Mit Spenden in Höhe von insgesamt 16 000 Euro aus dem Erlös des „Caribic-Revivals“ unterstützt das „Help!-Sommermärchen-Team“ die Ökumenische Hospizgruppe Adelsheim-Osterburken-Seckach und die Nepal-AG der Abt-Bessel-Realschule. Foto: Walter Jaufmann

Götzingen/Buchen. (jm) Zur Übergabe der Spendenschecks aus dem Erlös des "Caribic-Revivals 2019" des "Help!- Sommermärchen-Teams" trafen sich die Vertreter der beiden zur Unterstützung ausgewählten Einrichtungen – der Schülerfirma "Namaste Nepal-AG" der Abt-Bessel-Realschule (ABR) und der Ökumenischen Hospizgruppe der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach mit den Organisatoren der Benefiz-Veranstaltung im Foyer der ABR.

Daniel Schäfer, verantwortlicher Lehrer für das Nepal-Projekt der ABR, gab zum Auftakt einen kurzen Überblick über Idee und Organisation sowie die Ziele und die seitherige Entwicklung der Nepal-AG. "Help!"-Vorsitzender Thilo Jaufmann stellte seinen Verein kurz vor und erläuterte dessen Vision der internationalen sozialen Hilfe für Kinder und Bedürftige. Hospiz-Vorsitzender Bernhard Wörner stellte seine auf dem christlichen Menschenbild basierende Organisation sowie deren Arbeitsweise und Einsatzgebiet kurz vor.

Verbunden mit einem Blick auf die "Caribic"-Historie dankte Thilo Jaufmann den Familien Seibold für die Bereitstellung des ehemaligen Disco-Areals und den ehrenamtlichen Helfern, die zu dem Erfolg beitrugen. Dank dieser vielseitigen Unterstützung konnte ein stolzes Ergebnis eingefahren werden: Unter großem Beifall überreichte er Spendenschecks in Höhe von 12.000 Euro an die Nepal-AG sowie 4000 Euro an die Hospizgruppe. Beide Organisationen zeigten sich erfreut und dankbar.

Im Anschluss informierte Projekt-Koordinator Schäfer im Rahmen einer Fotopräsentation eingehend über das Nepalprojekt, das sich am Wiederaufbau der Schulen im Bezirk Gati nach dem großen Erdbeben engagiert. Er gab einen Überblick über die bereits erreichten und noch anvisierten Ziele, wobei die "Help!"-Unterstützung eine große Hilfe sei. Er informierte die interessierten Zuhörer auch über die erreichten Preise und Auszeichnungen der Nepal-AG bis hin zum "Ritterschlag" durch Reinhold Messner, der der Schul-AG seine Anerkennung zollte.

Ebenfalls erwähnte er den von der Schul-AG aufgebauten Kaffeehandel vom Erzeuger über Röster bis zum Verkauf in Eigenregie auf "Fair-Trade"-Basis sowie den unvergesslichen Auftritt beim "Tigerenten-Club" im SWR. Eine Informations- und Diskussionsrunde mit Interessenten an der für 2020 geplanten nächsten Nepal-Exkursion beschloss den aufschlussreichen Nepal-Abend.