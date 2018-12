Buchen. (ahn) Wer macht bei der Neuauflage des Benefizkonzerts mit "Prime Session", "Blackout Eventmanagement" und dem "Barhamas" das Rennen? Zur Auswahl stehen am 15. Dezember in der Buchener Stadthalle das Walldürner Kinderheim St. Kilian, das Projekt "Mobile Retter im Neckar-Odenwald-Kreis", die Lebenshilfe Buchen und das Tierheim Dallau. Aus ihnen wird das Publikum den Gewinner und damit den Empfänger der Spendengelder wählen. Doch das Benefizkonzert ist ja nicht nur Benefiz, sondern auch Konzert. Für den musikalischen Teil sorgt einmal mehr eine Ansammlung von Musikgrößen.

Neben Wolfdieter Hieke, dem Gründer von "Prime Session", am Keyboard werden - wie bereits im Juli in Hainstadt - Nico Schliemann (Gitarre) und Bene Neuner (Percussion) von "Glasperlenspiel" die Zuhörer begeistern - genauso wie Dr. Mario Brauch am Saxofon. Am Schlagzeug wird Tobi Derer sitzen, der bereits mit den "Scorpions" auf Tour war und der inzwischen auf YouTube einen nicht unbeachtlichen Bekanntheitsgrad durch seine Coversongs mit "Ultimate Music Covers" erlangt hat.

Mit dem Rapper SouL Elements aus Virginia Beach kommt ein Ausnahmekünstler nach Buchen, der zu den unterhaltsamsten der Szene gehört. Sein Talent führte ihn schon zu TV-Auftritten bei der ARD, SAT1 und RTL.

Als weiteres Highlight wird die Musiklegende "The Voice" David Hanselmann live zu erleben sein. Dieser teilte sich bereits mit Cher, Lionel Richie, "Simply Red" und "Genesis" die Bühne. Er wurde sogar einst als Nachfolger von "Genesis"-Sänger Peter Gabriel gehandelt. Außerdem war er zwölf Jahre lang bei "Pur" die Stimme neben Hartmut Engler. Vielen dürfte er auch durch seine charismatischen Auftritten bei "The Voice of Germany" bekannt sein.

Außerdem stehen an den Mikros die Sängerin AL, die für die Genres Pop und Soul zuständig ist. Außerdem konnte als Sänger noch Sir Jake Voth engagiert werden, der zugleich Songwriter und Vocal Coach ist und mit Bands wie "The Wright Thing"musiziert. Er wird mit rockigen Nummern einheizen. Komplettiert werden sie durch den Sänger und Gitarristen Stefan Kahne, der schon Steve Ferrone, Drummer der "Average White Band", oder Ian Paice, Schlagzeuger bei "Deep Purple", verstärkte.

Für die attraktive musikalische Gestaltung des Abends mit einer Mischung aus Pop, Funk, Soul und Rock ist also wieder bestens gesorgt. Und wie wird der Gewinner ausgemacht? Jeder Besucher erhält beim Eintritt einen Chip, den er als seine Stimme in Wahlurnen werfen kann. Das Projekt, das die meisten Stimmen erhält, gewinnt die Spendengelder.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf in Hainstadt bei der Bäckerei Zuckerbeck, in Buchen bei der Tankstelle Englert, bei "Blackout Eventmanagement", bei ZWH Hieke, bei KS Telekommunikation und "Barhamas".