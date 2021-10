Ab nächster Woche wird die Bahnunterführung in Osterburken für etwa zwei Wochen wegen umfangreichen Sanierungsarbeiten komplett gesperrt. Die Passanten müssen in dieser Zeit den Gehweg der Brücke nutzen. Foto: Joachim Casel

Osterburken. (joc) Abfall auf den Treppenstufen, die Wände beschmiert, und Mief liegt in der Luft – Fußgängerunterführungen präsentieren sich im Allgemeinen wenig einladend. In Osterburken rückt man jetzt diesem Schmuddel-Image zu Leibe und hat der Unterführung am Bahnhof ein umfangreiches Facelifting verordnet. Für die Investitionssumme von 65.000 Euro werden weitgehende Modernisierungs- und Verschönerungsarbeiten durchgeführt, wie Bürgermeister Jürgen Galm und Bauamtsleiter Matthias Steinmacher auf Anfrage der RNZ bekräftigten.

Es ist die erste größere Sanierung der Osterburkener Unterführung seit ihrer Errichtung. Drei Wochen werden die Arbeiten insgesamt andauern. In der ersten Woche wurde bereits der Treppenaufgang in der Bahnhofstraße am Eingang in der Nähe des Bahnhofs saniert. Diese Arbeiten, die die ortsansässige Firma Maler Schmitt durchgeführt hat, wurden am gestrigen Freitag abgeschlossen.

Ab nächster Woche muss die Bahnunterführung in Osterburken dann für etwa zwei Wochen wegen der Arbeiten an zwei weiteren Treppenabgängen komplett gesperrt bleiben. Die Passanten müssen in dieser Zeit den Gehweg der Brücke nutzen.

Bürgermeister Galm nennt das Grundproblem beim Namen: "Unterführungen sind – egal wo man hinkommt – an sich ein Problem. Unsere sieht dabei noch gar nicht einmal so schlecht aus." Dies führt Galm auf den regelmäßigen Einsatz des örtlichen Bauhofs zurück, der drei Mal in der Woche vor Ort ist und versucht, die Unterführung sauber zu halten.

Jetzt war es aber allein mit dem Sauberhalten nicht mehr getan. Der Gemeinderat hat bereits vor Monaten beschlossen, dass man die Unterführung am Bahnhof sanieren, verschönern und ansprechender gestalten möchte. Daraufhin schlug die Stadtverwaltung konkrete Maßnahmen vor, die im März vom Gemeinderat dann auch so beschlossen wurden. Demnach sieht die Umgestaltung vor, die Beleuchtung auf lichtgesteuerte LED-Leuchten umzustellen, die Treppenaufgänge neu zu beschichten, die wuchtigen Treppengeländer gegen Edelstahlhandläufe auszutauschen und in der Unterführung Dibond-Platten (das sind (Aluminium-Verbundplatten) mit reizvollen Motiven aus Osterburken anzubringen.

"Diese Maßnahmen sind immens wichtig", sagt Galm, "wobei wir uns im Klaren darüber sind, dass wir nicht alle Ansprüche werden erfüllen können, und unsere Unterführung kein Wohnzimmer werden wird, aber wir wollen auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung erreichen. Das heißt mehr Helligkeit, ein insgesamt freundlicherer Charakter und größere Sicherheit für die Passanten."

Die erste Hürde ist bereits genommen. "Die Firma Maler Schmitt aus Osterburken hat den Treppenaufgang am ersten Eingang auf der Bahnhofseite in dieser Woche saniert", erläutert Matthias Steinmacher den Zeitplan. In den beiden nächsten Wochen werden dann die anderen Aufgänge ebenfalls neu beschichtet, der städtische Bauhof wird mit Unterstützung eines Elektrikers die deutlich helleren LED-Lampen einbauen, und die Schlosserei Steiner aus Obrigheim wird die Edelstahlhandläufe installieren. Danach soll noch Lokalkolorit einkehren: Auf insgesamt zehn Dibond-Platten sollen Osterburkener Fotomotive die Wände der Unterführung, die derzeit noch eintönig braun sind, mit Farbe und Leben erfüllen. Bei der Auswahl wird die renommierte Osterburkener Fotogruppe ihr Know-how und sicherlich auch ein paar Motive einbringen. Die genaue Auswahl soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Matthias Steinmacher hofft, dass die Verschönerungsarbeiten in der Bahnunterführung bis 8. November komplett abgeschlossen sein werden. Und vielleicht gelingt es ja auch, dass die Osterburkener Unterführung – dem allgemeinen Image zum Trotz – für längere Zeit als saubere und einladende Örtlichkeit erhalten bleiben kann ...