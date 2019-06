Die Landesbühne zeigte am Dienstag in Buchen Franz Kafkas Romanfragment "Amerika" als Bühnenfassung mit ganz starken Schauspielern. Foto: Joachim Casel

Von Joachim Casel

Buchen. Amerika - das war und ist für viele Einwanderer Verheißung und Hoffnung auf ein besseres Leben im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten". Doch schnell wird dieser amerikanische Traum zum Trauma! Hoffnungen lösen sich auf und zerplatzen wie Seifenblasen am Abendhimmel. Und für manche ist der Abgrund schnell viel näher als das Sprungbrett zu Ehre und Reichtum. Einer dieser Verlierer in der so hochgelobten neuen Welt ist der "Held" dieses Stücks: Karl Roßmann. Er hofft auf ein besseres Leben in "Amerika", doch wenn man weiß, dass Franz Kafka für die literarische Vorlage verantwortlich ist, dann ahnt der Literaturkenner bereits, dass das mit den Hoffnungen eine trügerische Sache ist, weil beim Dauerpessimisten Kafka - quasi naturgegeben - hinter jeder Ecke Dämonen lauern, die vermeintliche Helden schnell zu Fall bringen.

Die Badische Landesbühne brachte den schwermütigen Stoff am Dienstag in der gut besuchten Stadthalle ideenreich und mit viel Leidenschaft auf die Bühne. Die schlüssige Inszenierung und die ausnahmslos starken Darsteller machten den Abend zu einem perfekten Theatergenuss. Allen voran Colin Hausberg war als Titelfigur Dreh- und Angelpunkt. Seine resignativ-naive Art, den Karl Roßmann zu interpretieren, war ganz starkes Theater. Von ihm wird man sicherlich noch hören!

Stichwort Titelfigur: Wie viel Kafka mag in Karl Roßmann stecken? Beide sind Einzelgänger. Beide stammen aus Prag, haben ein schwieriges Verhältnis zu Frauen, und beide leben isoliert. Somit ist der Weg von Karl zu Kafka nicht sonderlich weit!

Gut gewählt ist das Bühnenbild, das ein altes heruntergekommenes ehemaliges Auto-Kino zeigt. Hier wurden einst Streifen gezeigt aus der Glitzerwelt Hollywoods. Doch längst ist der Glanz vergangener Zeiten verblichen, der Lack ist ab, genau wie bei vielen Figuren des Stücks.

Zur Handlung: Karl ist 17 Jahre alt, als er von seinen Eltern aus seiner Heimat Prag in die USA geschickt wird. Ganz freiwillig erfolgt der rasante Abschied freilich nicht. Karl hat anscheinend das Dienstmädchen geschwängert und muss nun schnellstens weg, um den gesellschaftlichen Skandal zu vermeiden. - Oder war alles vielleicht doch ganz anders? Nun, die Liaison an sich ist unstrittig, aber ist Karl vielleicht gar nicht Täter, sondern Opfer. Hat das Dienstmädchen, dieses haltlose Ding, Karl verführt, gar vergewaltigt. Dieses "Entweder-oder" bleibt zunächst unbeantwortet. Wir wissen nicht, ob Karl als Schuldiger oder als Unschuldiger seine Reise antreten muss. Fakt ist: Er muss seine Heimat verlassen und begibt sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Ungewisse. Amerika ist fremd, die Menschen dort sind fremd und Karl ist allein, ganz allein. Und überall lauert Gefahr.

In einer solchen Situation bedarf es eines Draufgängers. Superman wäre da optimal, auch 007 wüsste sich zu wehren und auch ein Arnold Schwarzenegger wäre als "Terminator" noch ganz passabel, um den Kampf gegen die Übermacht aufzunehmen. All das ist Karl nicht. Naiv und überfordert steht er den Attacken machtlos gegenüber. Seine Widersacher haben leichtes Spiel!

Dann - nach unzähligen Demütigungen und persönlich erlittenen Enttäuschungen von Menschen, die ihn verstoßen - scheint sich der Kreis zu schließen: Karl steht wieder weiblichen Wesen gegenüber, die sich ihm nähern und schon bald offenbaren, dass sie willens sind, ihn auszunutzen, dreist und unverschämt sind sie. Karl ist (wieder) Opfer. Und damit ist auch die Frage beantwortet, wie es damals war, mit dem Dienstmädchen.

Die Badische Landesbühne setzte das Stück in 170 Minuten (!) gekonnt um. Trotz der Stofffülle gelang es dem frisch aufspielenden Ensemble dabei, all zu starke Längen zu vermeiden. Wiederholungen blieben aber nicht aus. Und das war durchaus gewollt. Die Vielzahl der Widersacher und der ihn anmachenden Frauen folgte zwar zumeist dem gleichen Strickmuster, aber auf diese Weise wurde (durch Anhäufung) deutlich gemacht: Karl hat keine Chance, die Übermacht seiner Gegner ist erdrückend.

Sehr eigenwillig ist die Sprache, die ständig vom Dialog- zum Erzählstil wechselt. Der Zuschauer wird ständig gefordert, hinter die Wand der unzähligen Phrasen, Worthülsen und zusammenhanglosen Textgerippe zu blicken. Franz Kafkas Sprache ist genau wie sein Titelheld zerbrechlich, wirr, geprägt von Fehleinschätzungen und oftmals wirklichkeitsfremd.

Gibt es in dieser düsteren Welt überhaupt eine Chance, dem Grauen zu entrinnen? Kafka hat diese Hintertür zum Glück mit vielen Riegeln versperrt. Für kurze Zeit flackert dann doch noch ein Fünkchen Hoffnung auf. Das Theater öffnet Karl Roßmann kurzfristig die Perspektive auf ein besseres Leben, doch auch diese vage Hoffnung ist letztlich nur Illusion.

Ein Paukenschlag bildet den Schluss, der endgültig deutlich macht: Nein, es gibt keine Hoffnung! In starkem Gegensatz zum lauschigen Frühsommertag draußen vor der Stadthalle endet das Stück im Winterblues. Auf Großleinwand werden die Skelette einer ganzen Armee von Roßmanns sukzessive eingeblendet. Die Bilderbuchkarriere vom Tellerwäscher zum Millionär ist eine Mär, das Individuum ist unweigerlich dem Untergang geweiht. - Der amerikanische (Alp-)Traum frisst seine Kinder!