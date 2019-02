Marianne Walz, die Wirtin des "Badischen Hofs" in Hardheim, ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 72 Jahren. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb/zeg) "Wir machen weiter, solange es geht", hatte Marianne Walz vor gut einem Jahr im Gespräch mit der RNZ auf die Frage nach der Zukunft des von ihr und ihrem Mann Helmut betriebenen Gasthauses "Badischer Hof" geantwortet. So agil und lebenslustig, wie sich die Gastronomin damals präsentierte, war nicht damit zu rechnen, dass der Weg schon so schnell endet. Am Montag ist die 72-Jährige Ur-Hardheimerin plötzlich und unerwartet gestorben.

Marianne Walz stammte aus der früheren Metzgerei Willi Weimann in der Würzburger Straße. 1971 heiratete sie ihren Ehemann Helmut, mit dem sie die beiden Kinder Alexandra und Thomas hatte. In Hardheim und darüber hinaus war sie als leutselige Wirtin bekannt und geschätzt. Sie hatte immer ein offenes Ohr für ihre Gäste und erfreute sich an der großen Stammkundschaft, zu der auch Vereine und Jahrgänge sowie insbesondere der Odenwaldklub gehörten, in den sie 1966 eingetreten war.

Die Wirtin liebte auch die Musik, gelegentlich setzte sie sich an ihre Heimorgel in der Wirtsstube und erfreute die Gäste mit ihren musikalischen Einlagen. Marianne Walz war kulturell sehr interessiert und zusammen mit Ehemann Helmut besuchte sie vielfältige Veranstaltungen kultureller Art, sofern dies zeitlich möglich war. Zudem genoss sie die gemeinsam verbrachten Urlaube, und sie war besonders tierlieb. Vor allem Hunde hatten es ihr angetan.

Das traditionsreiche Gasthaus "Badischer Hof", in das einst auch Dichterfürst Goethe eingekehrt ist, war über mehr als vier Jahrzehnte ihr Lebensmittelpunkt und die Gäste ihr Lebenselixier. Die Weichen dafür wurden 1970 gestellt, als sie ihren aus Wertheim-Sonderriet stammenden Mann Helmut kennenlernte, den sie 1971 heiratete. Vier Jahre später, am 1. Februar 1975, pachteten Helmut und Marianne Walz das Gasthaus. Nachdem die ersten Jahre erfolgreich verlaufen waren, entschloss sich die Familie Walz 1983, den "Badischen Hof" von der Gemeinde zu erwerben.

Es waren arbeitsreiche, aber erfüllende Jahre und Jahrzehnte: Während ihr Mann in der Küche regierte, kümmerte sich Marianne im Service um das Wohl der Gäste - eine Arbeitsteilung, die bis zuletzt Bestand hatte.

Denn in einem Alter, in dem die meisten Menschen bereits den Ruhestand genießen, waren Helmut und Marianne Walz noch immer an mehreren Tagen in der Woche für ihre Gäste im Einsatz. "Die Arbeit hält mich jung", sagte Marianne Walz im Januar 2018 zur RNZ. Der ursprüngliche Plan, das Gasthaus, dessen Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht, zum Eintritt in den Ruhestand zu verkaufen, ließ sich nicht verwirklichen. Zwar gab es immer mal wieder Interessenten, doch letztlich hat sich bislang alles zerschlagen.

"Es gibt nichts, was wir nicht erlebt haben", sagte Marianne Walz vor gut einem Jahr beim Rückblick auf die insgesamt 44 Jahre als Wirtin. Prominente Gäste wie Fechtolympiasieger Alexander Pusch oder der frühere DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder, aber auch Menschen wie du und ich kehrten im "Badischen" ein und lieferten Stoff für so manche Anekdote, die Marianne Walz gekonnt und unterhaltsam Revue passieren ließ. Diese Erzählungen werden künftig fehlen. Hardheim ist um eine Persönlichkeit ärmer.