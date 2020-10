Grammer hält an seinem Standort Hardheim fest, zwei andere Werke in Deutschland müssen dagegen schließen. Doch auch in der Erftalgemeinde möchte das Unternehmen Stellen abbauen und hat dafür ein Freiwilligenprogramm aufgelegt. Archivfoto: Rüdiger Busch

Hardheim. (jam) Der Automobilzulieferer Grammer hat an seinem Standort in Hardheim ein Freiwilligenprogramm gestartet, um dort sozialverträglich Stellen abzubauen. Das bestätigte die Grammer-Pressesprecherin Tanja Bücherl der Rhein-Neckar-Zeitung. Ähnlich wie bereits zuvor bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich sollen Mitarbeiter also die Möglichkeit erhalten, freiwillig aus dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden. Diese "Freiwilligkeit" der Mitarbeiter erkauft sich der Arbeitgeber für gewöhnlich durch attraktive Angebote.

Insgesamt will die Unternehmensführung in Deutschland 300 Stellen bis Mitte 2021 streichen, etwa ein Drittel davon rund um die Grammer-Zentrale in Amberg. Arbeitnehmervertreter hoffen nun, dass sich der gewünschte Abbau dank des Freiwilligenprogramms ohne betriebsbedingte Kündigungen erreichen lässt.

Hardheim als einer von aktuell noch 13 Produktionsstandorten in Deutschland entgeht damit einem schlimmeren Schicksal. Denn die beiden Werke in Wörth und Trusetal sollen komplett schließen. Das hat Grammer-Chef Thorsten Seehars gestern der Automobilwoche bestätigt. Damit bestätigt sich, was ein Pressesprecher von Grammer der RNZ bereits 2018 versichert hatte: "Der Standort Hardheim ist wegen seiner hohen Entwicklungskompetenz für innovative Kunststoff/Metall-Oberflächen sowie seiner Fertigungstiefe und den vorhandenen Prozesstechnologien ein wichtiger Entwicklungs- und Produktionsstandort innerhalb der Grammer-Gruppe." Doch nicht nur Deutschland ist von den geplanten Schließungen betroffen. Zudem soll ein Werk in Belgien wegfallen. "Wir verlagern die Produktion an andere Standorte, um dort die Auslastung zu verbessern", so Seehars.

Der Autozulieferer war im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen für unsere Branche sind dramatisch", so Bücherl. Der Umsatz hatte sich nach den vorläufigen Zahlen nahezu halbiert auf 281 Millionen Euro (Vorjahr: 517 Millionen). Der Konzern führte die Einbußen erwartungsgemäß auf den Produktionsstopp aufgrund der Pandemie zurück. "Die beispiellosen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben uns als Zulieferer der globalen Fahrzeugindustrie gerade im zweiten Quartal in Europa und dem amerikanischen Markt sehr stark getroffen", erklärt Pressesprecherin Bücherl auf Nachfrage der RNZ.

Deshalb hatte Grammer sein "Effizienzsicherungsprogramm" im laufenden Jahr noch intensiviert. Der Startschuss für diese Restrukturierung war allerdings bereits im vierten Quartal 2019 gefallen: "Eine neue, stärker regional fokussierte Organisation, die Entscheidungswege im Konzern beschleunigt, sowie zahlreiche Maßnahmen, die die Kostenstruktur des Konzerns nachhaltig verbessern, konnten in den ersten neun Monaten trotz der Covid-19-Pandemie umgesetzt werden."

Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal zeigen, dass sich Grammer vom ersten Schock der Pandemie erholt hat: So habe sich die "operative Ergebnisqualität im dritten Quartal deutlich verbessert", wie das Unternehmen mitteilt. Die Gründe sieht Grammer vor allem in wichtigen Absatzmärkten, in denen sich die Lage entspannt habe: zum Beispiel im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika sowie im Mittleren Osten und in Afrika.

Grammer-Chef Seehars zweifelt jedoch daran, dass sich dieser Aufschwung fortsetzt: "Für das vierte Quartal sehen wir insbesondere vor dem Hintergrund der sich aktuell wieder verschärfenden Corona-Situation weiterhin hohe Unsicherheiten." Für das Gesamtjahr 2020 rechnet Grammer demzufolge mit einem Umsatz und einem operativen Ergebnis, die unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Grammer entwickelt und produziert Komponenten und Systeme für die Pkw-Innenausstattung sowie gefederte Fahrer- und Passagiersitze für On- und Offroad-Fahrzeuge. Das Unternehmen ist mit rund 14.500 Mitarbeitern in 20 Ländern weltweit tätig.