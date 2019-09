Fast fünf Stunden lang nahm der Gemeinderat bei seiner Stadtrundfahrt am Samstag Projekte in der Kernstadt und in den Stadtteilen in Augenschein. Seit sechs Wochen läuft die Trocknung, doch der Hallenboden der Sport- und Spielhalle weist nach dem Wassereintritt noch immer feuchte Stellen auf. Foto: Busch

Buchen. (rüb) Große Baustellen, vollendete Projekte, anstehende Maßnahmen und Problemfälle, die einer Lösung harren: Der Gemeinderat widmete sich bei seiner traditionellen Stadtrundfahrt am Samstag einer Fülle an Themen. Bürgermeister Roland Burger und seine Fachleute aus der Verwaltung lieferten den Stadträten dazu die geballten Fakten. Los ging es mit einem gut zweistündigen Rundgang durch die Kernstadt, ehe per Bus mehrere Stadtteile besucht wurden. Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Themen:

> Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Eberstadter Straße sollen in Kürze vier Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet werden. Geplant sind zwei Schnellladestationen der EnBW, die über ein Förderprogramm des Landes errichtet werden. Innerhalb von einer Viertelstunde könne der Akku des Fahrzeugs dort auf 80 Prozent geladen werden. Daneben entstehen in einer Kooperation von MVV und Stadtwerken zwei Normalladestationen. Diese sollen über ein Bundesprogramm bezuschusst werden. Noch im September sollen die Tiefbauarbeiten beginnen, sagte Geschäftsführer Andreas Stein von den Stadtwerken.

> Sport- und Spielhalle: Die Folgen des Starkregens in der Nacht vom 26. auf 27. Juli sind noch lange nicht beseitigt. Eindringendes Wasser hat den Hallenboden stark in Mitleidenschaft gezogen. Da die umgehend eingeleiteten Trocknungsmaßnahmen bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, ist nun guter Rat teuer. Denn: Die Halle wird für den Schul- und den Vereinssport dringend benötigt.

Klar ist: In den nächsten beiden Wochen wird weiter getrocknet, anschließend werden die Löcher im Hallenboden geschlossen, wofür weitere zwei Wochen veranschlagt werden. Somit steht die Halle für die nächsten vier Wochen nicht zur Verfügung - mindestens.

Ob die Trocknung ausreicht oder sogar der ganze Boden ausgetauscht werden muss, lasse sich derzeit nicht sagen. Die weiteren Fragen müssten mit der Versicherung geklärt werden. "Ein runder Tisch ist notwendig", verdeutlichte Manfred Röckel, zweiter Vorsitzender des TSV, und verwies auf anstehende Heimspiele, etwa von den Basketballern und den Handballern des TSV, die verlegt werden müssten. Sollten ein Austausch des Bodens notwendig werden, wäre es wünschenswert, wenn die Halle interimsmäßig bis zur Durchführung der Arbeiten genutzt werden könnte, sagte Bürgermeister Burger.

Die Halle wird aber unabhängig von den Wasserschäden eine Baustelle bleiben: Im Zuge der Erneuerung der Prallwände sollen die Außentüren ausgetauscht werden. Damit soll ein erneuter Wassereintritt bei Starkregen ausgeschlossen werden. Zudem muss in Sachen Brandschutz nachgearbeitet werden, und die Lüftungsanlage sowie die Sanitärräume müssen saniert werden.

> Bauarbeiten in der Wilhelmstraße: Die in zwei Bauabschnitten aufgeteilte Maßnahme (Kanal- und Straßenbauarbeiten sowie Schaffung eines barrierefreien Fußwegs von der Walldürner Straße bis zur Marktstraße) ist größtenteils fertiggestellt. Das fehlende Reststück in der Marktstraße soll erst im Frühjahr angegangen werden, da die Arbeiten an der Wasserleitung sonst in die Frostperiode fallen würden.

> Lohplatz/Haus Weinlein: Seit dem Abriss des Nachbarhauses muss das Haus Weinlein mit Stützen abgesichert werden. Wie es mit dem dringend sanierungsbedürftigen und seit Jahren unbewohnten Haus weitergeht, steht in den Sternen. Die Stadt sitzt bei der Sanierung des als Kulturdenkmal eingestuften Gebäudes als Eigentümer des Nachbargrundstücks mit im Boot. Denn beide Grundstücke sind über den Keller miteinander verbunden.

> Öffentliches WC in der Marktstraße: Auf Anregung der Aktivgemeinschaft, die eine öffentliche Toilette in der Marktstraße wünscht, hat sich die Verwaltung mit dem leerstehenden Ladengeschäft am Stadtturm beschäftigt. Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes und den Einbau der Toiletten würden mit rund 350.000 Euro aber den Rahmen sprengen, so dass die Pläne nicht weiterverfolgt werden. Interimsweise wird der Otto-Shop aus der Hochstadtstraße in das Ladengeschäft umziehen, da dort Sanierungsarbeiten am Gebäude stattfinden.

> Waldkindergarten: Zum 2. September hat der evangelische Waldkindergarten "Kleine Rot(h)füchse" im Kleinen Roth den Betrieb aufgenommen. Als Notunterkunft bei Schlechtwetter stehen nun zwei miteinander verbundene Container à 18 Quadratmeter mit Gruppenraum, WC, Küche und Schlafmöglichkeit für die Kinder zur Verfügung. Für die Container, die Erschließung, die Außenanlagen und die Ausstattung hat die Stadt rund 113.000 Euro ausgegeben.

Los ging es mit zehn Kindern, bis Ende des Kindergartenjahres werden es laut Planung mindestens 15 sein. Platz wäre für 20 Kinder ab drei Jahren. Die Betreuungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr. Neben Leiterin Sigrid Egenberger betreuen Stellvertreterin Jessica Wegert, Birgit Holzschuh und Anerkennungspraktikant Robin Münch die Kinder.

Wie Bürgermeister Burger herausstellte, sei der Standort - neben dem Pfadfinderheim - besonders gut geeignet, da er unmittelbar an das Grüne Band und den Walderlebnispfad angebunden ist. Er freute sich über die Erweiterung des Betreuungsangebots durch diesen naturnahen Kindergarten. Im Namen der evangelischen Kirchengemeinde dankte Stadtrat Christian Philipp dem Initiator Klaus-Dieter Heller und der Stadt.

So lief die Fahrt durch die Stadtteile

Die dramatische Situation des Waldes war das dominierende Thema bei der Fahrt durch die Stadtteile. Beispielhaft wurden im Hettinger "Hasenwald" die unumgänglichen Maßnahmen beleuchtet: Noch im September sollen dort großflächig abgestorbene und kranke Bäume gefällt werden.

Eine der Stationen war der neue Waldkindergarten (im Hintergrund die als Wetterschutz dienenden Container). Foto: Rüdiger Busch

> "Hasenwald" Hettingen: Bürgermeister Burger ging auf die schwierige Situation des Waldes ein, von der Buchen als waldreiche Kommune - 6000 Hektar bzw. mehr als 40 Prozent der Fläche sind bewaldet - besonders betroffen sei. Der Hitzesommer 2018 habe dem Wald schwer zugesetzt, doch es habe bereits Vorschädigungen durch die wasserarmen Vorjahre gegeben, erläuterte Burger. Es werde zu schmerzhaften Einschnitten kommen, wie im Hettinger "Hasenwald" deutlich wurde. Der dortige Buchenbestand ist im Schnitt mehr als 150 Jahre alt und durch die Trockenheit in so schlechtem Zustand, dass schnell gehandelt werden müsse. Die betroffenen Bäume müssten rasch gefällt werden - noch vor der Waldbegehung Anfang Oktober.

"Wir werden versuchen, so viele Bäume wie möglich zu erhalten", versprach Burger. Vor allem rund um Spielplatz und Tiergehege sowie entlang des Waldlehrpfads müssten aber aus Sicherheitsgründen mehr Bäume gefällt werden. "Dort werden nur noch wenige Buchen übrig bleiben." Die Folge: "Die Hettinger werden ihren ,Hasenwald’ kaum mehr wiedererkennen." Die Arbeiten sollen noch im September beginnen. Da trockene Buchen leicht splittern, sollen sie mit Seilwinden gefällt werden.

> Neues Baugebiet in Eberstadt: Fachbereichsleiter Günter Müller stellte das geplante neue Baugebiet "Höhlenblick" in Eberstadt vor. Im westlichen Bereich des Stadtteils soll dort ein 2,3 Hektar großes Gebiet als Baufläche ausgewiesen werden. Etwa 20 Bauplätze könnten dort entstehen. Laut Ortsvorsteher Nico Hofmann lägen bereits acht Reservierungen für Bauplätze vor.

> Hochwasserschutz in Bödigheim: Als eine der letzten Maßnahmen des Hochwasserschutzzweckverbands Seckach-Kirnau wird seit Kurzem am Hiffelbach in Bödigheim gearbeitet. Die rund 200.000 Euro teuren Arbeiten beinhalten Hochwasserschutzarbeiten mit Einsatz natürlicher Baustoffe, die Renaturierung des Gewässers und - ergänzend - die Schaffung von Parkplätzen mit Anbindung an den Kindergarten. Die Fertigstellung ist für Ende November geplant.

> Dorfmittelpunkt Waldhausen: Ein Lob für die beeindruckende Eigenleistung zollte Bürgermeister Burger der Dorfgemeinschaft Waldhausen. Für den Bürgertreff am Dorfmittelpunkt muss die Stadt nämlich nur die Kosten für das Material übernehmen, die Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. Der Rohbau ist fertiggestellt, aktuell läuft der Innenausbau. Wie Ortsvorsteher Alexander Leix aufzeigte, soll der Bürgertreff in erster Linie für die Bewirtung bei Veranstaltungen genutzt werden. Zudem gibt es eine Toilette und Lagermöglichkeiten.

> Radweg Hollerbach: Für 75.000 Euro wurde ein 170 Meter Teilstück des Radwegs zwischen dem Ortsausgang von Hollerbach Richtung Oberneudorf neu gebaut. Der Radweg verläuft parallel zur K3917 Hollerbach-Oberneudorf und endet an der Einmündung des überregionalen Rad- und Wanderwegenetzes. Ein weiterer Ausbau Richtung Oberneudorf sei angedacht, teilte Bürgermeister Burger mit. Die Stadt sei in Grundstücksverhandlungen.

Bürgermeister Burger deutet auf die abgestorbenen Buchen im "Hasenwald". Foto: Busch

Es wird zu Stoßzeiten immer schwieriger, auf dem Musterplatz einen Parkplatz zu finden. Neben dem gut frequentierten neuen Ärztehaus und dem wiedereröffneten DM-Markt macht die Stadtverwaltung dafür Dauerparker verantwortlich, die durch das Verstellen der Parkscheibe die Höchstparkdauer von drei Stunden umgehen.

Dem möchte die Stadt nun Einhalt gebieten, wie Bürgermeister Roland Burger bei der Stadtrundfahrt erklärte: Auf dem Musterplatz, der 200 öffentliche Stellplätze bietet, könnte die Parkdauer künftig auf zwei Stunden beschränkt werden - dies wäre für einen Arztbesuch oder einen Einkauf in der Innenstadt in den meisten Fällen ausreichend. Dauerparker sollten stattdessen - so die Überlegung der Verwaltung - in die Eisenbahnstraße ausweichen.

Dort stehen derzeit 105 kostenfreie und zeitlich nicht begrenzte Plätze zur Verfügung. Weitere 15 Stellplätze könnten durch den Abriss eines Lagergebäudes neben dem "Taubenhaus" geschaffen werden. "Von der Eisenbahnstraße ist man in drei Minuten in der Innenstadt", sagte Bürgermeister Burger bei der Präsentation des durchaus vielversprechenden Vorschlags.