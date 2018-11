Main-Tauber-Kreis. Im Auftrag des Bundes hat das Straßenbauamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis den "P+M-Platz" ("Parken und Mitfahren") an der Autobahnauffahrt Boxberg von 24 auf 41 Stellplätze erweitert. Dabei wurden unter anderem zusätzlich zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung und eine Wendebucht angelegt. Durch die Wendebucht kann der Parkplatz nun auch in Richtung Autobahnauffahrt anstatt nur in Richtung Berolzheim verlassen werden.

Der Bund hat in das Projekt 180.000 Euro investiert. Der zusätzliche Bedarf hatte sich in der vergangenen Zeit durch wildes Parken im Bereich der Anschlussstelle abgezeichnet. Durch die zusätzlichen 17 Stellplätze ist nun unter anderem ein verbotswidriges Parken unter der Autobahnbrücke, wie in der Vergangenheit häufig geschehen, nicht mehr notwendig, so die Hoffnung des Straßenbauamts.