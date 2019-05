Bad Mergentheim. (pol) Gleich zwei Fälle von Exhibitionismus ereigneten sich am Montag in Bad Mergentheim. Das berichtet die Polizei.

Eine Frau verständigte am Montag um circa 21 Uhr die Polizei, nachdem ihr ein Exhibitionist gegenübergetreten war.

Die Frau lief zu diesem Zeitpunkt auf den Parkplatz der Solymar-Therme im Erlenbachweg. Unterhalb des Parkplatzes fiel ihr ein junger Mann in einem mintfarbenden Pkw auf, der Blickkontakt zu ihr suchte. Als die Frau in ihr Auto einstieg, stand der Mann plötzlich außerhalb seines Pkw mit entblößter Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau verständigte sofort die Polizei und fuhr davon.

Der Unbekannte ist männlich und circa 20 bis 30 Jahre alt. Er ist schlank und circa 1,80 Meter groß, hat kurze glatte Haare und einen dunklen Teint.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es zuvor um 19.50 Uhr in einem Parkhaus auf der zweiten Ebene in der Zaisenmühlenstraße gekommen. Eine Frau verständigte die Polizei, nachdem ihr ein Unbekannter mit entblößtem Geschlechtsteil gegenübergetreten war.

Beschrieben wurde der Unbekannte wie folgt: circa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, er hat einen schwarzen kurzen Bart und dunkle Haare. Bislang ist noch unklar, ob es sich in beiden Fällen, um die gleiche Person handelt.

Info: Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07931/54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.