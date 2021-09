Adelsheim/Osterburken. (bx) Zu Beginn der Verhandlung am Landgericht Mosbach gegen den 41-jährigen Sebastian W., der aus dem Bereich Adelsheim/Osterburken stammt, verlas Staatsanwältin Julia Bessler die Anklagepunkte. So legte sie dem Angeklagten zur Last, dass er im Februar 2021 seine Adresse zur Verfügung gestellt habe, um zwei Drogenpakete mit einem Inhalt von jeweils rund acht Kilogramm Marihuana aus Spanien zugesandt zu bekommen. Eines der Pakete habe Sebastian W. an einen Dritten gegen eine Bezahlung von 1000 Euro weitergeleitet, das zweite wurde beim Angeklagten sichergestellt. Darüber hinaus seien in der Wohnung des Angeklagten noch Amphetamine und weitere Rauschgifte gefunden worden.

Nachdem Richterin Christine Hofmann festgestellt hatte, dass keine Vorgespräche in diesem Fall stattgefunden hatten, ging sie auf den Lebenswandel des Angeklagten ein. Demnach sei er bereits im Alter von 17 oder 18 Jahren mit Alkohol und Drogen in Berührung gekommen und seitdem immer wieder wegen seines Drogenkonsums in Schwierigkeiten gekommen.

Seine lange Drogenvita sei begleitet von Verkehrsdelikten, und sein Führerschein sei behördlich eingezogen worden. Sebastian W. habe zwei Töchter und sei noch verheiratet. Allerdings sei ihm das Sorgerecht entzogen worden, und er habe momentan etwa 50.000 Euro Schulden.

Anwalt Volker Fabriz bestätigte insgesamt das entworfene Bild, legte aber dar, dass der Angeklagte keine Bezahlung für die Übergabe des ersten Paketes erhalten habe.

Anschließend berichteten drei Polizeibeamte über den Ablauf der Ermittlungen und die anschließende Festnahme. Bei der Durchsuchung habe sich der Angeklagte kooperativ gezeigt. Die Situation habe sich in puncto Tatbeteiligung so dargestellt, dass der Angeklagte die Rauschmittel wohl neu verpackt und dann weitergegeben habe.

Im folgenden Vortrag des Gutachters kamen die Höhen und Tiefen des oft stark von Alkohol und Drogen geprägten Lebenslaufs des Angeklagten zur Sprache, wobei sich hier die Zeiten von geregelten Arbeitsverhältnissen und Arbeitslosigkeit an die jeweilige Drogensituation anpassten.

Momentan sei der Angeklagte körperlich nicht mehr abhängig, wohl aber psychisch, weshalb der Gutachter eine temporäre Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung mit Drogentherapie empfahl.

Nachdem Sebastian W. auf die Herausgabe der eingezogenen Gegenstände verzichtet hatte, reduzierte die Staatsanwältin den Tatvorwurf auf Beihilfe zu Straftaten. Dabei sah sie sowohl das Geständnis als auch die Kooperation des Angeklagten und dessen Bereitschaft zu einem Besuch einer Entziehungsanstalt als strafmildernd an, stellte dem aber die doch erhebliche Menge des Rauschgiftes gegenüber.

Daher beantragte sie, Sebastian W. zu einer Haftstrafe von fünf Jahren unter Einbezug der bisher anliegenden Haftstrafen zu verurteilen und eine Entziehungskur anzuordnen. Verteidiger Fabriz bat darum, zu berücksichtigen, dass die Taten aufgrund der Suchterkrankung begangen worden seien und viele der angeführten Vorstrafen schon eine geraume Zeit zurücklägen. Er sah daher vier Jahre Haft als tatangemessen an.

Nach kurzer Beratung kam die Kammer zu dem Entschluss, eine Gesamthaftstrafe von vier Jahren und die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung anzuordnen. Dem Verurteilten wurde zudem die Übernahme der Kosten auferlegt.

Da beide Parteien das Urteil annahmen, wurde es sofort rechtskräftig.