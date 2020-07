Ahorn-Buch. (bg) Das kleine, aber feine Freibad in Ahorn-Buch, das längst kein Geheimtipp mehr, sondern auch Anziehungspunkt für Gäste aus dem Umkreis ist, hat seit 1. Juli wieder geöffnet. Die Besucherzahlen hielten sich an den ersten Öffnungstagen witterungsbedingt zunächst zwar in Grenzen. Aber diejenigen, die gekommen sind, freuen sich, dass der Schwimmbad-Förderverein, der die Freizeitstätte seit 2002 betreibt, nicht vor Corona kapituliert hat, sondern Badespaß weiterhin möglich macht.

"Es muss allen Besuchern klar sein, dass ein Badebetrieb in diesem Corona-Sommer erhebliche Einschränkungen mit sich bringt", hatte der Förderverein angekündigt, nachdem lange Zeit ungewiss war, ob überhaupt geöffnet werden darf und man seitens der Betreiber die Vorgaben würde stemmen können. Trotz aller Unannehmlichkeiten stand aber im Vorstand des Fördervereins und in den Reihen der Mitglieder im Juni schnell fest, das Bad zu öffnen: "Wir wollen es probieren", gab Werner Frank, einer der drei Vorsitzenden, als Devise aus, "um den Schwimmbadfreunden auch in diesem Jahr unbeschwerte Stunden in unserem Familienbad zu ermöglichen."

Daraufhin wurde – in Anlehnung an die Regelungen anderer Schwimmbäder – ein Plan zur Betreibung des Familienbades in Buch unter Pandemiebedingungen erarbeitet und den zuständigen Behörden zur Genehmigung vorgelegt.

Seit Monatsbeginn hat das Bad nun mit Einschränkungen geöffnet. Einschränkungen, das heißt zum Beispiel: Man muss sich registrieren lassen und sollte das im Internet erhältliche Datenblatt zur Registrierung möglichst schon daheim ausfüllen. Auch im Wasser sind Abstandsregeln strikt einzuhalten. Außerdem dürfen sich bis auf Weiteres maximal 160 Besucher auf dem Schwimmbadgelände aufhalten: 25 im Schwimmer- und 35 im Nichtschwimmerbecken und 100 auf der Liegewiese. Daneben gelten natürlich die sonstigen Corona-Gebote.

Weil die Einhaltung solcher Regelungen kontrolliert werden muss, ist erheblich mehr Personal als in normalen Zeiten erforderlich. Man geht in der verkürzten 2020er Saison von 50 Öffnungstagen aus, sodass bei täglich zwei jeweils dreiköpfigen Schichten (plus Bademeister bzw. Rettungsschwimmer) – insgesamt 300 ehrenamtliche Schichtdienst-"Stellen" besetzt werden müssen.

Dank der großen Einsatzbereitschaft der Mitglieder und weiterer Helfer, die zu einem erheblichen Teil aus Nachbargemeinden kommen, könne man die personellem Herausforderungen ganz gut bewältigen, stellte Manfred Schretzmann, der den Förderverein zusammen mit Werner Frank und Jochen Hetzler führt, im Gespräch mit der RNZ zufrieden fest. Die erfreulich große Zahl der Helfer, die in der Mitgliederversammlung im Juni ihre Mitarbeit zusagt haben, sei letztlich ausschlaggebend dafür gewesen, den Betrieb aufzunehmen.

Diejenigen, die das Bad in den letzten Tagen besucht haben – am Eröffnungstag waren es 100 Gäste – freuen sich allesamt darüber, dass der Badespaß in Buch in diesem Jahr nicht ausfallen muss. Wie zwei leidenschaftliche ältere Schwimmer sagten, haben sie "befürchtet, dass in Buch geschlossen bleibt, und wir dann weite Wege zum nächsten Freibad haben werden. Wir sind froh, dass es nicht so gekommen ist."

Für sie ist das kleine Freibad ebenso ein beliebtes Ziel wie für die vier Kumpels Moritz (16) aus Gerichtstetten sowie Torben (16), Lukas (17) und Felix (19) aus Buch, die "ihr" Bad "einfach spitze" finden – auch ohne Sprungbrett oder Riesenrutsche.

Nicht wenige nehmen wegen der angenehmen Atmosphäre und der Lage auch weitere Wege in Kauf, wie etwa eine junge Mutter aus dem Raum Grünsfeld betonte, deren siebenjährige Tochter nicht zuletzt die Spielgeräte genießt.

Apropos "genießen": Manche Besucher kommen gar nicht zum Schwimmen: "Wir sitzen gerne hier im Grünen und trinken etwas", bekundete ein Rentner-Paar, das es sich an einem der Biertische vor dem – ebenfalls wieder geöffneten Kiosk – gemütlich gemacht hat, während per Lautsprecher durchgesagt wird, dass die bestellten Pommes abgeholt werden können.

Das Bad hat viele Stammgäste aus der Umgebung, insbesondere auch aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, und darauf sind die ehrenamtlichen Bad-Betreiber auch angewiesen, um die Einrichtung erhalten zu können. In den letzten Jahren habe man zwar immer eine "schwarze Null" geschrieben. Ob das diesmal auch so sei, bleibe offen, wenngleich die Gemeinde Ahorn ihren jährlichen Zuschuss schon erhöht hat.

Nachdem man im Vorjahr in eine Photovoltaikanlage investiert habe und in diesem Jahr erhebliche Ausgaben für die Pumpentechnik hatte, hofft man im Verein, dass trotz der Besucherbeschränkung ordentliche Einnahmen aus der Eintrittskasse erzielt werden. Das komme nun auch auf das Wetter an, hofft Vorsitzender Schretzmann auf Unterstützung von Petrus.

Info: Das Freibad in Ahorn-Buch ist – bei passender Witterung – montags bis samstags von 13 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags und in der Ferienzeit von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Weiteres gibt es hier.