des 20. Jahrhunderts" zeigte er Fotos von der Jahrhundertwende bis zu den 30er Jahren im Bürgersaal im Alten Rathaus.

Seit zwölf Jahren beschäftigt sich Rainer Handwerk intensiv mit dem Bildarchiv Karl Weiß, das rund 10.000 belichtete Platten umfasst. Von diesen wurden die wichtigsten 700 Aufnahmen konservatorisch behandelt, digitalisiert und archiviert. Im Rahmen von sieben sogenannten "Zeitreisen" stellte Handwerk im Laufe dieses Jahres der Öffentlichkeit eine Auswahl der Bilder vor und informierte über die Arbeitsweise von Karl Weiß.

"Karl Weiß hat seine Fotos arrangiert und durchkomponiert", stellte Rainer Handwerk fest, als er eine Auswahl von Aufnahmen mit einem Beamer dem Publikum präsentierte. "In jedem Bild steckt eine eigene Erzählung." Handwerk ist überzeugt davon, dass Weiß sich nicht als Handwerker, sondern als Künstler verstanden habe. "Es wäre die Aufgabe eines Kunsthistorikers, eine Karl-Weiß-Ausstellung in der Stadthalle zu kuratieren", wünschte er sich.

Immer wieder zoomte Handwerk in die Aufnahmen hinein und machte auf interessante Details aufmerksam, zum Beispiel auf Schriftzüge wie die Werbung für einen Salonkomiker namens Adolf oder darauf, dass der Turm der Kirche Sankt Oswald zeitweise verputzt war.

So tauchten die Besucher der Präsentation ein in die Welt eines kleinstädtisch und ländlich geprägten Buchens, dessen Bebauung quasi an der früheren Stadtmauer beziehungsweise mit der Walldürner Straße endete.

Auf den Fotos präsentierten sich stolze Handwerker, fröhliche Fastnachter und Vereinsmitglieder sowie würdevolle Honoratioren. Mit Fotos vom Empfang des Großherzogs beziehungsweise der Großherzogin zeigte Handwerk auch Bilder von historischer Bedeutung.

Wer annahm, dass die Bilder der damaligen Zeit zwangsläufig die Wirklichkeit originalgetreu zeigten, musste sich eines anderen belehren lassen. "Weiß war bei der Damenwelt berühmt für schlanke Taillen", informierte Handwerk. Mit Pinsel und Farbe war Weiß ein Meister im Retuschieren. Auf Fotos der 30er Jahre entfernte er auf diese Weise auch manch ihm unliebsame Nazi-Parole an von ihm abgelichteten Gebäuden.

Handwerk attestierte dem Buchener Fotografen eine besondere Liebe zur Architektur. Gebäude und Straßenzüge fotografierte er meisterhaft, ohne Verzerrungen und mit großer Schärfentiefe. Auf einem Bild der Marktstraße zum Beispiel ist nahezu an jedem Geschäftshaus der Schriftzug zu lesen und der Stadtturm an ihrem Ende dennoch scharf abgebildet.

Bei vielen Gruppenfotos von Vereinen und Familien wüsste Handwerk gern, wer die darauf abgebildeten Personen waren. "Im Laufe der Zeit sind mir die 90-jährigen Buchener ans Herz gewachsen", sagte er. Doch die betagten Mitbürger können längst nicht bei allen Fotos helfen.

Karl Weiß lebte von 1876 bis 1956 in Buchen und arbeitete von 1894 bis 1938 als Fotograf. Die Glasplatten, die er belichtete, musste er zuvor durch eine chemische Behandlung mit Kollodium lichtempfindlich machen. Die Belichtungszeiten für seine Aufnahmen lagen bei 10 bis 20 Sekunden.

Zu Beginn der Präsentation am Sonntag lobten Dr. Wolfgang Hauck, Vorsitzender des Vereins Bezirksmuseum, Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz von Rainer Handwerk. "Ich bewundere deine Leidenschaft fürs Fotografieren, deine akribischen Recherchen und deine gekonnten Interpretationen", sagte Dr. Hauck. Burger wies darüber hinaus auch auf die Verdienste von Dr. Wolfgang Hauck, Norbert Weckbach, Klaus Baumann und dem bereits verstorbenen Stefan Leis hin. Burger bezeichnete die Sammlung Weiß als "kulturhistorisch ungemein wertvolles Bildgedächtnis der Region".

Ähnlich urteilte der Landrat: "Das ist ein Kaleidoskop der sozialen Verhältnisse Anfang des 20. Jahrhunderts." Er dankte den Nachfahren von Weiß, die das Bildarchiv im Jahr 1979 dem Bezirksmuseum übergeben hatten. Auch Brötel lobte die "unglaubliche Fleißarbeit" von Stefan Leis, der die Fotoplatten digitalisiert hatte. Außerdem dankte auch er Rainer Handwerk für seinen "bewundernswerten Einsatz".