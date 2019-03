Das ist die "Mustang" von Major Edwin Pezda, aus der er über Adelsheim absprang und die in den Waidachswald abstürzte. Der vordere Teil war dunkelgrün lackiert, die Seitenruder hinten rot. Vorne an der Seite erkennt man den Schriftzug "Pauline". Foto: Familie Pezda

Adelsheim. (RNZ) Heute vor genau 74 Jahren verbrachte der US-Air-Force-Pilot Major Edwin F. Pezda seinen ersten Tag in Kriegsgefangenschaft. Tags zuvor war er bei Adelsheim mit seinem Jagdbomber vom Typ P-51 Mustang - im Volksmund wegen ihrer roten Seitenruder auch "Rotschwänze" genannt - bei Adelsheim abgeschossen worden.

Es ist der Morgen des 28. Februars 1945 im kleinen beschaulichen Adelsheim. Der Himmel ist sonnenklar, die Einwohner des Städtchens beginnen ihr Tagwerk und die Kinder bereiten sich für die Schule vor, als plötzlich die Sirene für Fliegeralarm ertönt, um die Menschen vor der Ankunft feindlicher Flugzeuge zu warnen.

Major Edwin Pezda überlebte den Krieg und die Gefangenschaft. Foto: Familie Pezda

Kurz darauf donnern plötzlich zwei amerikanische "Rotschwänze" im Tiefflug über Adelsheim hinweg und beschießen mit ihren Bordwaffen alles, was sich bewegt. Die beiden Flieger gehören dem 369. Fighter Squadron der 359. Fighter Group an, es sind die US-Air-Force-Piloten Oberleutnant Charles Stubblefield und der Kommandeur der 369. Fighter Squadron, Major Edwin F. Pezda.

Ihre Mission für diesen Tag ist die Jagd nach Eisenbahnzügen und Fahrzeugen, um den Nachschub der deutschen Wehrmacht zu stören. Auf der langen Geraden zwischen Adelsheim und Zimmern haben sie einen Wagen entdeckt, schießen diesen in Brand und drehen - wilde Kunststücke fliegend - über Adelsheim nach Osterburken ab.

Dort beginnen sie, das Bahnhofsgelände mit ihren Bordwaffen zu beschießen. In Osterburken liegt die erste Batterie der leichten Flugabwehr-Abteilung 952 der deutschen Luftwaffe, ihre 2-Zentimeter-Vierling-Flugabwehrgeschütze sind auf Eisenbahnwagen montiert und schützen so Bahnhöfe und - an die verwundbaren Züge gekoppelt - diese auch während der Fahrt vor feindlichen Fliegern.

Die Kanoniere der deutschen Geschütze sind seit dem Fliegeralarm in Bereitschaft und belegen die feindlichen Flugzeuge sofort mit Feuer aus allen Rohren und zwingen diese zum Abdrehen.

Daraufhin fliegen die beiden "Rotschwänze" über Boxberg das Umpfertal entlang und beschießen einen Lkw-Konvoi im Raum Lauda-Königshofen.

Gegen 10.20 Uhr vormittags verliert Major Pezdas Maschine plötzlich an Öldruck und beginnt, eine Rauchfahne hinter sich herzuziehen - anscheinend hat der Flak-Beschuss bei Osterburken doch eine der Maschinen beschädigt.

Die Jabos drehen ab und fliegen in einer Höhe von 1500 Meter nebeneinander in Richtung Westen, um ihren Heimatflughafen zu erreichen. Dabei fliegen sie wieder über Adelsheim, als plötzlich der Motor von Major Pezdas Maschine anfängt zu stottern und den Geist aufgibt. Er gibt seinem Kameraden Oberleutnant Stubblefield Bescheid und springt mit dem Fallschirm ab. Seine Maschine stürzt in die Eichklinge am Rande des Waidachswaldes und zerschellt beim Aufschlag in einer gewaltigen Explosion, die bis nach Adelsheim zu hören ist. Herbeieilende Kinder berichten, dass durch das auslaufende Kerosin ein meterhohes Feuer entstanden ist, dabei explodieren die mitgeführten 12,7-Millimeter-Patronen ununterbrochen. Der Aufschlag hat einen Krater hinterlassen, der heute noch zu sehen ist.

Major Pezda wird an seinem Fallschirm vom Wind über den Haintalwald getrieben und bleibt dort an einem Baum hängen, er schafft es aber freizukommen und vom Baum zu klettern. Danach gibt er seinem Kameraden, der noch immer Kreise über dem Landepunkt dreht, Bescheid, dass es ihm gut geht. Woraufhin Oberleutnant Stubblefield zum Abschied mit den Tragflächen wackelt und abdreht.

In Adelsheim ist der Absturz des Jabos und auch der Absprung des Piloten nicht unbemerkt geblieben, ein zufällig anwesender deutscher Luftwaffen-Offizier macht sich auf die Suche nach dem abgesprungenen Piloten, um ihm beizustehen. Auch Angehörige des Volkssturms machen sich auf, um nach ihm zu suchen und ihn festzunehmen.

Man findet Major Pezda im Haintalwald, er lässt sich widerstandslos festnehmen und ins Gefängnis beim Adelsheimer Amtsgericht bringen. Als der Pilot mit seinen Bewachern durch Adelsheim schreitet, kommt eine große Menschenmenge zusammen, um das Schauspiel anzusehen. Dabei versucht eine Frau, die durch alliierte Flieger ihr Hab und Gut verloren hat und in Adelsheim untergekommen ist, ihren Frust kundzutun und dem Piloten ins Gesicht zu schlagen. Doch durch die Anwesenheit des deutschen Offiziers kommt es zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Major Edwin Pezda wird nach seiner Gefangennahme in das Stalag Luft I bei Barth an der Ostsee gebracht, ein Gefangenenlager für Luftwaffenangehörige der Alliierten.

Das Lager wird am 30. April 1945 von russischen Truppen übernommen und die Gefangenen ab dem 12. Mai 1945 von der amerikanischen Luftwaffe in ihre jeweiligen Heimatländer geflogen.

Major Edwin F. Pezda überlebt den Krieg und die Gefangenschaft. Er arbeitet nach dem Krieg für die NASA und verstarb am 4. Dezember 2006 im Alter von 89 Jahren in den USA.

Die Wrackteile der P-51 Mustang von Major Pezda, die übrigens den Spitznamen "Pauline" hatte, wurden nach dem Krieg verschrottet - ein paar Kleinteile konnten noch nach 74 Jahren am Absturzort der Maschine unter dem Laub entdeckt werden.