Neckar-Odenwald-Kreis. Zum Jahresende ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim wie erwartet nur gering gestiegen. Aktuell sind 8671 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 106 mehr als im November, aber 380 weniger Arbeitslose als im Dezember 2017. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3 Prozent.

"Das Jahr 2018 schließt auf dem Arbeitsmarkt positiv ab", so Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Daran ändert auch der geringe Anstieg der Arbeitslosenzahlen nichts. Auch wenn nicht mehr in dem Maße wie noch vor Jahren, so stellen einige typische Saisonbetriebe ihre Mitarbeiter für einige Wochen frei. Und zum Jahresende laufen üblicherweise befristete Beschäftigungsverhältnisse aus. "Die Betriebe versuchen jedoch, ihre Mitarbeiter mit Blick auf die angespannte Fachkräftesituation zu halten", ergänzt Käppel.

Die Nachfrage der Betriebe ist auf sehr hohem Niveau. So waren im Dezember 7952 freie Stellen gemeldet, 30 weniger als im Vormonat, jedoch 428 mehr als im Dezember 2017. Arbeitgeber haben in diesem Monat 1890 Stellen gemeldet.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 2,9 Prozent (Vormonat 2,9 Prozent). Es waren im Dezember 2379 arbeitslos gemeldet, 39 mehr als im Vormonat, 144 weniger als im Dezember 2017. 656 meldeten sich arbeitslos, 617 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 258 Stellenangebote gemeldet (Dezember 2017: 323). Der Bestand an Stellenangeboten liegt bei 1243; 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,5 Prozent (Vormonat 2,4 Prozent). Im Dezember waren 1892 arbeitslos gemeldet, 58 mehr als im Vormonat und 48 weniger als im Dezember 2017. 583 meldeten sich arbeitslos, 518 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 762 Stellenangebote gemeldet (Dezember 2017: 532). Der Bestand an Stellenangeboten liegt bei 2835; 21,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 4012 gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 4659. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung beträgt damit 46,3 Prozent.

Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren im Dezember 1083 Arbeitslose registriert (November: 1114). Die Arbeitsagentur betreute 1296 Arbeitslose (November: 1226). Von den 1892 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 814 vom Jobcenter betreut (November: 800). Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur waren 1078 Arbeitslose registriert (November: 1034).

"2018 war ein Jahr der Rekorde: Arbeitslosenzahlen sinken auf ein historisches Tief, die gemeldeten Stellenangebote und die Beschäftigung steigen auf ein Rekordhoch", so Käppel.

So waren im Jahresdurchschnitt 9196 Menschen arbeitslos gemeldet, 10,1 Prozent weniger als 2017 - der niedrigste Wert seit 27 Jahren. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Agenturbezirk liegt bei 2,7 Prozent - ein Rückgang von 0,4 Prozent im Vergleich zu 2017. Mit 7641 gemeldeten Stellenangeboten wird ein Rekordhoch seit Beginn des neuen Jahrtausends erklommen. Im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt waren das 13,1 Prozent mehr freie Stellen.

"Besonders freut mich, dass alle Personengruppen profitieren konnten", so Käppel. Den größten Rückgang zum letzten Jahr gab es bei den Langzeitarbeitslosen (minus 16,8 Prozent), gefolgt von den Jungen unter 25 Jahren (minus 13,5 Prozent) und den Ausländern (minus 8,2 Prozent). Auch die Älteren und Schwerbehinderten konnten die Arbeitsmarktsituation für sich nutzen.

> Die Jahreswerte: Im Neckar-Odenwald-Kreis lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 3,2 Prozent (Vorjahr 3,6). Es wurden 2553 Arbeitslose gezählt, 310 oder 10,8 Prozent weniger als 2017. Der Bestand an Stellenangeboten lag bei 1202; 15,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Main-Tauber-Kreis lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent (Vorjahr 2,9). Es wurden 2009 Arbeitslose gezählt, 217 oder 9,7 Prozent weniger als 2017. Der Stellenangebotsbestand lag bei 2561 (plus 13,6 Prozent).

> Die Prognose: Für 2019 wird bleibendes Wirtschaftswachstum erwartet, das jedoch etwas an Schwung verliert. "Die Deckung des Fachkräftebedarfs, die Integration von Langzeitarbeitslosen, Älteren und Schwerbehinderten bleiben unsere großen Herausforderungen am Arbeitsmarkt", führt Käppel aus.

Zum Januar 2019 sind zwei neue Gesetzte in Kraft getreten: das Teilhabechancen- und das Qualifizierungschancengesetzes. "Die Einführung und Umsetzung sind zwei große Aufgaben, die die Arbeit der Arbeitsagentur und der Jobcenter sicher maßgeblich mitbestimmen werden", führt die Agenturleiterin an.