Buchen. (rüb) Der Steg über die Morre und der weiterführende Weg Richtung "Alla Hopp"-Anlage waren am Montag Thema im Gemeinderat. Stadträtin Simone Farrenkopf sagte, dass sie mehrfach von Bürgern darauf angesprochen worden sei. Der Steg ist so konzipiert worden, dass er bei einem Hochwasser überflutet werden kann. Er sei aber aufgrund der dann starken Verschmutzung anschließend tagelang nicht nutzbar, merkte sie an. Hier sei eine schnellere Reinigung erforderlich, wobei ihr Bürgermeister Burger zustimmte: "Wir werden den Steg nach einer Überschwemmung zügig säubern!" Ratskollege Dr. Harald Genzwürker wies auf ein weiteres Problem hin: Im Bereich des Weges fließe das Wasser derzeit – trotz nicht besonders hohem Pegelstand – nicht ordnungsgemäß ab, so dass der Weg nicht passierbar sei. Auch darum werde sich die Stadt kümmern, versprach Technischer Dezernent Hubert Kieser.