Bei der ersten „Allezer“ Online-Prunksitzung war alles ein bisschen anders, weil die Närrinnen und Narren daheim an den Bildschirmen Zeuge der vielfältigen Darbietungen wurden. Aber sie waren trotzdem nah dran am Geschehen, denn auch die aufwendige Technik und Regie blieben den Teilnehmern des Livestreams bei einem Blick hinter die Kulissen nicht verborgen. Foto: Jörg Zimmermann

Alleze. (zij) Traditionell zwei Wochen vor den Fastnachtstagen ging am Wochenende die diesjährige Prunksitzung der "Gäässwärmerzunft Alleze" über die Bühne. Doch in diesem Jahr war alles anders als gewohnt. Die Zuschauer saßen daheim an den Fernsehschirmen oder an ihren mobilen Endgeräten, um die Show zu verfolgen, die mit dem alten Fastnachtsschlager "Mir gehen heut Nacht noch lang net heem" und dem Einzug der "Gäässen", Hexen, Elferräte und Trachten in der Eckenberghalle startete. Doch dies war nur ein Videoclip aus längst vergangenen Tagen …

Tatsächlich fand die Show in diesem Jahr in der großen Aula des Eckenberg-Gymnasiums statt, wobei die Technik und Regie ebenso wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt mit seiner Familie in der kleinen Aula ihren Platz fanden.

Die Hauptakteure dieser etwas anderen Prunksitzung waren die Moderatoren Ralf Ulrich und Marius Zetzmann sowie Robin Arns, der aus dem Studio den Kontakt zu den Sozialen Netzwerken in der ganzen Welt pflegte. Und in der Tat schaute auch (fast) die ganze Welt zu, denn es kamen sogar Nachrichten und Fotos aus Brasilien von einem "Gäässwärmer"-Mitglied, das dort bei 36 Grad Außentemperatur die Show entspannt mitverfolgte.

Sitzungspräsident Ralf Ulrich überreichte Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt die erste „Allezer Gääss“ und den diesjährigen Pin im Rahmen der Online-Prunksitzung. Foto: Jörg Zimmermann

"Ahoi, an alle Narre, die drauß‘ an de Fernsehgeräte harre", so hieß Sitzungspräsident Ralf Ulrich sein virtuelles Publikum willkommen. Eigentlich dachte man, dass in der Kampagne 2021/22 wieder alles normal laufen könne, es kam aber nicht so, wie es sich die "Gäässwärmer" wünschten. Der "Elfte Elfte" war mit dem Wecken des "Balzele-Schreiners" und der Ausgrabung der Fastnacht die letzte Veranstaltung, die unter allerdings schon sehr eingeschränkten Bedingungen stattfinden konnte. Neue Einschränkungen und Verbote machten das Leben fortan nicht einfacher, so Ulrich. Daraufhin versuchten die "Gäässwärmer", neue Wege zu finden, um doch ein bisschen Fastnacht feiern zu können. Ein nachhaltiges Lebenszeichen war hier quasi der Livestream aus dem Eckenberg-Gymnasium.

An dieser Stelle dankte der Sitzungspräsident den zahlreichen Firmen und Spendern sowie nicht zuletzt EBG-Schulleiter Martin Klaiber für die Überlassung der Räumlichkeiten. Er kommt aus der schwäbischen Fastnacht und rief den "Gäässwärmern" drei donnernde "Narri Narro" zu.

Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt eröffnete den Reigen der Büttenredner und hieß die zahlreichen begeisterten Narren sowie die Freunde der französischen Partnergemeinde Berchères sur Vesgre an den Bildschirmen willkommen. Er beleuchtete in seiner kurzen Bütt das Geschehen im Städtle im zurückliegenden Jahr, wobei er besonders auf die Errichtung des Naturkindergartens in Sennfeld einging.

Fastnachts-Urgestein Rainer Bühler ging als „Jolly“ mit der Corona-Pandemie ins Gericht und sorgte sich, dass auch sein Frühschoppen daheim noch reglementiert werde. Foto: Jörg Zimmermann

Er darf natürlich als echtes Allezer Original bei keiner Fastnachtsveranstaltung fehlen: Der "Jolly", dargestellt von Rainer Bühler. Er meldete sich aus der Quarantäne zurück und verkündete, dass er jetzt Rentner und somit Mitglied der einzigen Volksgruppe sei, die sich ohne Sex vermehre. Dann ging er mit der Pandemie ins Gericht. Mit 66 Jahren kam man sich vor wie mit 14 Jahren: Man musste abends um acht Uhr daheim sein und durfte nicht in die Kneipe. Schlussendlich machte er sich große Sorgen, dass sogar sein Frühschoppen daheim auch noch reglementiert werde. Natürlich wurde auch dem "Jolly" mit dem Teststäble in der Nase gebohrt, und er dachte: "Wenn ich doch ein Hirn hatte, dann war es dort!" "Der Test war negativ, weil Corona hockt ja in der Lunge und nicht im Hirn", so der "Jolly" weiter. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich gemäß seinem Leitspruch für die Zukunft: "Ist man bei Bier, so bleib dabei, die Frau schimpft abends um zehn und auch nachts um zwei."

