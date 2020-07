Bad Mergentheim. (pm) Ab Mittwoch, 15. Juli, können Gäste in der Solymar-Therme wieder einen wohltuenden Kurzurlaub genießen. Um den Schutz der Gäste und die Auflagen der Behörden zu gewährleisten, darf sich nur eine begrenzte Anzahl an Gästen gleichzeitig in der Therme aufhalten. Alle Bereiche können genutzt werden.

Mit einer Reihe von Maßnahmen wird dafür gesorgt, dass sich Gäste, die nicht zum selben Hausstand gehören, nicht zu nahe kommen. In den Thermalbecken sowie in den Saunen gelten Zutrittsbeschränkungen, die das Aufsichtspersonal kontrolliert. Auf den Saunabänken wurden Abstandshalter angebracht, vorerst werden Aufgüsse ohne Wedeltechnik durchgeführt. Die Dampfbäder bleiben geschlossen. Auch die Ruheliegen sowie Tische im Gastronomiebereich sind so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird.

Grundlage ist ein Reinigungs- und Hygieneplan, der den Anforderungen der Viren-Prophylaxe Rechnung trägt. So werden täglich alle Sitz- und Liegeflächen sowie die Barfuß- und Sanitärbereiche in noch kürzeren Abständen gereinigt und desinfiziert. An allen Waschbecken finden Gäste Seifen- und Desinfektionsspender. Vom Personal werden alle Griffflächen in kurzen Intervallen abgewischt, um sie virenfrei zu machen.

Nach drei Monaten Schließzeit wurde das Wassernetz fit für die Wiedereröffnung gemacht und mit einer thermischen Desinfizierung der Rohrleitungen jeder Erreger im Keim erstickt. Eine amtliche Beprobung sichert und dokumentiert die einwandfreie Wasserqualität. Ohnehin haben Viren nach einer Untersuchung des Bundesumweltamts in gechlortem Wasser keine Überlebenschance, auch Coronavirus nicht. Das gilt übrigens auch für Saunen. Lufttemperaturen über 70 Grad Celsius töten Viren ab.

Um die Einhaltung der maximalen Besucherzahl zu gewährleisten, ist es ratsam vor dem Besuch der Solymar Therme ein Ticket online zu reservieren. Mit dieser Online-Reservierung wird zudem einer weiteren Forderung der Behörden entsprochen. Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss dokumentiert werden, wann sich ein Gast in der Therme aufgehalten hat. Diese Registrierung ist mit der Online-Reservierung automatisch erfolgt.

Info: Weitere Informationen sind in Kürze unter www.solymar-therme.de zu finden.