Tanztipps per Video: Bei der Tanzschule Boger geht man in der Krise neue Wege. Foto: Casel

Adelsheim. (joc) "Not macht erfinderisch" – so könnte man das Geschäftsmodell der Tanzschule Natascha Boger-Wieland in Adelsheim in diesen schweren Zeiten umschreiben. So hat die Tanzschule im Adelsheimer Industriegebiet "Business-Park" gezwungenermaßen derzeit wegen der Coronakrise zwar geschlossen, die Aktivitäten der Betreiber sind aber keineswegs eingestellt. "Die sind eher sogar ein bisschen mehr geworden!", sagte Inhaberin Natascha Boger-Wieland am Montag auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Statt des ausgefallenen Cocktailabends serviert Natascha Boger Mix-Videos mit Rezept. Foto: Casel

Aber es sind natürlich andere Aktivitäten als diejenigen, die man von einer Tanzschule normalerweise kennt. Statt verschiedener Tänze vor Ort und live durchgeführter Tanzkurse sendet die Tanzschule derzeit Videoclips an ihre Kunden. Die enthalten aber nicht nur Tanzschritte zum daheim Üben, sondern sind viel breiter aufgestellt. Da gibt es Anleitungen zum Cocktailmixen und auch humorige Beiträge, denn die Zeiten sind an sich schon ernst genug. Insgesamt sind es schon 70 bis 80 Videoclips, die in der letzten Woche in der Tanzschule entstanden sind, und es wird munter weiter produziert, wie Natascha Boger-Wieland im Gespräch mit der RNZ versichert.

Im Anschreiben der Tanzschule an ihre Kunden heißt es: "Liebe Tänzerinnen und Tänzer, liebe Mitglieder, nun sind unsere ersten Tanzpäckchen versendet, und wir hoffen, dass ihr mit Tanz und Musik von eurer Tanzschule viel Spaß habt. Ab morgen beginnen wir, an den nächsten Videos zu arbeiten. Für unsere Tanzpaare und Erwachsenen-Kurse gibt es schon alsbald für die ausgefallene Cocktailparty mehrere Sessions mit vielen Überraschungen und Cocktail-Rezepten!"

Ganz aktuell ist eine Videoreihe rund um Cocktails entstanden. Hintergrund ist, dass man am Samstag einen speziellen Cocktailabend in der Tanzschule geplant hatte, der aber wegen Corona abgesagt werden musste. "Auf Videos zeigen wir den Clubmitgliedern nun, wie man Cocktails mixt, und es gibt natürlich auch die entsprechenden Rezepte dazu", unterstreicht Natascha Boger-Wieland.

Dazu ergänzend möchte das Boger-Team ein Tischmanierenseminar, das eigentlich ebenfalls hätte live in der Tanzschule stattfinden sollen, auf Video festhalten. Und so etwas kann man ja immer gut gebrauchen. Außerdem gibt es ganz spezielle Warm-Ups für alle.

Auch die Tanzschule Boger im Gewerbegebiet „Business-Park“, an der B 292 zwischen Adelsheim und Oberschefflenz, ist derzeit geschlossen. Jetzt dreht das Team um Inhaberin Natascha Boger Videoclips für Kunden – nicht nur zum Thema Tanzen. Foto: Joachim Casel

Aber auch das Tanzen kommt natürlich nicht zu kurz: Spezielle Videofilme, die jetzt selbst vom Boger-Team in der Tanzschule gedreht worden sind, erläutern die einzelnen Schritte, damit man auch in den eigenen vier Wänden dem Tanzsport weiter frönen und auch noch ein bisschen dazu lernen kann. In Vorbereitung sind zudem Livestreams über Zumba-Kurse.

Und dann gibt es auch noch humorvolle Videos, die für jeden die Zeit – trotz Corona – etwas fröhlicher und hoffnungsvoller werden lassen sollen.

Für diejenigen Kunden, die zu Hause über keinen Computer mit der entsprechenden Kapazität verfügen, hat man in der Tanzschule eigens Sticks mit den einzelnen Videos erstellt. "Dafür haben wir allein 30 Sticks besorgt", betont Natascha Boger-Wieland.

Die Augen vor der wirtschaftlichen Situation und den möglichen Folgen verschließt man aber natürlich auch in der Tanzschule Boger-Wieland nicht. Schließlich gilt es, ein zehnköpfiges Team zu bezahlen, darunter drei Festangestellte. Zudem schlug die erst im November bezogene neue Halle mit zwei Sälen und insgesamt 500 Quadratmetern Fläche im Gewerbegebiet "Business-Park" an der Bundesstraße 292 mit stattlichen Gesamtkosten in Höhe von 680 000 Euro zu Buche, was ein junges Unternehmen logischerweise stark belastet. Immerhin wurde das beispielhafte Projekt "barrierefreie Tanzschule" durch das Leader-Programm finanziell gefördert.

Keine Frage, Natasche Boger-Wieland und ihr Team machen das Beste aus der angespannten Situation, und sie hoffen weiterhin auf die Solidarität ihrer Kunden. Und da sieht es bislang sehr gut aus.) "Wir hoffen sehr dass unsere Mitglieder, die sich über alle Generationen erstrecken unserer Tanzschule die Treue halten" sagt die Tanzschulinhaberin.

Auch bei der Tanzschule weiß man natürlich noch nicht, wie lange das Coronavirus uns noch fest umklammert hält, aber man hofft, die Zeit mittels der Videoclips überbrücken zu können. In der nahen Zukunft plant man zur Lastenverteilung einige Sonderaktionen, damit die Kunden ihrer Tanzschule auch in der jetzigen Krisenzeit weiterhin die Stange halten und hoffentlich schon bald wieder alle zusammen tanzen können ...