Ein weiterer Gast im Studio war Wolfgang König von den "Höpfemer Schnapsbrennern". Er machte sich Gedanken um die gendergerechte Sprache und fragte sich, wie man denn ein herrenloses Damenfahrrad anzeigt. Weiter ging er auf die schwere deutsche Sprache ein, hier sei der Büstenhalter männlich und die Unterhose weiblich. Dann stellte er sich die Frage, warum ein Boxer im Ring steht, dieser aber viereckig ist und warum man sich After Shave ins Gesicht schmiert.

Schließlich kam er zu dem Schluss, dass man nach Corona die Masken weitertragen müsse, damit sich die Ohren wieder nach hinten biegen. Einen "Ansteck"-Orden wollte er nicht, sondern nur einen zum Umhängen. Übrigens habe "Höpfi" das beste Hygienekonzept, denn hier macht man "Schluckimpfung". In diesem Sinne überreichte er eine Flasche Hochprozentiges an die Zunft – natürlich alles unter den gängigen "6G"-Vorschriften: geimpft, getestet, genesen, gesund, gut gelaunt.

Dauergast bei der "Allezer" Prunksitzung ist Büttenass Maxi Maurer aus Merchingen, der berufliche Bande nach Adelsheim pflegt. Er hatte in diesem Jahr seinen Freund Hugo dabei. Dieses Dreamteam berichtete über den neuen Hallenbau und entwarf für die Stadt ein neues Logo, das im Steinbockshorn auch ein paar Handschellen beinhaltet, um die Verbundenheit zum Knast zu zeigen. Überrascht zeigten sich die beiden auch über den wahnsinnig gewachsenen Fastfoodkettenstore in der Marktstraße, wo die Läden wie Pilze aus dem Boden schießen.

Ralf Ulrich dankte den beiden für die herzerfrischende Bütt und überreichte Maxi Maurer von der Fastnachtsgesellschaft "Merchemer Brogge" ein Kondolenzbuch, weil diese ihr Jubiläum aufgrund der Pandemie in diesem Jahr nicht feiern können.

Zwischen den einzelnen Show-Acts kam immer wieder der Social-Media-Beauftragte der Zunft, Robin Arns, auf den Bildschirm, der den Kontakt zur Außenwelt hielt und via WhatsApp, Instagram und Facebook mit der Welt kommunizierte. Hierdurch waren die Narren draußen an ihren mobilen Endgeräten stets live mit dabei, und es gab auch tolle Preise zu gewinnen, etwa für die größte Gruppe, das schönste Kostüm, die am weitesten entfernten Zuschauer, die bunteste Gruppe und vieles mehr.

Schon während der Vorbereitungsphase für diese Live-Übertragung witterten die Nachbarn aus Borke den Braten und "überfielen" das Zunftheim. Dort brachten sie ein Plakat der "Wüschele Ultras Borke" an. Außerdem übermittelten sie im Livestream die Grüße des Elferrates aus der Römerstadt und freuten sich schon heute auf die große Fastnachtsparty im nächsten Jahr in der neuen Eckenberghalle.

Da wegen der geltenden Bestimmungen keine regelmäßigen Tanztrainings und Proben stattfinden konnten, gab es in diesem Jahr viele Videoclips aus der Konserve zu sehen, so etwa der Tanz "Barbiegirl" mit den Tänzerinnen der Zunft, es gab einen Einspieler von der Klopapier-Challenge und vom ersten digitalen "Hergelschder Fastnachtsumzug". Und natürlich durften die "Gäässbockboys" zum Ende der virtuellen Prunksitzung nicht fehlen mit ihrem "Mafiatanz". Und als Zugabe gab es noch den "Ägyptertanz".

Unterstützt wurden die Macher der Onlinesitzung durch die Feuerwehr- und Stadtkapelle, die vorab schon, coronakonform versteht sich, Ein- und Ausmärsche sowie verschiedene Tuschs eingespielt hat. Und für alle, die keine Gelegenheit hatten, den Stream live mitzuverfolgen, kann dieser auf der Homepage der Zunft angeschaut werden.