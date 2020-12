Adelsheim. (ahn) Bereits in der November-Sitzung des Gemeinderats wurde die Verwaltung beauftragt, ein Feuerwerksverbot an Silvester in der Adelsheimer Innenstadt zum Schutz denkmalgeschützter Gebäude und Fachwerkhäuser zu prüfen.

In den roten Bereichen gilt das Feuerwerksverbot. Karte: RNZ

Bürgermeister Wolfram Bernhardt stellte am Montag in der Gemeinderatssitzung das Ergebnis vor.

So sei nach der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie von besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag bei einer Enthaltung zu.