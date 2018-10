Adelsheim. (joc) Mehr als ein Jahrzehnt schlummerte das Adelsheimer Gewerbegebiet "Business-Park" zwischen Adelsheim und Oberschefflenz im Dornröschenschlaf. Vor einigen Wochen wurde das Gebiet mit der ersten Ansiedlung, der Tanzschule Boger, quasi wachgeküsst und schon kurz darauf sollen hier weitere vier Hektar mit Leben erfüllt werden. Investor ist das renommierte Unternehmen Würth GmbH mit der in Adelsheim bereits vertretenen Tochter WLC. Das Unternehmen möchte im "Business-Park" schrittweise ein überdimensionales Hochregallager errichten. Dies mit einer Investitionssumme von 100 Millionen Euro (!), wie Geschäftsführer Jürgen Graf am Montag im Adelsheimer Gemeinderat auf Anfrage unterstrich. Der Gemeinderat nahm zwar etwas reserviert von den üppigen Ausmaßen des geplanten bis zu 39 Meter hohen Gebäudekomplexes Kenntnis, freute sich aber gleichzeitig sehr über das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Adelsheim. Bei einer Enthaltung wurde das Großprojekt schließlich auf den Weg gebracht. Ebenfalls breiten Raum nahm bei der Sitzung am Montag im Adelsheimer Rathaus der Adelsheimer Stadtwald ein.

Am Montag wurde ein Verfahren auf den Weg gebracht, das für Adelsheim in jeder Hinsicht ein Jahrhundertprojekt ist. Dies gilt für die Größe des Objekts auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern ebenso wie für das Kostenvolumen, das sich auf insgesamt 100 Millionen Euro belaufen soll: Im "Business-Park Adelsheim I" beabsichtigt die Firma WLC Würth-Logistik GmbH & Co. KG die Errichtung eines großen Betriebsgebäudes, weil am bisherigen Standort an der Adelsheimer Lachenstraße keine weiteren Erweiterungsflächen mehr vorhanden sind. Daher möchte die Würth-Tochter WLC im Zuge der angestrebten Betriebserweiterung im erschlossenen Gewerbe- und Industriegebiet "Business-Park Adelsheim I" eine Grundstücksfläche von fast vier Hektar erwerben. Dies würde auch Luft für die Arbeitsabläufe in der Lachenstraße schaffen. Die geplanten Betriebsgebäude im "Business-Park Adelsheim I" sollen als Beschaffungszentrum sowie als Reserve- und Nachschublager dienen. Außerdem sollen der zentrale Wareneingang der Lieferantenware von Fernost / Europa abgewickelt und Waren für das Zentrallager in Künzelsau vorbereitet werden, um damit Bestandsreichweiten zu reduzieren.

Entstehen soll am Eingang des Business-Parks, 20 Meter von der B 292 entfernt, ein einige hundert Meter breites und bis zu 39 Meter hohes abgestuftes Gebäude.

Am Montag wurden im Adelsheimer Gemeinderat Eckdaten der Planung vorgestellt. Dabei machte Edgar Kraft deutlich, dass im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan, der bereits aus dem Jahr 2005 resultiert, drei Teiländerungen auf Wunsch des Investors notwendig werden würden. So müsste die bislang festgesetzte Gebäudehöhe von 20 auf nunmehr 36 Meter erhöht werden, die im Ostteil des Gewerbegebiets vorgesehene Stichstraße könnte wegfallen und die überbaubaren Flächen müssten angepasst werden.

Bürgermeister Gramlich begrüßte das Vorhaben von WLC grundsätzlich. Die Gebäudegröße sei für den Investor notwendig. Gramlich regte bei der Farbgestaltung an, keine hervorstechenden Signalfarben zu verwenden, weil diese die Größe des Gebäudes betonen würden.

Würth-Geschäftsführer Jürgen Graf und WLC-Geschäftsführer Klaus Groninger erläuterten im Anschluss im Gemeinderat das vorgesehene Bauvorhaben aus ihrer Sicht: Graf machte deutlich, dass die Arbeitsabläufe mit den größer gewordenen Warenströmen heute auch andere Dimensionen bei den Neubauten bedingen würden. Von daher müsse das im "Business-Park" geplante Hochregallager auch eine bestimmte Höhe haben. Auf der anderen Seite würde hier eine Reihe neuer Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt gehe man hier von einer Investitionssumme in der Endausbaustufe von 100 Millionen Euro aus. Groninger ergänzte, dass es für den Neubau noch keinen Zeitplan gebe. Man wolle entsprechend der Firmenentwicklung - wahrscheinlich in sechs Abschnitten - bauen, wobei es erst Sinn mache zu beginnen, wenn Brücke und Umgehungsstraße fertig gestellt seien.

Die Stadträte zeigten sich in der Aussprache zwar nicht glücklich über die Gebäudehöhe (Hede Lochmann: "Die Höhe löst Bedenken bei mir aus"), begrüßten allgemein aber den Bauwunsch des Unternehmens in Adelsheim. Stellvertretend meinte Dieter Röcker: "Uns kann gar nicht Besseres passieren als die Verwirklichung dieses Bauvorhabens!"

Bei einer Enthaltung stimmte der Adelsheimer Gemeinderat dann den Bauplänen zu und setzte das weitere Verfahren in Gang.

Die beiden Geschäftsführer bedankten sich für den Vertrauensbeweis. Jürgen Graf unterstrich dabei noch einmal, dass man hier definitiv keinen unakzeptablen Fremdkörper bauen möchte und Klaus Groninger bekräftigte, dass sich WLC in Adelsheim sehr wohl fühle.

Nicht um einen Neubau, sondern um eine vertragliche Gestaltung ging es beim nächsten Tagesordnungspunkt. Konkret ging es dabei um eine Änderung des Vertrags mit der Evangelischen Kirchengemeinde Adelsheim. Zum Sachstand: Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung 2018 / 2019 wurde die Notwendigkeit der Aufstockung einer Kleingruppe zu einer 25 Plätze umfassenden Gruppe ab 1. Januar 2019 festgestellt. Die Evangelische Kirchengemeinde hatte sich grundsätzlich zur Aufstockung der Gruppe bereit erklärt, allerdings könnten bis zum 31. August 2019 von der Kirchengemeinde keine zusätzlichen Mittel für den Kindergarten bereitgestellt werden.

Die Adelsheimer Verwaltung empfahl daher, die nach Abzug der Elternbeiträge laufenden Betriebsausgaben für die dritte Kindergartengruppe übergangsweise bis zum 31. August 2019 komplett zu übernehmen.

Insgesamt betragen die jährlichen laufenden Betriebsausgaben für eine dritte Kindergartengruppe im Evangelischen Kindergarten Adelsheim nach Abzug der Elternbeiträge rund 40.000 Euro. Davon hätte die Stadt anteilig 90 Prozent zu tragen, die verbleibenden zehn Prozent würden übergangsweise zusätzlich von der Stadt getragen.

Der Gemeinderat stimmte schließlich der Weiterführung der dritten Gruppe bei hundertprozentiger Defizitbeteiligung bis zum 31. August 2019 zu und beauftragte die Verwaltung, einen entsprechenden Vertrag mit der Evangelischen Kirchengemeinde Adelsheim abzuschließen.

Ab 1. September 2019 soll der Vertrag dann neu beraten werden.