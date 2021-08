Adelsheim/Osterburken. (RNZ) Am Mittwoch, 25. August, von 8 bis etwa 13 Uhr und am Mittwoch, 1. September, von 8 bis 16 Uhr werden im Eckenbergtunnel Wartungsarbeiten durchgeführt. In diesen Zeiträumen ist der Eckenbergtunnel für den gesamten Verkehr gesperrt.