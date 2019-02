Osterburken. (bg) In Osterburken sollen keine Lärmschutzwände entlang der Bahnstrecke errichtet werden. Nachdem die mehrfachen Aufrufe der Stadtverwaltung an die Bürger, ihre Meinung zu den von der Deutschen Bahn angebotenen Schallschutzmaßnahmen zu äußern, nur geringe Resonanz gefunden hatten und in den meisten der Rückmeldungen der Bau von Lärmschutzwänden abgelehnt worden war, sprach sich auch der Gemeinderat am Montag dagegen aus. Von Bahnlärm betroffene Hauseigentümer haben jetzt die Möglichkeit, sich den Einbau von Schallschutzfenstern fördern zu lassen.

Die Bahnstrecke zwischen Neudenau und Osterburken war, wie berichtet, in das "Lärmsanierungsprogramm an Schienenwegen des Bundes" aufgenommen worden. Welche Maßnahmen in Osterburken förderfähig sind, wurde in einer schalltechnischen Untersuchung ermittelt, deren Ergebnisse in einer Bürgerversammlung im Juni 2018 vorgestellt wurden. Laut dieser Untersuchung, die einen Korridor von jeweils 500 Metern Breite links und rechts der Bahnstrecke in Osterburken umfasst und rund 570 Gebäude einbezogen hat, überschreitet die von der Bahn ausgehende Lärmemission die Grenzwerte in den Bereichen der Baugebiete "Eber" und "Baumgarten" sowie im Stadtzentrum.

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Bahn in der Bürgerversammlung Vorschläge zur Lärmsanierung unterbreitet. Als eine Möglichkeit vorgestellt wurde damals die Errichtung von zwei bis drei Meter hohen hochabsorbierenden Lärmschutzwänden. Die zweite Möglichkeit ist die passive Lärmsanierung: Die Eigentümer betroffener Häuser können Schallschutzfenster einbauen lassen, wofür 75 Prozent der förderfähigen Kosten erstattet werden. Die Anwohner, deren Gebäude förderfähig sind, wurden von der Deutschen Bahn informiert.

Die Stadt hat seit der Versammlung die Bürger mehrfach aufgefordert, ihre Meinung zu möglichen Maßnahmen zu äußern. Wie dazu am Montag informiert wurde, sind lediglich 27 Rückmeldungen - zwölf davon von außerhalb des Einzugsbereichs der Untersuchung - eingegangen, wobei sich sieben Bürger für und 20 gegen eine Lärmschutzwand ausgesprochen haben. Von den Eigentümern direkt betroffener Gebäude lehnten zehn den Bau von Lärmschutzwänden ab, fünf waren dafür.

Vor diesem Hintergrund sprach sich der Gemeinderat nun einstimmig gegen die Errichtung von Lärmschutzwänden aus und empfahl den von Bahnlärm betroffenen Anwohnern, die Förderung von Schallschutzfenstern zu nutzen.

Im Nachgang der Bürgerversammlung war von Gegnern von Schallschutzwänden nachdrücklich darauf verwiesen worden, dass diese das Ortsbild erheblich beeinträchtigen würden, und dass man zudem davon ausgehen könne, dass sich aufgrund der der Deutschen Bahn auferlegten Pflicht, bis Ende 2020 alle Güterwagen auf sogenannte "Flüsterbremsen" umzurüsten, die Lärmbelastung erheblich geringer werde.