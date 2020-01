Ravenstein. (pol/mare) Auf der Bundesstraße B292 bei Ravenstein hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Das meldet die Polizei.

Kurz vor 8 Uhr war ein Lastwagen-Fahrer von Merchingen kommend auf der Bundesstraße unterwegs und bog an der Anschlussstelle Osterburken nach links auf die Autobahn A81 Richtung Stuttgart ab. Zeitgleich war ein Golf-Fahrer von Osterburken aus in Richtung Merchingen unterwegs.

Um einen Zusammenstoß mit dem trotz Gegenverkehrs abbiegenden Lastwagen zu verhindern, wich der Golf-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte mit dem Lastwagen eines 29-Jährigen, der gerade in Richtung Osterburken fuhr.

Der abbiegende Lastwagen-Fahrer setzte indes seine Fahrt fort und fuhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart davon.

Bei dem Aufprall wurde der Golf-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 29-jährige Lastwagen-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen nach war der Lastwagen eine Zugmaschine mit weißem Kühl-Kofferaufbau. Der Aufbau hatte einen blauen und einen schwarzen Streifen und eine blaue Aufschrift.

Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den Lastwagen geben können. Diese sollten sich unter der Nummer 09341/60040 melden.

Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt.