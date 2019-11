Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg glänzte beim Benefizkonzert in der Basilika in Walldürn. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Ein außergewöhnliches 75-minütiges Musikerlebnis genießen und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun: Diese Gelegenheit nutzten am Dienstagabend in der Basilika rund 600 bis 700 Musikinteressierte beim Besuch des Benefizkonzertes des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg, einem der renommiertesten Blasorchester Deutschlands, unter der Leitung von Professor Stefan R. Halder. Anstelle eines Eintrittsgeldes wurden Spenden für den Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis gesammelt.

Mit einem festlichen musikalischen Programm, das von der Renaissance bis zur Moderne reichte, dokumentierte das Landespolizeiorchester einmal mehr seine große stilistische Vielseitigkeit. Im ersten Teil standen Werke von Giovanni Gabrieli, dem zeitgenössischen Komponisten Mario Bürki und von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt, und im zweiten Teil waren traditionelle und populäre Kompositionen zu hören.

Stadtpfarrer Josef Bregula begrüßte die zahleichen Gäste, darunter den Präsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, Landrat Dr. Achim Brötel, auf dessen Initiative hin das Konzert zustandegekommen war, sowie Bürgermeister Markus Günther. Er freute sich darüber, dass dieses Konzert im Rahmen des 1225-jährigen Stadtjubiläums in der Basilka stattfinde.

Polizeipräsident Hans Becker erinnerte daran, dass am Samstag zehntausende Menschen in Paris und Rom auf die Straßen gegangen sind, um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 123 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Das Phänomen der Gewalt in der Partnerschaft gebe es nicht nur in den Metropolen, sondern leider auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

Aus diesem Grunde wolle man an diesem Abend all diejenigen unterstützen, die Frauen und Kindern in schwierigen Situationen zur Seite stehen und Schutz gewähren. Gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frauen- und Kinderschutzhauses würden hier eine unglaublich wichtige und unersetzliche Arbeit im Dienst der Mitmenschlichkeit leisten.

Im Anschluss konnten die Zuhörer sodann im ersten Teil des Konzerts die Aufführung der „Sonata Pian e Forte“ von Giovanni Gabrieli in einem Arrangement von Adrian Falk in vollen Zügen genießen. Dirigent Prof. Stefan Halder bezeichnete es anschließend als „große Ehre“, mit seinem Orchester in diesem ehrwürdigen Gotteshaus spielen zu dürfen.

Nach dem nächsten Programmbeitrag, dem „Heavens Glory“ von Mario Bürki, betonte Bürgermeister Markus Günther in seinem Grußwort, dass das Benefizkonzert musikalischen Genuss mit der Unterstützung eines guten Zweckes verbinde. Er freue sich, dass Walldürn im Jahr des Stadtjubiläums als Veranstaltungsort für dieses außergewöhnliche Konzert ausgewählt wurde. Den Musikern des Orchesters sei anzuhören, wie viel Freude ihnen die Musik und das gemeinsame Musizieren mache.

Beschlossen wurde der erste Teil vom Organisten der Wallfahrtsbasilika, Christopher Henk, der auf der herrlich klingenden Dauphin-Orgel der Basilika die „Toccata D-Moll BWV 538“ („Dorische“) von Johann Sebastian Bach in beeindruckender Weise zu Gehör brachte.

Zum Auftakt des zweiten Konzertteiles brillierte das Landespolizeiorchester mit „Omens of Love“ von Hirotaka Izumi. Es folgten die beiden irischen Weisen „Trish Tune From County Derry“ und „Carrickfergus“, wobei bei letzterem Maximilian Möst mit seinem Euphonium als Solist besonders beeindruckte.

Nächster Programmpunkt war „And the Waltz Goes on“ von Anthony Hopkins, ehe dann zum Abschluss das Landespolizeiorchester und Organist Christopher Hench in harmonischem Zusammenspiel das Konzert mit dem „Finale“ aus der Symphonie Nr. 3 von Camille Saint-Saens fulminant beendeten.

Landrat Dr. Achim Brötel dankte in seiner Schlussansprache den Musikern für dieses großartige Konzerterlebnis, ebenso der Pfarrgemeinde St. Georg sowie der Stadt mit Bürgermeister Markus Günther für die perfekte organisatorische Unterstützung vor Ort. Dank galt außerdem Polizeipräsident Hans Becker, dem Geschäftsführer des Vereins „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“, Werner Broßmann, sowie allen Sponsoren.

Brötel dankte zudem allen Konzertbesucher, die mit ihrer Spende die segensreiche Einrichtung unterstützten: In den 25 Jahren seines Bestehens hätten 1000 Frauen und 1200 Kinder im Frauenhaus des Landkreises Schutz und Zuflucht vor häuslicher Gewalt gefunden.

Nach einem nicht enden wollenden Schlussapplaus klang das Benefizkonzert mit einer nur allzu gerne gewährten Zugabe aus.