Walldürn. (dore) Als Reaktion auf die russische Truppenkonzentration sowie den Angriffskrieg der russischen Streitkräfte in der Ukraine hat die Nato ihre Präsenz an der Nordostflanke des Bündnisgebietes weiter erhöht. Die Standorte dort wurden durch zusätzliches Personal und Material verstärkt. So wird zum Beispiel die unter deutscher Führung stehende "Battlegroup" in Litauen durch weitere 350 Soldaten der Bundeswehr, ausgerüstet mit rund 100 Transport- und Gefechtsfahrzeugen, unterstützt.

Nach RNZ-Informationen müssen auch Soldaten des Logistikbataillons 461 Walldürn zur Verstärkung der Nato-Nordostflanke ausrücken. Die Bundeswehr hält sich allerdings auf Nachfrage der RNZ bedeckt: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir momentan keine Aussagen zu einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Erhöhung der ,nationalen Alarmbereitschaft‘, zu Übungen und Truppenbewegungen machen können", heißt es vonseiten des Presse- und Informationszentrums Kommando Streitkräftebasis. Grundsätzlich gelte für die gesamte Bundeswehr, dass die Soldaten ganzheitlich gemäß ihrem Auftrag auf ihre spezielle Fähigkeiten ausgebildet würden, um eben im Krisenfall entsprechend professionell reagieren zu können.

Die Bundeswehr unterstütze in der Funktion Deutschlands als logistische Drehscheibe im Herzen Europas mit dem "Host Nation Support" (HNS) auf Anforderung beim Transfer alliierter Kräfte. Deutschland leiste damit einen erheblichen Anteil für die Funktionsfähigkeit des Bündnisses und der Sicherheit unserer Partner, so das Presse- und Informationszentrum Kommando Streitkräftebasis.