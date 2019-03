In der Walldürner Innenstadt steppte beim verkaufsoffenen Sonntag der Bär: Zahlreiche Besucher schlenderten durch die Innenstadt, nahmen die verschiedenen kulinarischen Angebote war und deckten sich mit Osterartikel aus den Geschäften ein. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Gut frequentiert war wieder der unter der Trägerschaft des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam - aktives Stadtmarketing e. V." veranstaltete und in diesem Jahr zum fünften Mal unter dem Motto "Autosonntag - Kaaf´s in Dürn" stehende "Walldürner Frühling" und "Verkaufsoffene Sonntag".

Die Besucher hatten wieder die Möglichkeit, die von den Walldürner Autohäusern Golderer, Gramling, Günther, Trusch und Wild in der Innenstadt präsentierten Autos anzuschauen, sich mit passender Kleidung für den Frühling/Sommer einzudecken oder attraktive Ostergeschenke zu ergattern.

Auch das Möbelhaus Wohnfitz im Gewerbegebiet "Spangel" hatte geöffnet und bot allen Gästen ein abwechslungsreiches Programm. Viele Besucher lockte auch wieder die im Rathaus veranstaltete Osterausstellung an.

Den ganzen Sonntagnachmittag über wurden die Besucher des Autosonntags auf das in drei Wochen stattfindende Osterfest durch bunte Ostereier eingestimmt, die von "Drei Original-Dürmer-FG-Osterhäsinnen" (Alisja Ackermann, Fabienne Philippi, Nina Trabold) im gesamten Marktgebiet verteilt wurden.

Einen besonderen Höhepunkt stellte am Sonntag das Dritte Walldürner "Street-Food-Festival" mit seiner "Gourmetmeile" und den kulinarischen Angeboten auf dem Schloßplatz dar, das den Autosonntag umrahmte, und auch schon am Samstag stattgefunden hatte und ebenfalls gut frequentiert war. 18 Anbieter boten den Besuchern ein breites Spektrum von Street-Food - angefangen von Beefbrisker, sämtlichen Burger-Variationen über Beef- und Pork-Sandwiches, holländischen Pommes über Donuts, Hot Dogs, Spanferkel, Keltenspieß bis hin zu Burritos und Pasta.

Zahlreiche Besucher schlenderten durch die Gassen der Walldürner Innenstadt und begutachteten die Autos der Walldürner Autohäuser. Foto: Bernd Stieglmeier

Auf die Kinder warteten in der Adolf-Kolping-Straße auf Höhe der Volksbank Franken interessante, von der Jugendfeuerwehr Walldürn gestaltete Kinderspiele sowie die Feuerwehr-Hüpfburg. Außerdem machte die Jugendfeuerwehr mit ihrem Info-Stand sowie mit dem neuesten Einsatzfahrzeug der Abteilungswehr Walldürn auf sich aufmerksam.

In der österlich geschmückten Innenstadt waren außerdem am Sparkassen-Eck Silke Störzer mit Deko-Artikeln sowie die "Sportbox" mit einem Info-Stand sowie vor dem Alten Rathaus der Pfadfinderbund Süd-Stamm Wildenburg mit einem Info-Stand und einem Verkaufsstand mit Osterbastelartikeln vertreten.

Gut frequentiert waren auch das "Elfenbeinmuseum", "Haus der Bahngeschichte" und die "Dürmer Faschenaachts"-Ausstellung im Reil´schen Haus.

Gegen 17 Uhr fand am Kreuzungsbereich an der Sparkasse die Verlosung des von "Walldürn gemeinsam" und den Walldürner Autohäusern durchgeführten Gewinnspiels statt, bei dem es insgesamt zehn von den Autohäusern gespendete attraktive Gewinne "rund um’s Auto" sowie 20 von "Walldürn gemeinsam - Stadtmarketing Walldürn" verloste Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro zu gewinnen gab.

Zuvor mussten alle Teilnehmer dieses Gewinnspiels Buchstaben, die in den ausgestellten Autos versteckt waren, in die richtige Reihenfolge und so den richtigen Lösungssatz zu Papier, der wie folgt lautete: "Die sauberen Autos".

Unter der Aufsicht der "Walldürn gemeinsam"-Vorstandsmitglieder Falko Günter und Konstantinos Pantelidis und in Anwesenheit der Autohäuser-Vertreter wurden die 30 glücklichen Gewinner des Gewinnspiels gezogen.

Unter Federführung von "Walldürn gemeinsam" und den Walldürner Autohäusern wurden wieder tolle Gutscheine verlost. Foto: Bernd Stieglmeier

Einen Gutschein in Höhe von 50 Euro von einem der fünf Autohäuser gewannen Torsten Holzschuh (Hettigenbeuern), Aron Falkner, Janis Fritsch, Ilse Hauk und Ingrid Schneider (Walldürn). Weitere Gewinngutscheine der fünf Autohäuser gewannen Pascal Hefner (Höpfingen), Ulrike Stieber (Walldürn-Altheim), Markus Hauk, Egon Seemann und Gudrun Schirmer (alle Walldürn).

Zwei Verzehrgutscheine des Hotel-Restaurants "Ritter"-"Akropolis" gewannen Clemens Hirsch (Buchen) und Claudia Tauer (Walldürn).

Jeweils einen "Walldürner Einkaufsscheck" im Wert von 10 Euro gewannen Michael Münch (Buchen), Irmgard Löhr (Hardheim), Wolfgang Breunig (Hettigenbeuern), Stefanie Fuchs (Mömbris-Königshofen), Gerhard Hauk, Beate Horn, Christian Horn, Inge Horn, Lukas Huber, Gisela Jesarsch, Jochen Keim, Patrick Luckow, Aron Mackert, Isolde Mackert, Jannick Richter, Karl Schirmer, Bernd Schneider, Lena Schneider (alle Walldürn).

Alle Gewinne können, sofern sie nicht bereits direkt bei der Gewinnziehung ausgehändigt wurden, bei der Tourist-Information Walldürn im Alten Rathaus abgeholt werden. Alle Gewinner-Angaben ohne Gewähr.

Für das leibliche Wohl der Besucher war den ganzen Nachmittag nicht nur durch das Streed-Food, sondern natürlich auch in den Walldürner Gaststätten und Cafés, bei der Katholischen Frauengemeinschaft im zur "Cafe-Stube" umfunktionierten Pfarrheimsaal oder im Kolpingheim bestens gesorgt.