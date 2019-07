Sängerin Ann-Kathrin Schneider und die Musiker der Band "Colours" boten am Samstagabend in Walldürn ein besonderes Konzert, dessen buntes Programm die Zuschauer hellauf begeisterte.

Walldürn. (Sti.) Sehr gut besucht war am Samstagabend das Konzert "Lyrics & Music" im Museum "Zeit(t)räume" in der Unteren Vorstadtstraße. Die Walldürner Band "Colours" präsentierte Balladen sowie Rock- und Popsongs auf ihre eigene Art, wobei Sängerin Ann-Kathrin Schneider zu den meist englischen Stücken jeweils die deutsche Übersetzung vorstellte, so dass die Zuhörer die Möglichkeit hatten, zu entdecken, was denn eigentlich textlich hinter jedem zu hörenden Song steckte: Geschichten, Biografien, viel Amüsantes und ganz viel Poetisches.

In dem völlig neu konzipierten Programm interpretierte die Band "Colours" alte Klassiker und aktuellere Songs, aber auch unbekanntere "Perlen" der Unterhaltungsmusik, wobei sich neben Sängerin Ann-Kathrin Schneider und Perkussionist Lutz Szymanski, Peter Kempf und Michael Schwarz als weitere Bandmitglieder an Gitarre und Bass abwechselten.

Präsentiert wurden 15 Lieder in drei Sets, wobei die Band den Abend mit dem ursprünglich durch die schottische Rockband "Travis" bekannt gewordenen Cover-Song "Sing" eröffnete, der deutlich machte, dass man, wenn man singt, für die Liebe singt. Vom Hawaiianischen Künstler Jack Johnson und dem Ende einer Liebe handelte danach der Song "Sitting, Waiting, Wishing".

Es folgte die bis heute erfolgreichste Single der US-amerikanischen Punk-Rock-Band "Green Days" - "Boulevard of Broken Dreams" -, die inspiriert ist unter anderem von einem Bild mit gleichem Titel, das James Dean zeigt, der im Regen einsam durch die Straßen von New York streift. Der Text des anschließenden Neil-Young-Songs "Rockin’ in the Free World" kritisierte einst die Regierung von Georg H. W. Bush und bezog sich teilweise auf Slogans aus dessen Präsidentschaft, auf die Schändung der US-Flagge durch fanatisierte Massen im Iran und auf US-Militäraktionen im Nahen Osten. Wie Ann-Kathrin Schneider erläuterte, untersagte Neil Young im Juni 2015 dem damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump die Nutzung des Songs für seine Wahlkampagne.

Beschlossen wurde der erste Teil des Abends mit dem Eröffnungslied des letzten "Beatles"-Albums "Abbey Road" aus dem Jahr 1969, das von John Lenon geschrieben wurde: "Come Together". Grundlage des Textes war ein früherer Song Lennons, der sich für die Gouverneurskampagne Timothy Learys gegen Ronald Reagan in Kaliforniern eingesetzt hatte.

Nach einer kurzen Pause eröffnete die Band sodann das zweite Set mit dem Song "Chasing Cars" der britischen Alterna-tive-Rock-Band "Snow Patrol", und der nächste Programmpunkt "Dani California" von den "Red Hot Chili Peppers" handelte vom umtriebigen Leben einer jungen Frau, die von einem Polizisten erschossen wurde. Im nächsten Song "Turning Away" von Dougie Mac Lean, einem schottischen Folkmusiker und Komponisten, ging es primär um die Sehnsucht der Menschen nach einem Zufluchtsort und Geborgenheit. Der folgende "Whisky Song" erzählte von einem tollen Abend, den das Duo "The Coaltown Daisies" zu ihrer eigenen Überraschung auf der beschaulichen Insel Isley erlebte. Zum Abschluss des zweiten Sets präsentierte die Band den von "Beatle" Paul McCartney stammenden Welt-Hit "Lady Madonna" - eine Hommage an alle Frauen.

Nach einen kurze Pause startete die Band "Colours" den dritten und letzten Teil mit "With or Without You" und mit dem Eric Clapton-Song "Lay Down Sally". Weiter ging es mit dem größten Hits der irischen "Boomtown Rats" - dem Song "I don’t like Mondays", in dem Songschreiber Bob Geldof ein ganz konkretes und sehr ernstes Geschehen in den USA am Montag, 29. Januar 1979, beschreibt: die Tötung eines Schulleiters und eines Hausmeisters sowie die Verletzung eines Polizisten und von acht Schülern durch eine 16-jährige Schülerin mit einem halbautomatischen Gewehr, das die Täterin von ihrem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte.

Als vorletzter Liedbeitrag war der Song des nordirischen Sängers Van Morrison aus dem Jahr 1967 "Brown Eyed Girl" zu hören, dessen nostalgischer Text über eine frühere Liebe damals von vielen Radiostationen als zu zweideutig angesehen und deshalb nicht oft gespielt wurde, ehe dann eine entschärfte Radioversion aufgenommen wurde.

Letzter Programmbeitrag war "Little Lion Man", die Debütsingle der britischen Folk-Rock-Band "Mumford & Sons", deren Refrain eine sogenannte "F-Bomb" beinhaltet.

Nach einem nicht enden wollenden Schlussapplaus des begeisterten Konzertpublikums genehmigte die Band "Colours" die lautstark geforderte Zugabe mit "I Still Believe" von Frank Turner, einem britischen Musiker.